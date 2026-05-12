Perdió el control de su moto, dijo que se había cruzado un gato y su test de alcoholemia dio doce veces más que lo permitido

El incidente ocurrió en la madrugada del martes en Las Heras, donde la Policía Vial intervino y retuvo el vehículo tras constatar la infracción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un motociclista con 2,46 gramos de alcohol por litro en sangre —más de doce veces el límite legal permitido— perdió el control de su moto en la madrugada del martes en Las Heras, provincia de Mendoza.

El hombre afirmó que un gato se cruzó en su camino y por eso cayó, pero la versión no convenció a los agentes de la Policía Vial, quienes le realizaron el test de alcoholemia que terminó por delatar el verdadero estado del conductor.

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El incidente ocurrió alrededor de las 2.30 en la intersección de Álvarez Condarco y Dorrego. El hombre circulaba a bordo de una moto marca Appia, modelo 110 cc, cuando cayó sobre la carpeta asfáltica.

Al arribar el personal policial, el conductor atribuyó la caída a un felino que habría irrumpido en la calzada y provocado la pérdida de dominio del rodado.

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La prueba de alcoholemia reveló un resultado de 2,46 g/l, muy por encima del máximo de 0,2 gramos por litro que establece la ley para motociclistas.

Ante esa evidencia, los efectivos procedieron a retener el vehículo y lo trasladaron a la Playa de Secuestros de Las Heras. En la causa tomó intervención la Oficina Fiscal de esa jurisdicción, según informó El Sol.

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Otro caso de alcoholemia positiva en Mendoza

En otro hecho en Mendoza, un conductor con casi 3 gramos de alcohol por litro fue detenido tras chocar y darse a la fuga en San Martín (Los Andes)

Un conductor fue arrestado por efectivos de la Policía de Mendoza tras protagonizar un choque en la intersección de la Ruta 50 y el carril Míguez, en el departamento de San Martín. El examen de alcoholemia arrojó un resultado de casi 3 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que excede de forma notoria el tope legal establecido para circular.

Las autoridades tomaron conocimiento del hecho a través de un llamado al Centro Estratégico de Operaciones, desde donde se alertó sobre la presencia de un automóvil que transitaba de manera peligrosa por el sector. El reporte activó de inmediato el despliegue policial hacia la zona indicada por el denunciante.

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El choque tuvo lugar cerca de las 20 del domingo. El vehículo involucrado, un Ford Focus negro, avanzaba de forma errática por las vías del lugar, lo que generó alarma entre los testigos de la situación. Al advertir la presencia de los agentes, los ocupantes del automóvil intentaron abandonar el lugar, pero el conductor perdió el dominio del vehículo y terminó colisionando contra la cartelería fija ubicada en el cruce de la ruta con el carril. El impacto puso fin a la huida y permitió la intervención inmediata del personal policial que se encontraba en las inmediaciones.

Los agentes verificaron que el conductor presentaba señales evidentes de intoxicación alcohólica y le realizaron el test de alcoholemia. El resultado fue categórico: 2,71 g/l, una concentración que más que quintuplicaba el máximo tolerado por la ley. En el procedimiento tomó parte también personal de Policía Vial Mendoza.

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El hombre, de 47 años, fue detenido y trasladado hasta la Comisaría 12°. Las autoridades secuestraron el vehículo y pusieron al infractor en conocimiento de las implicancias legales de su conducta. La causa quedó a disposición del Juzgado Contravencional de San Martín, bajo los alcances de la Ley 9099, artículo 67 bis, según informó el medio local Los Andes.

La normativa vigente en Mendoza fija en 0,5 gramos por litro el límite de alcohol en sangre para conductores de autos particulares. Rebasar ese umbral constituye una infracción grave que puede acarrear consecuencias como la suspensión de la licencia de conducir, multas económicas y la inmovilización del rodado. Cuando el nivel de alcohol detectado supera con creces lo permitido, como sucedió en este caso, el conductor queda expuesto a procesos penales y administrativos y es puesto a disposición de la Justicia.

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