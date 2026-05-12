Solana Sierra debutó con un triunfo contundente en Parma y afina su preparación para Roland Garros

Solana Sierra sigue sumando buenos resultados en la gira europea sobre polvo de ladrillo (Fuente: REUTERS/Ciro De Luca)

Solana Sierra sigue en alza en una etapa clave de la gira sobre polvo de ladrillo. Tras su participación en el WTA 1000 de Roma, donde alcanzó la tercera ronda, la marplatense volvió a competir y tuvo un sólido debut en el WTA 125 de Parma.

La tenista argentina con mejor ranking superó a la francesa Carole Monnet (172°) por 6-4 y 6-0 en una hora y 20 minutos de juego. Así obtuvo el pasaje para los octavos de final del certamen italiano, donde parte como quinta preclasificada.

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El triunfo tuvo un valor especial no sólo por el resultado, sino también por el contexto. Sierra desembarcó en Parma tras una gira intensa y después de haber mostrado en los WTA 1000 de Madrid y Roma sus mejores rendimientos en el año.

Aunque la derrota frente a la estadounidense Coco Gauff, número 4 del mundo, frenó su recorrido en el Foro Itálico, Sierra demostró capacidad de reacción para pasar página rápidamente y sostener el nivel en las semanas previas a Roland Garros, segundo Grand Slam del año.

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Ante Monnet, la argentina debió trabajar en el primer set, donde encontró mayor resistencia. Sin embargo, supo resolver los momentos de presión para quedarse con la manga inicial por 6-4.

A partir de allí, el partido cambió por completo. Sierra elevó su intensidad, dominó desde el fondo de la cancha y arrasó en el segundo parcial con un inapelable 6-0. Fue un retrato de su buen momento.

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A los 21 años y ubicada en el puesto 64 del ranking en vivo, Sierra continúa consolidándose en el circuito con resultados que no sólo fortalecen su estatus de número 1 argentina, sino también su confianza en las grandes citas del tenis femenino.

Solana Sierra saluda a Coco Gauff trae el cruce entre ambas en Roma (Fuente: REUTERS/Ciro De Luca)

Su próximo desafío en Parma será este miércoles, desde las 06:00 de la Argentina, cuando se enfrente en octavos de final a la eslovena Kaja Juvan, de 25 años y ubicada en el puesto 116 del ranking WTA. El duelo aparece como una prueba interesante para medir su consistencia en esta fase previa a París, donde buscará llegar con ritmo y victorias.

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Sierra quedó además como la única representante nacional en el cuadro tras la eliminación de Victoria Bosio (307°). La santafesina, que había logrado superar la clasificación para ingresar al main draw, jugó en buen nivel y dio pelea, aunque finalmente cayó en primera ronda ante la ucraniana Dayana Yastremska (52°) por 7-6 (3) y 6-3.

Sol se ilusiona con hacer un buen papel en Roland Garros. En 2025 consiguió por primera vez en su carrera ingresar al cuadro principal del Grand Slam parisino tras superar con éxito las tres rondas de la qualy.

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En aquella oportunidad, su aventura terminó en el debut frente a la kazaja Yulia Putintseva, pero la experiencia fue un paso decisivo en su desarrollo. Semanas más tarde, Sierra alcanzó los octavos de final en Wimbledon, en la mejor actuación de su carrera hasta el momento.

La marplatense dejó atrás una serie de tropiezos durante el primer tramo de la temporada, y encontró regularidad en la gira sobre polvo de ladrillo. Recuperó 16 puestos en la clasificación mundial tras haber caído más de 20 lugares en las semanas anteriores, producto de una sucesión de eliminaciones en primera ronda.

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En el Madrid Open, Sierra hilvanó triunfos ante la ucraniana Yastremska (49° por entonces), la polaca Magdalena Frech (34°) y la turca Zeynep Sonmez (67°), antes de ser eliminada por la checa Karolina Pliskova (194°), ex número 1 del mundo.

Luego, en Roma, la argentina tuvo un debut arrollador ante la alemana Tamara Korpatsch (87°), a quien superó por 6-3 y 6-1, y en la segunda ronda derrotó a la ucraniana Anhelina Kalinina (93°) por 6-2 y 6-3, antes de su eliminación a manos de Gauff.

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