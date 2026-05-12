El abogado vinculado al caso Loan seguirá detenido por la desaparición del niño N. en Corrientes

El abogado José Codazzi continuará detenido

El abogado José Alejandro Fernández Codazzi, quien tiempo atrás fue defensor de Laudelina Peña -tía de Loan Danilo Peña-, continuará detenido en el marco de la causa por la desaparición del nene de seis años y su padre en Corrientes.

La detención de Codazzi se produjo a raíz de la sospecha de que facilitó la fuga de Josías Santos Regis, padre del niño N., durante el domingo 3 de mayo. La investigación judicial sostiene que el letrado trasladó en su camioneta a Santos Regis y al menor desde el domicilio del padre hasta el municipio de San Isidro, en las inmediaciones de Goya, donde ambos fueron encontrados dos días más tarde.

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Codazzi fue imputado por encubrimiento agravado y sustracción de menores en grado de partícipe necesario. El jueves, en la audiencia de medidas de coerción, el juez de garantías de Esquina, Jorge Gustavo Vallejos, dispuso inicialmente su arresto domiciliario a cumplirse en una vivienda de esa ciudad ubicada al sudoeste de Corrientes.

La medida -que había sido planteada por la defensa del acusado- incluía tobillera electrónica, controles policiales sorpresivos dos veces por semana y la supervisión del Servicio Social Forense, además de la realización de un informe socioambiental sobre el domicilio y las personas que habitan allí. No obstante, el caso dio un giro este lunes.

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La resolución del juez Vallejos fue impugnada por la fiscalía y la situación de Codazzi pasó a ser revisada por el Tribunal de Revisión de Mercedes, que finalmente decidió revocar el arresto domiciliario y ordenó la prisión preventiva del abogado.

Josias Santos Regis

Así lo decidieron por unanimidad los magistrados Carlos Antonio Martínez, Enrique Eduardo Deniri y Jorge Alberto Esper, tras escuchar los alegatos de las partes en una audiencia que se llevó a cabo de manera virtual, con la participación del fiscal Javier Mosquera, la defensa y los abogados querellantes.

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El tribunal, además, rechazó el pedido de la fiscalía para suspender la matrícula profesional del imputado. En su lugar, los jueces dispusieron comunicar lo resuelto al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de la provincia “a los fines que estime corresponder”.

La relación entre Codazzi y Santos Regis se originó en una causa previa en la que el abogado actuó como su defensor. Además, el letrado le alquilaba una vivienda.

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La desaparición del niño N. se remonta al domingo previo a la detención, cuando Santos Regis solicitó llevar a sus dos hijos a pescar. La madre, Mariana Riquelme, autorizó solo al mayor.

Santos Regis tras ser detenido

Según la reconstrucción de la investigación, tras una discusión y un episodio violento en el que resultó herido un hombre, Santos Regis perdió contacto con Mariana y fue visto por última vez junto a su hijo en el domicilio que alquila a Codazzi. Imágenes de una cámara de seguridad confirmaron la presencia del menor en ese lugar. Desde allí fueron en dirección a Goya.

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Mientras su hijo estuvo desaparecido, Mariana describió a su ex pareja como una persona violenta y manifestó su preocupación por la integridad del menor. “Está en juego la vida de un niño. Y yo necesito que sea rápido, que la Justicia actúe rápido, que no me pongan trabas”, reclamó.

El chico fue encontrado en buen estado de salud casi 48 horas después en el paraje El Duraznillo, una zona rural ubicada hacia el kilómetro 720 de la Ruta Nacional 12. Estaba junto a su padre, quien quedó detenido.

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Dos días después, a Santos Regis le dictaron la prisión preventiva hasta la realización del juicio. Enfrenta cargos por homicidio agravado en grado de tentativa y sustracción de menores en concurso real. Así, permanece alojado en la Comisaría Segunda de Esquina.