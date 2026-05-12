Política

Marcha Federal Universitaria, en vivo: hora, quiénes convocan y las últimas noticias hoy, 12 de mayo

La comunidad universitaria y sus organizaciones se vuelven a movilizar en todo el país para que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, que establece una recomposición de los salarios y el presupuesto del sector

Guardar
Google icon
La Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, donde hubo un abrazo simbólico en protesta
La Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, donde hubo un abrazo simbólico en protesta

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocaron a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores a movilizarse este martes 12 de mayo en todo el país. La jornada constituye la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei como presidente.

El acto central se desarrollará en Plaza de Mayo, con concentración desde las 17 y discursos previstos a partir de las 18.

Entre los principales reclamos figuran el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada, la falta de acatamiento a fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la norma -que ajustan una recomposición de salarios y becas-, la reducción del presupuesto para el sector y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

Las organizaciones convocantes argumentan que la situación presupuestaria de las universidades nacionales se agravó en los últimos meses, sin señales de rectificación por parte del Gobierno.

El mapa de la movilización de la cuarta marcha universitaria
El mapa de la movilización de la cuarta marcha universitaria
11:14 hsHoy

Una renuncia docente cada dos días y hospitales sin fondos: las claves del reclamo de la marcha universitaria

Este martes, en todo el país, se llevará a cabo la cuarta edición de la Marcha Federal Universitaria. Es para exigirle al Gobierno nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario y con las partidas que debe a los centros asistenciales de esas instituciones

Las universidades nacionales advierten que el desfinanciamiento alcanza niveles históricos y que están en un escenario crítico. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las universidades nacionales advierten que el desfinanciamiento alcanza niveles históricos y que están en un escenario crítico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hora señalada para la cita depende de cada una de las plazas, las calles y los predios de toda la Argentina en los que este martes tendrá lugar la cuarta Marcha Federal Universitaria. Es que el reclamo, que encabezarán docentes, no docentes, autoridades universitarias, estudiantes y graduados, pero que ya fue masivamente acompañado en manifestaciones anteriores por buena parte de la sociedad, resuena en todo el país.

Leer la nota completa
11:12 hsHoy

Nueva Marcha Federal Universitaria contra el Gobierno: los números del reclamo y el mapa de la movilización

La concentración es a las 17 en Plaza de Mayo. Exigen la ejecución inmediata de la Ley de Financiamiento y la recomposición salarial. Convocan el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales

La cuarta marcha universitaria será frente a la Casa Rosada. Reclaman que se cumpla la ley de financianciamiento universitario FOTO: MAXI LUNA/NA
La cuarta marcha universitaria será frente a la Casa Rosada. Reclaman que se cumpla la ley de financianciamiento universitario FOTO: MAXI LUNA/NA

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocaron a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores a movilizarse este martes 12 de mayo en todo el país, en lo que será la cuarta Marcha Federal Universitaria desde que Javier Milei asumió la presidencia. El acto central tendrá lugar en Plaza de Mayo, con concentración a partir de las 17 horas y discursos desde las 18.

Leer la nota completa
11:10 hsHoy

El Gobierno aseguró que se reunirá con las universidades luego de la marcha para conversar sobre los fondos

En un encuentro del que participó Infobae, el Ministerio de Capital Humano señaló que tiene en carpeta crear una comisión con los rectores de las casas de estudio que tengan hospitales, para discutir el traspaso de recursos que hasta el momento se transferían de forma discrecional. El gasto actual por egresado y el factor de los exranjeros

Las autoridades nacionales sostienen que hay una intención política detrás de la movilización (Ministerio de Capital Humano)
Las autoridades nacionales sostienen que hay una intención política detrás de la movilización (Ministerio de Capital Humano)

En la previa de la marcha federal universitaria, el Gobierno defendió el reclamo de mayor transparencia en los gastos por parte de las casas de estudio, ratificó que no se puede aplicar la ley de financiamiento por irregularidades en la norma y aseguró que se va a reunir en los próximos días con un grupo de rectores para debatir el reparto de dinero para los hospitales educativos que hasta el momento se venía haciendo de forma discrecional.

Leer la nota completa
11:06 hsHoy

El reclamo de la FUA al Gobierno antes de la marcha universitaria: “Es urgente que acuse recibo del problema”

La Federación Universitaria Argentina anticipó en Infobae a la Tarde que la convocatoria reunirá a miles de estudiantes y docentes en Plaza de Mayo para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento

La Federación Universitaria Argentina convoca a una masiva marcha en Plaza de Mayo en reclamo por el financiamiento universitario

En una entrevista en Infobae a la Tarde, Joaquín Carvalho, presidente de la Federación Universitaria Argentina, confirmó que docentes y estudiantes marcharán mañana desde las 17 hacia Plaza de Mayo para exigir la ejecución inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial.

