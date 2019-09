Guillermo lo incluyó en el epílogo de ambas finales contra River y Tevez mostró compromiso, aunque poco pudo hacer para revertir la historia. Con el fantasma de su retiro volando cerca, el Apache se tragó la bronca, optó por el silencio y finalmente decidió continuar con los botines puestos. Recién en enero se quitó el bozal y acusó a su ex DT de haberle faltado el respeto: "Por más que jugara bien, sentía que Guillermo no me iba a poner".