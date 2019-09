Luego fue elogioso de las formas de River, aunque le pasó el resaltador a la falta de profundidad que viene evidenciando, con excepción del 6-1 a Racing. "River, ayer y hace un par de partidos, no está fino arriba. No están finos Pratto, Borré, Scocco… En Paraguay el gol fue un zapatazo de De la Cruz, pero no está fino como en la Copa pasada, cuando todo lo que llegaban al área lo convertían en gol. Hoy no están finos. Pero es un equipo que tiene una intensidad que pocas veces vi. Los laterales te prenden fuego el pelo, Casco jugó de 11 ayer. Hoy hablé con un ex jugador de Boca y me lo dijo, el 3 de ellos jugó de 11. No tuvimos la pelota, no pateamos hasta los 25 minutos del segundo tiempo. La pelota fue siempre de River. Ahora, si me preguntás cuántas veces me quedé casi hecho pipí encima, te digo la de Martínez Quarta. Y creo que alguna de Pratto o de Borré, tres chances claras solamente; no como Brasil-Argentina en el Mundial 90, cuando los vacuna Cani (por Caniggia)", señaló.