Crimen y Justicia

El abogado vinculado al caso Loan seguirá detenido por la desaparición del niño N. en Corrientes

José Fernández Codazzi, ex defensor de Laudelina Peña, está acusado de haber facilitado la fuga del chico de 6 años con su padre, Josías Santos Regis

Guardar
Google icon
José Codazzi, ex abogado de Laudelina Peña, detenida en la causa por la sustracción de Loan Danilo Peña (5) en el paraje correntino Algarrobal, ocurrida el 13 de junio pasado. (A24)
El abogado José Codazzi continuará detenido

El abogado José Alejandro Fernández Codazzi, quien tiempo atrás fue defensor de Laudelina Peña -tía de Loan Danilo Peña-, continuará detenido en el marco de la causa por la desaparición del nene de seis años y su padre en Corrientes.

La detención de Codazzi se produjo a raíz de la sospecha de que facilitó la fuga de Josías Santos Regis, padre del niño N., durante el domingo 3 de mayo. La investigación judicial sostiene que el letrado trasladó en su camioneta a Santos Regis y al menor desde el domicilio del padre hasta el municipio de San Isidro, en las inmediaciones de Goya, donde ambos fueron encontrados dos días más tarde.

PUBLICIDAD

Codazzi fue imputado por encubrimiento agravado y sustracción de menores en grado de partícipe necesario. El jueves, en la audiencia de medidas de coerción, el juez de garantías de Esquina, Jorge Gustavo Vallejos, dispuso inicialmente su arresto domiciliario a cumplirse en una vivienda de esa ciudad ubicada al sudoeste de Corrientes.

La medida -que había sido planteada por la defensa del acusado- incluía tobillera electrónica, controles policiales sorpresivos dos veces por semana y la supervisión del Servicio Social Forense, además de la realización de un informe socioambiental sobre el domicilio y las personas que habitan allí. No obstante, el caso dio un giro este lunes.

PUBLICIDAD

La resolución del juez Vallejos fue impugnada por la fiscalía y la situación de Codazzi pasó a ser revisada por el Tribunal de Revisión de Mercedes, que finalmente decidió revocar el arresto domiciliario y ordenó la prisión preventiva del abogado.

Josias Santos Regis
Josias Santos Regis

Así lo decidieron por unanimidad los magistrados Carlos Antonio Martínez, Enrique Eduardo Deniri y Jorge Alberto Esper, tras escuchar los alegatos de las partes en una audiencia que se llevó a cabo de manera virtual, con la participación del fiscal Javier Mosquera, la defensa y los abogados querellantes.

El tribunal, además, rechazó el pedido de la fiscalía para suspender la matrícula profesional del imputado. En su lugar, los jueces dispusieron comunicar lo resuelto al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de la provincia “a los fines que estime corresponder”.

La relación entre Codazzi y Santos Regis se originó en una causa previa en la que el abogado actuó como su defensor. Además, el letrado le alquilaba una vivienda.

La desaparición del niño N. se remonta al domingo previo a la detención, cuando Santos Regis solicitó llevar a sus dos hijos a pescar. La madre, Mariana Riquelme, autorizó solo al mayor.

Persona con suéter cubriendo su cabeza yace en el suelo, flanqueada por dos hombres de pie, uno en pantalones negros y otro en camuflaje
Santos Regis tras ser detenido

Según la reconstrucción de la investigación, tras una discusión y un episodio violento en el que resultó herido un hombre, Santos Regis perdió contacto con Mariana y fue visto por última vez junto a su hijo en el domicilio que alquila a Codazzi. Imágenes de una cámara de seguridad confirmaron la presencia del menor en ese lugar. Desde allí fueron en dirección a Goya.

Mientras su hijo estuvo desaparecido, Mariana describió a su ex pareja como una persona violenta y manifestó su preocupación por la integridad del menor. “Está en juego la vida de un niño. Y yo necesito que sea rápido, que la Justicia actúe rápido, que no me pongan trabas”, reclamó.

El chico fue encontrado en buen estado de salud casi 48 horas después en el paraje El Duraznillo, una zona rural ubicada hacia el kilómetro 720 de la Ruta Nacional 12. Estaba junto a su padre, quien quedó detenido.