Leer la nota completa
11:03 hsHoy

Franco Bartolacci: “Nunca la universidad pública argentina estuvo tan cerca del abismo”

El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional advirtió en Infobae al Mediodía que la crisis presupuestaria, la caída de salarios y la falta de diálogo con el Gobierno ponen en riesgo la continuidad de clases en todo el país

Franco Bartolacci advierte que la universidad pública argentina atraviesa la crisis presupuestaria más grave de su historia

En una entrevista en Infobae al Mediodía, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, reveló que la falta de diálogo y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario han llevado a la educación superior argentina a una crisis sin precedentes, con docentes y estudiantes golpeados por recortes y salarios depreciados.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Marcha Federal UniversitariaUniversidades públicasEducación públicaLey de financiamiento universitarioPlaza de MayoConsejo Interuniversitario NacionalÚltimas noticias

Últimas noticias

Designaron al nuevo presidente del directorio de la obra social del personal militar

Por resolución oficial, el General de Brigada Pablo Guillermo Plaza dirigirá OSFA. La decisión se tomó tras la renuncia de Sergio Maldonado

Designaron al nuevo presidente del directorio de la obra social del personal militar

El kirchnerismo blanqueó el perfil de candidato que quiere para 2027 y crece el malestar dentro del PJ

Teresa García, cercana a Cristina Kirchner, explicitó que si próximo presidente es peronista debe responder a la ex Jefa de Estado

El kirchnerismo blanqueó el perfil de candidato que quiere para 2027 y crece el malestar dentro del PJ

El Senado retoma el debate para cambiar la ley de salud mental: expondrán más de 30 invitados

Habrá un plenario de comisiones desde las 14. Quedan expositores en fila y habrá más encuentros. Expectativa por la Labor Parlamentaria de las 18 para sesionar el jueves. La posible reunión para empezar a tratar la reforma electoral

El Senado retoma el debate para cambiar la ley de salud mental: expondrán más de 30 invitados

Tras la escalada interna, Bullrich busca descomprimir la tensión con Javier y Karina Milei por el caso Adorni

La senadora expuso su visión ante la investigación por enriquecimiento ilícito, pero desde su entorno anticipan que bajará el perfil. La lectura de Casa Rosada y las diferencias por reforma electoral

Tras la escalada interna, Bullrich busca descomprimir la tensión con Javier y Karina Milei por el caso Adorni

El caso Adorni trabó la Ley Hojarasca y Macri prepara una gira por el país para acentuar sus diferencias

Los proyectos de la oposición para interpelar al jefe de Gabinete afectaron las negociaciones del proyecto de Sturzenegger, en un momento tenso de las relaciones entre el oficialismo y el PRO, su principal aliado

El caso Adorni trabó la Ley Hojarasca y Macri prepara una gira por el país para acentuar sus diferencias

ÚLTIMAS NOTICIAS

Plan de Alfabetización, universidades, becas y salarios docentes: cuáles son los recortes que el Gobierno hizo en educación horas antes de la marcha

Plan de Alfabetización, universidades, becas y salarios docentes: cuáles son los recortes que el Gobierno hizo en educación horas antes de la marcha

Paso a paso para invertir en criptomonedas y cuál es su valor este martes 12 de mayo

Claude Lévi-Strauss, antropólogo francés: “El mundo comenzó sin el hombre y acabará sin él”

El café afecta la forma en que el cerebro procesa los estímulos táctiles, según un nuevo estudio

Tip de ortografía del día: condicionante no es lo mismo que condición

INFOBAE AMÉRICA

Claude Lévi-Strauss, antropólogo francés: “El mundo comenzó sin el hombre y acabará sin él”

Claude Lévi-Strauss, antropólogo francés: “El mundo comenzó sin el hombre y acabará sin él”

Una empresa extiende el retiro de barras de chocolate en Estados Unidos por riesgos de Salmonella

Un incendio en un complejo de apartamentos en Chamblee deja a más de 75 residentes sin hogar

Israel abatió a más de 350 terroristas de Hezbollah desde el inicio del alto el fuego en el Líbano

Irán amenazó con que “no hay alternativa” a su plan para poner fin a la guerra en Oriente Próximo, tras el rechazo de Trump

DEPORTES

Argentinos Juniors y Huracán se enfrentarán por el pase a las semifinales del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Argentinos Juniors y Huracán se enfrentarán por el pase a las semifinales del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Belgrano enfrentará a Unión por el primer cruce de los cuartos de final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

La impactante oferta que prepara PSG para contratar a Julián Álvarez: “Dicen que ya habló con Luis Enrique”

Ranieri recordó el título histórico del Leicester City y reconoció: “El impacto de Kanté fue inmediato y esencial”

Vínculos con la mafia y una lluvia de dólares: el árbitro que apostaba en sus propios partidos y generó un sismo en la NBA