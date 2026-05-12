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Identificaron al futbolista “jefe” de las escandalosas fiestas con sexo y drogas en Italia: los videos inhalando “gas de la risa”

A Theo Hernández, ex jugador del Milan, se le atribuye un rol activo en la organización de los eventos. Los detalles

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Las imágenes corresponden a una de las fiestas privadas vinculadas al futbolista Theo Hernández, mencionadas en el contexto de un escándalo en Italia que involucra presunto uso de 'gas de la risa'.

El lateral francés Theo Hernández está en el centro de un escándalo que sacude al fútbol italiano: medios y periodistas del país europeo lo señalan como uno de los principales organizadores de fiestas privadas con prostitutas, consumo de sustancias recreativas y traslados coordinados.

Según el relato que tomó estado público del periodista Fabrizio Corona, Hernández, actual jugador del Al Hilal Saudí, habría tenido un rol activo en la planificación de varios de estos encuentros privados, siendo el “jefe” de las operaciones. Uno de los detalles que más repercusión generó es la supuesta compra de una furgoneta destinada al traslado de invitados y mujeres que participaban de los eventos, un elemento que llevó a varios medios de ese país a sostener que la situación respondería a una organización estructurada y sostenida en el tiempo.

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Theo Hernandez, ex jugador del Milan, ahora juega en el Al Hilal de Arabia Saudita (REUTERS/Daniele Mascolo)
Theo Hernandez, ex jugador del Milan, ahora juega en el Al Hilal de Arabia Saudita (REUTERS/Daniele Mascolo)

Además de Hernández, otros futbolistas de reconocimiento internacional aparecen mencionados entre los asistentes a estas fiestas: Hakan Calhanoglu, Brahim Díaz, Samu Castillejo, Gianluigi Donnarumma, Sandro Tonali, Zlatan Ibrahimovic y Rafael Leão. La filtración de videos y fotografías en las que se observan ambientes con mujeres, alcohol y presuntas sustancias recreativas amplificó el impacto del caso, aunque no existen pruebas oficiales que permitan confirmar la identidad de todos los presentes.

Este material forma parte de la cobertura de las fiestas en Italia, vinculadas a un escándalo que involucra a deportistas. Las escenas documentan un aspecto de las reuniones.

Otro punto que escaló la controversia es la supuesta utilización de óxido nitroso -conocido como “gas de la risa”-, una sustancia con usos médicos e industriales que en los últimos años se expandió en el ámbito recreativo. De acuerdo con la versión que circula en los medios italianos, algunos futbolistas habrían inhalado la sustancia mediante globos durante los encuentros. De hecho, en varios de los videos se puede observar esa situación.

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Una frase atribuida al conductor de uno de los vehículos que trasladaba invitados al francés ex jugador del Milan se volvió viral en redes sociales: “Para, para, mañana tienes que jugar”.

Samu Castillejo, hombre con cabello rubio y barba, sonríe recostado sobre un sofá claro. Muestra tatuajes en cuello y pecho. Sostiene un objeto negro y redondo
Samu Castillejo, uno de los futbolistas salpicados por el escándalo (Fabrizio Corona)

Hasta ahora, ninguna de las acusaciones fue comprobada judicialmente y gran parte de la información circulante se basa en testimonios mediáticos y material filtrado en redes sociales. El Milan, club donde juegan o jugaron varios de los protagonistas señalados, optó por el silencio ante las consultas de la prensa.

La presión mediática sobre los clubes de la Serie A sigue en aumento. En Italia crece la expectativa por una posible intervención judicial y no se descarta la aparición de nuevos testimonios, imágenes o filtraciones en los próximos días.

EL CASO QUE DESTAPÓ EL ESCÁNDALO

La detención bajo arresto domiciliario de Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, fundadores de MADE Luxury Concierge, expuso ante la justicia italiana una red de prostitución de lujo que operaba en la vida nocturna de Milán y otros destinos de Europa, involucrando a figuras del deporte, empresarios y un circuito de fiestas privadas con ingresos que superaban el millón de euros. El caso, que mantiene en vilo al ambiente deportivo europeo, también incluyó la incautación de 1.200.000 euros por presunto origen ilícito.

Primer plano de una mujer con el pelo mojado abrazando por detrás a un hombre que lleva gafas de sol, ambos sonríen en un barco con el mar y otras embarcaciones de fondo
Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, fundadores de MADE Luxury Concierge

En los documentos judiciales, citados por La Gazzetta dello Sport, se detalla que los acusados, denominados como la “pareja diabólica” en los medios, están siendo investigados junto con sus colaboradores Alessio Salamone y Luan Fraga por los delitos de favorecimiento y explotación de la prostitución en el marco de eventos exclusivos. Las fiestas se realizaban en espacios reconocidos de la noche milanesa, como Just Cavalli y el hotel Me, así como en otras localidades de alto nivel como Mykonos o St. Barth.

El modelo operativo de la agencia combinaba servicios de hospitalidad exclusiva, acceso a villas y clubes, logística integral —transporte, chefs privados, seguridad— y la invitación de modelos jóvenes, muchas de ellas estudiantes.

Según la Fiscalía de Milán, la distribución del dinero generado en cada fiesta reservaba la mitad de la recaudación para los organizadores, mientras que las modelos recibían entre 70 y 100 euros por noche por permanecer en habitaciones previamente asignadas. Para los clientes de alto poder adquisitivo, contratados entre empresarios y deportistas conocidos del continente, los gastos podían llegar a 10.000 euros por evento, incluyendo bebidas de lujo y servicios personalizados, de acuerdo con la información obtenida por La Gazzetta dello Sport. La sumatoria de estos ingresos es la que motivó el secuestro judicial de 1.200.000 euros, considerados fruto directo de actividades delictivas.

La agencia gestionaba un catálogo con fotografías, perfiles en redes sociales y tarifas de las modelos, y el sistema de captación incluía tanto el reclutamiento directo como la recomendación entre contactos. Los puntos de encuentro y organización se establecían en restaurantes y hoteles lujosos, orientados a una clientela habituada a gastos elevados y discreción total.

Las autoridades judiciales, lideradas por la procuradora adjunta Bruna Albertini, han dispuesto que la identidad completa de los deportistas y empresarios implicados permanezca en reserva, y tampoco se divulgarán los contratos ni detalles específicos sobre la prestación de servicios por parte de la agencia en la documentación judicial. A pesar de que la investigación señala la existencia de alrededor de 70 futbolistas involucrados y la frecuente aparición de figuras como Usain Bolt o Wayne Rooney en los eventos, el enfoque se centra en el ofrecimiento de servicios sexuales para una selecta clientela.

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