Dos días después, a Santos Regis le dictaron la prisión preventiva hasta la realización del juicio. Enfrenta cargos por homicidio agravado en grado de tentativa y sustracción de menores en concurso real. Así, permanece alojado en la Comisaría Segunda de Esquina.

Temas Relacionados

CorrientesEsquinaJosé CodazzoPersonas desaparecidasÚltimas noticiasCaso Loan

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pasta base en asaderas y cocaína entre mantas: hallaron más de 60 kilos de droga en un micro y detuvieron a una mujer

El operativo fue en Santa Fe durante un control vial. Detuvieron a una mujer de nacionalidad boliviana y detectaron a tres ciudadanos chinos sin documentación de ingreso al país

Pasta base en asaderas y cocaína entre mantas: hallaron más de 60 kilos de droga en un micro y detuvieron a una mujer

El día más difícil del juicio por Maradona: imprevistos y un insólito corte de 2 horas a los cinco minutos de arrancar

La audiencia de este martes comenzó demorada por una falla técnica que condicionó el desarrollo del día. Además, un testigo clave no llegó

El día más difícil del juicio por Maradona: imprevistos y un insólito corte de 2 horas a los cinco minutos de arrancar

“Si no sos mía, no sos de nadie”: violó la perimetral e intentó clavarle un cuchillo a su ex delante de su hija de 5 años

El ataque ocurrió en un departamento de Almagro. El agresor se presentó pese a tener una restricción vigente, la golpeó, intentó cortarle el pelo y luego quiso apuñalarla. La víctima logró escapar y él quedó detenido con prisión preventiva

“Si no sos mía, no sos de nadie”: violó la perimetral e intentó clavarle un cuchillo a su ex delante de su hija de 5 años

La falsa médica de Chaco fue imputada por la muerte de un paciente de 63 años

Lidia Mabel Ojeda fue acusada formalmente por los delitos de homicidio con dolo eventual, usurpación de títulos y ejercicio ilegal de la profesión. La Justicia investiga en cuántos centros de salud trabajó y si existen más víctimas

La falsa médica de Chaco fue imputada por la muerte de un paciente de 63 años

Aterrizó una avioneta con cocaína en una zona rural de Santa Fe: persecución y dos vehículos secuestrados

Ocurrió en una zona rural de Villa Eloísa. La aeronave descendió con apoyo logístico en tierra, pero la intervención de Gendarmería derivó en una fuga. Por el momento no hay detenidos

Aterrizó una avioneta con cocaína en una zona rural de Santa Fe: persecución y dos vehículos secuestrados

DEPORTES

Sebastián Báez arrancó con un triunfo en Valencia y Lautaro Midón dio el golpe en Oeiras

Sebastián Báez arrancó con un triunfo en Valencia y Lautaro Midón dio el golpe en Oeiras

“A laburar”: los detalles del plan de trabajo de Franco Colapinto para el GP de Canadá de Fórmula 1

Dibu Martínez está en la mira de un grande de Europa: la impactante cifra que pagaría después del Mundial

Solana Sierra debutó con un triunfo contundente en Parma y afina su preparación para Roland Garros

Identificaron al futbolista “jefe” de las escandalosas fiestas con sexo y drogas en Italia: los videos inhalando “gas de la risa”

TELESHOW

Lali Espósito: “Hay millones de historias y motivos por los que hoy hay que defender la Universidad Pública”

Lali Espósito: “Hay millones de historias y motivos por los que hoy hay que defender la Universidad Pública”

Marley habló de la polémica con Santiago del Moro: "Creo que me va a saludar primero ahora"

La intimidad de Maxi López y sus hijos para organizar la cena familiar: pizza, debate “healthy” y humor

El contrapunto entre el abogado del tatuador de Duki y Maru Duffard en Infobae al Mediodía: “No se hace un tatuaje más con él”

Furor y controversia: las opiniones de los famosos sobre la serie vertical de Wanda Nara y Maxi López

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: Hallan tres cuerpos desmembrados y calcinados dentro de congelador

Honduras: Hallan tres cuerpos desmembrados y calcinados dentro de congelador

La Corte de Constitucionalidad mantiene en el cargo a Gabriel García Luna como fiscal general

Chapman afirma que entrada de Panamá a la OCDE no se logrará en una sola administración

República Dominicana acuerda con Estados Unidos recibir en tránsito a deportados no haitianos

Discusión por choque terminó con un disparo y deja un hombre muerto en Costa Rica