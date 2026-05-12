Tino Mossu: “Nunca dije que con un curso te vas a hacer millonario”

Tino Mossu defendió en Infobae su modelo de formación en ventas digitales ante críticas sobre promesas de riqueza fácil

Conocido por sus videos virales y su estrategia de comunicación disruptiva, Tino Mossu explicó en Infobae a la Tarde cómo funciona su modelo de negocio. Durante su paso por el programa, respondió a los cuestionamientos habituales en torno a su figura: “No soy trader, lo que hago es capacitar a la gente en ventas, los entreno en la habilidad”.

El método de ventas digitales y la figura del “closer” de ventas

Mossu diferenció su sistema del de otros emprendedores del sector: “La diferencia que tiene Mauro Stendel es que son ventas digitales. Él vende mucho por Amazon. Lo nuestro es más ventas telefónicas, es más a la vieja escuela, solamente que de manera digital”.

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A las dudas sobre supuestos esquemas piramidales, fue tajante: “La realidad es que no, en mi caso no. No conozco otro que haga algo pirámide. Yo sé que de afuera parece un: ‘Uy, es una pirámide’. Después, si te metés adentro, no”.

El emprendedor explicó que usa mensajes impactantes en redes sociales como estrategia de marketing para captar la atención del público (Infobae en Vivo)

Redes, polémica y autenticidad: la lógica del “hook”

Mossu reivindicó el uso de mensajes filosos como parte de una estrategia deliberada para captar la atención: “Ese suele ser el hook que le decimos en las redes. Son los primeros diez segundos. Después, cuando ves el video… se explica en el cuerpo del video. El supermercado es para pobres, fue un video ultramegaviral mío. Después yo explico: una persona que tiene mucha plata no va a perder tiempo yendo al supermercado”.

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Aseguró la autenticidad de lo que muestra: “Nunca mostré algo diciendo que es mío si no es mío”. Sobre sus ingresos, fue directo: “No sé si millonario, porque yo no soy millonario. Yo realmente hoy no soy millonario, no tengo millones de dólares. Ahora, sí que gracias a una profesión digital me fue muy bien. Mi mejor mes como closer de ventas fueron 6.500 dólares en comisiones”.

Formación tradicional, alternativas digitales y la búsqueda de independencia

Mossu terminó la secundaria durante la pandemia y eligió no cursar estudios universitarios. Defiende que la universidad es adecuada para quienes buscan un salario seguro o siguen una vocación, pero sostiene que no es la única opción: “Si tu caso es porque querés salir adelante, porque querés que te vaya mejor y querés realmente ganar plata, no es necesario que vayas a la universidad”.

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El método de Tino Mossu conecta vendedores digitales capacitados con empresas que buscan talentos en ventas remotas (Infobae en Vivo)

Reconoció que las estadísticas muestran mejores salarios para universitarios, pero insistió en el potencial de las ventas: “Vos ves los puestos comerciales en cualquier empresa, son los que más plata ganan”.

Sobre sus motivaciones, concluyó: “Lo que más me motiva es abrir más países. Ahora estoy en Colombia, en México, no solamente Argentina, ya no vivo más acá. Colombia está pasando por momentos bastante duros y se abre un abanico de gente que quiere trabajar de manera digital. A mí me va mejor cuando los países pasan por momentos duros. Porque la gente necesita salir adelante y les das una forma de ganar plata”.

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