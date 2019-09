Pese a las fuertes críticas que recibió por el planteo táctico que dispuso para disputar el Superclásico ante los comandados por Marcelo Gallardo, Álvarez respaldó a su ex entrenador en Huracán. "Yo a Gustavo Alfaro lo conozco hace muchísimos años, me parece buen entrenador, muy inteligente. Planteó un partido que River si bien tuvo posesión de la pelota, no tuvo situaciones claras".