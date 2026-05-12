Dibu Martínez está en la mira de un grande de Europa: la impactante cifra que pagaría después del Mundial

Emiliano Martínez podría dejar el Aston Villa (REUTERS/David Klein)

Emiliano Martínez marcó una época con el Aston Villa. El Dibu supo ganarse el corazón de los hinchas villanos a base de atajadas y momentos memorables. Sin embargo, un gigante de Europa y de la Premier League lo tiene en carpeta para el próximo semestre y podría poner fin a su estadía en el conjunto de Birmingham.

Liverpool evalúa al arquero argentino como su próximo guardameta titular ante la posible salida de Alisson Becker hacia la Juventus, según informó el portal especializado TeamTalk. El conjunto de Anfield ya inició la búsqueda de un sucesor con el perfil del campeón del mundo.

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El escenario se precipitó en las últimas semanas. Alisson, de 33 años, tiene contrato con Liverpool hasta 2027 tras la activación de una cláusula de extensión en marzo, pero su futuro en Inglaterra es incierto. Sky Sports reveló que la Juventus destinará “recursos y tiempo considerables” para concretar su fichaje antes del inicio de la próxima temporada. El periodista Matteo Moretto, colaborador habitual de Fabrizio Romano, fue más lejos: reportó que ya existe un acuerdo verbal entre el arquero brasileño y el club italiano, aunque Liverpool aún debe dar el visto bueno a la operación.

El Dibu podría jugar en el Liverpool (Reuters/Lee Smith)

Con ese panorama sobre la mesa, los Reds pusieron el nombre de Martínez en el centro de su planificación. TeamTalk señaló que el club inglés evalúa una reestructuración en el arco y que el portero del Aston Villa reúne las condiciones buscadas: personalidad, liderazgo y experiencia en instancias decisivas. El argentino disputó 42 partidos en la temporada actual, con 13 vallas invictas, y llevó al club de Birmingham a la final de la Europa League.

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La relación de Martínez con los grandes clubes europeos no es nueva. En enero pasado, el arquero estuvo muy cerca de firmar con el Manchester United, al que esperó hasta el último momento de la ventana de transferencias. Pese al respaldo interno de su compatriota Lisandro Martínez, la negociación no prosperó y el guardameta se quedó en Villa Park.

Incluso, el Villa y el United habían valorado al arquero marplatense en una cifra cercana a los 35 millones de dólares, pero la operación colapsó en el último momento. Por lo tanto, si bien no trascendieron las cifras de lo que podría ofertar Liverpool, ese monto sería la base con la que empezaría la negociación.

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Su contrato con Aston Villa se extiende hasta mediados de 2029, lo que obliga a cualquier interesado a negociar con la dirigencia inglesa. Según TeamTalk, el club ya analiza una venta en el futuro cercano “para equilibrar sus planes de gasto” y “ha comenzado a explorar posibles sustitutos”, entre los que figura James Trafford, suplente en el Manchester City.

Liverpool también tiene una alternativa trazada si la operación por el argentino no avanza. Se trata de Lucas Chevalier, arquero del PSG que llegó a la final de la Champions League como suplente del titular Matvéi Safónov. El medio europeo también deslizó una tercera vía: un posible intercambio con la Juventus que incluiría al portero italiano Michele Di Gregorio como parte del acuerdo por Alisson.

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El propio Alisson, que acumula 305 partidos con la camiseta de los Reds y ganó una Champions League y dos Premier League desde su llegada en 2018 proveniente de la Roma, habría expresado su apertura a regresar a Italia para reunirse con el técnico Luciano Spalletti. Sky Sports precisó que el club evalúa si el brasileño formará parte del proyecto la próxima temporada o si el georgiano Giorgi Mamardashvili asumirá el rol de titular.

El futuro de Martínez se definirá, en gran medida, después del Mundial 2026, torneo en el que defenderá el arco de la selección argentina. Antes, tiene pendiente la final de la Europa League con el Villa, el miércoles 20 de mayo frente al Friburgo en el Tüpraş Stadium.

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