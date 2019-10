Otro argumento que hace suponer su salida se basa en las formas que empleó el técnico para responder las preguntas de la prensa. En muchas de ellas Alfaro habló en pasado, como si su ciclo hubiera terminado. “Para mí fue un aprendizaje muy duro. No es fácil estar en este vestuario por las cosas que hay que soportar. Te pegan con bajeza y uno hace silencio. Agacha la cabeza para seguir trabajando. Siento que aprendí mucho en todo este tiempo y estoy muy orgulloso del plantel que tengo”, deslizó Lechuga. Y agregó: “Si esto es un fracaso, entonces Boca viene fracasando desde el 2007, cuando ganó la Libertadores por última vez. Pero no es así porque hubo proyectos muy buenos con el Vasco y Guillermo. Me siento orgulloso de haber estado todo este tiempo en Boca. Comparto lo lindo que es ser hincha de boca, desde que llegue nunca escuche un reproche para ningún jugador”.