República Dominicana

República Dominicana acuerda con Estados Unidos recibir en tránsito a deportados no haitianos

El memorando permitirá el ingreso temporal de migrantes de terceros países expulsados por Estados Unidos, quienes permanecerán bajo supervisión hasta su traslado, sin alterar la política migratoria ni la vigilancia fronteriza dominicana

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Primer plano de manos sosteniendo un pasaporte dominicano y un documento de inmigración de EE. UU. sobre un mostrador de vidrio, con logos nacionales y cámaras de seguridad.
Primer plano de manos presentando un pasaporte dominicano y un documento migratorio estadounidense en un puesto de control fronterizo, destacando los logotipos nacionales y la vigilancia de cámaras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

República Dominicana ha formalizado un acuerdo de cooperación con Estados Unidos para recibir, de manera temporal y excepcional, a personas deportadas por ese país que no sean de origen haitiano.

Según una nota publicada por la agencia EFE, el objetivo es facilitar el retorno de estos nacionales de terceros países a sus respectivas naciones de origen, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano.

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A través de un memorando de entendimiento no vinculante, el Gobierno dominicano permitirá el ingreso en tránsito de deportados sin antecedentes penales, excluyendo a haitianos y a menores no acompañados.

El ingreso será evaluado caso por caso, con respaldo logístico y financiero de Estados Unidos para garantizar condiciones adecuadas durante su estancia y viabilizar el retorno ordenado.

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Esta medida no modifica la política migratoria vigente ni los procedimientos de control fronterizo en República Dominicana.

Grupo de personas, mayormente hombres, camina por una pista de aterrizaje junto a la parte frontal de un avión blanco con edificios urbanos al fondo
El ingreso será evaluado caso por caso, con respaldo logístico y financiero de Estados Unidos para garantizar condiciones adecuadas durante su estancia y viabilizar el retorno ordenado.

La Cancillería subrayó que el país mantiene una política constante de deportaciones, con un promedio semanal de 10,000 migrantes haitianos retornados desde octubre de 2024.

El acuerdo se produce en un contexto de alerta internacional por la situación en Haití, donde la violencia de bandas armadas provocó la muerte de más de 4,000 personas solo en el primer semestre de 2025.

El plan fue anunciado por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, liderado por el presidente Luis Abinader, con el objetivo de reducir el “exceso de población migrante” en comunidades dominicanas, reportó presidencia.gob.do.

Organismos internacionales han realizado llamados reiterados para evitar las devoluciones a ese territorio, dada la gravedad de la crisis humanitaria y de seguridad.

El ejecutivo aseguró que los operativos de deportación respetan la dignidad y los derechos humanos de los repatriados. Según presidencia.gob.do, el plan busca resolver los desafíos que, sostiene el gobierno, genera el exceso de población migrante sobre la seguridad y la cohesión social dominicana.

Detalles del mecanismo de acogida temporal hecho con EE.UU.

EFE destaca que el acuerdo estipula que la permanencia de los deportados será únicamente por el tiempo necesario para concretar su traslado final.

Durante ese periodo, Estados Unidos asumirá la responsabilidad de cubrir los costos y coordinar la logística para el retorno seguro de los afectados a sus países de origen.

La Cancillería dominicana enfatizó que este procedimiento es “excepcional” y atiende situaciones concretas bajo criterios humanitarios, sin que eso implique un cambio estructural en la política migratoria nacional.

Cooperación ampliada en seguridad y migración

El entendimiento bilateral contempla también una extensión temporal del uso de instalaciones dominicanas por aeronaves y personal estadounidense, bajo supervisión y coordinación local.

Estas instalaciones ya estaban destinadas a operaciones conjuntas contra el narcotráfico y el crimen transnacional.

Maletas alineadas y documentos oficiales sobre una mesa de madera en una sala de espera de aeropuerto. Al fondo, las banderas de República Dominicana y Estados Unidos.
En una sala de espera de aeropuerto, maletas y documentos migratorios reposan junto a las banderas de República Dominicana y Estados Unidos, simbolizando la compleja dinámica de relaciones bilaterales y migración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Exteriores explicó que la colaboración busca fortalecer la seguridad regional, combatir el terrorismo y garantizar una gestión migratoria “ordenada y humana”.

La presencia estadounidense en territorio dominicano, de acuerdo con lo pactado, se mantendrá dentro de los límites previamente establecidos para operaciones anteriores.

La decisión de República Dominicana constituye una respuesta pragmática ante las solicitudes de Estados Unidos, procurando equilibrar los compromisos internacionales con la prioridad de preservar la soberanía y el control en sus fronteras.

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