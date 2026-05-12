Marcha Federal Universitaria, en vivo: hora, quiénes convocan y las últimas noticias hoy, 12 de mayo

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocaron a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores a movilizarse este martes 12 de mayo en todo el país. La jornada constituye la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei como presidente.
El acto central se desarrollará en Plaza de Mayo, con concentración desde las 17 y discursos previstos a partir de las 18.
Entre los principales reclamos figuran el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada, la falta de acatamiento a fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la norma -que ajustan una recomposición de salarios y becas-, la reducción del presupuesto para el sector y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.
Las organizaciones convocantes argumentan que la situación presupuestaria de las universidades nacionales se agravó en los últimos meses, sin señales de rectificación por parte del Gobierno.
La hora señalada para la cita depende de cada una de las plazas, las calles y los predios de toda la Argentina en los que este martes tendrá lugar la cuarta Marcha Federal Universitaria. Es que el reclamo, que encabezarán docentes, no docentes, autoridades universitarias, estudiantes y graduados, pero que ya fue masivamente acompañado en manifestaciones anteriores por buena parte de la sociedad, resuena en todo el país.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocaron a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores a movilizarse este martes 12 de mayo en todo el país, en lo que será la cuarta Marcha Federal Universitaria desde que Javier Milei asumió la presidencia. El acto central tendrá lugar en Plaza de Mayo, con concentración a partir de las 17 horas y discursos desde las 18.
En la previa de la marcha federal universitaria, el Gobierno defendió el reclamo de mayor transparencia en los gastos por parte de las casas de estudio, ratificó que no se puede aplicar la ley de financiamiento por irregularidades en la norma y aseguró que se va a reunir en los próximos días con un grupo de rectores para debatir el reparto de dinero para los hospitales educativos que hasta el momento se venía haciendo de forma discrecional.
En una entrevista en Infobae a la Tarde, Joaquín Carvalho, presidente de la Federación Universitaria Argentina, confirmó que docentes y estudiantes marcharán mañana desde las 17 hacia Plaza de Mayo para exigir la ejecución inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial.
En una entrevista en Infobae al Mediodía, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, reveló que la falta de diálogo y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario han llevado a la educación superior argentina a una crisis sin precedentes, con docentes y estudiantes golpeados por recortes y salarios depreciados.