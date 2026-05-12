Marley habló de la polémica con Santiago del Moro: "Creo que me va a saludar primero ahora"

Marley abordó su relación con Santiago del Moro

La polémica que inició Flor Peña en torno a la ausencia de Marley en las nominaciones como conductor en los Martín Fierro 2026 tomó hoy otro cariz luego de que el señalado por la actriz hiciera uso de la palabra. Las declaraciones del protagonista, recogidas por Los Profesionales (El Nueve), aportaron nuevas perspectivas sobre los rumores de enfrentamiento entre Marley y Santiago del Moro. Sus declaraciones respondieron directamente a los comentarios de Flor Peña.

Marley responde a la polémica y baja el tono de la supuesta interna

Marley habló enseguida sobre la supuesta disputa: “No, pero no es una guerra con Del Moro. Florencia tiró como que a ella le parecía que estaba mal, pero también está mal que hay un montón de gente que no se incluye. Entonces, fue eso nada más. Fue una opinión de Flor, pero me lo tiran a mí porque tienen que ir a preguntarle a ella”.

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El conductor aclaró que la reacción de Flor Peña refleja aprecio personal: “Fue ella que salió y dijo: ‘¿Cómo puede ser que estén esto, esto, esto y no estés vos?’. Pero es una cuestión de que a ella le gusta como yo conduzco, me imagino, nada más”.

Marley también reflexionó sobre el ambiente de los premios. “Del Martín Fierro siempre hay una polémica, siempre hay gente que está, que no está y siempre alguien se enoja. Pero yo en ese sentido tengo el ego bastante bien ubicado y no me enojo con nadie, ni tampoco estoy enojado con APTRA”, detalló, dejando en claro su postura.

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Marley y Santiago del Moro, eje de los rumores a días de los Martín Fierro

Consultado sobre la relación con Santiago del Moro, Marley fue terminante: “No tengo el más mínimo problema. No, no, a mí no me, no me cae mal. No es amigo ni nada, pero no tengo problema”.

El conductor ofreció además explicaciones sencillas sobre situaciones de trato distante y la falta de saludo en otras ceremonias del Martín Fierro donde Del Moro fue conductor de la gala: “Es que no me ha saludado, cosas así cuando he ido al programa, pero no, debe ser el carácter de él, ¿no? No creo que sea porque yo... nunca me peleé, no tengo un problema”.

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La cronista de Los Profesionales lo azuzó: “Divino el carácter si no saluda...”

Marley, sonriendo incómodo, le respondió: “Capaz que está apurado, ¿viste? Pero no, no tengo problemas”.

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La cronista insistió: “Pero en las transmisiones, por ejemplo, saluda a Susana, a Mirtha, a Juana y a vos parece que no te ve. Y sos alto”.

Marley, finalmente, tiró la toalla y concedió: “Como que están armando todo, no le va a quedar otra que saludarme creo que me va a saludar primero ahora”.

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Y continuó con la descripción de aquella escena: “Estaba al lado de Susana, aparte ese día, por eso me causó gracia, porque Susana me dice: ‘Eh, pero no, no te saludó’. Pero la verdad, te juro, no tengo problema. No me cae mal. O sea, no es amigo ni nada, pero no tengo problema”.

Para finalizar la charla, desde Los Profesionales le preguntaron: “¿Nunca le escribiste? ‘Che, ¿qué onda? ¿Qué te pasa, flaco, que no me saludas?’”. Y Marley fue tajante: “No. La verdad que no, es que no tengo tampoco el motivo”.

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Flor Peña respaló a Marley en su disputa con Santiago del Moro

El respaldo de Flor Peña y su mirada sobre la relación con Santiago del Moro

Antes, Flor Peña defendió a Marley: “Siempre me pareció injusto que no esté nominado, me parece que nominaron hasta al portero y lo podían haber nominado a él”.

Sobre la relación entre Marley y Del Moro, Peña estableció distinciones claras: “Son muy distintos, Marley es una persona extrovertida, graciosa, es cercano a la gente y lo querés, pero Del Moro no sabemos quién es, es muy impenetrable, es lejano”. Manifestó así su percepción sobre la diferencia de estilos entre ambos conductores.

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La actriz opinó que la actitud de Del Moro hacia Marley no sería la más amistosa. “Marley no, pero Santiago no lo trata muy bien, lo percibí bastante porque no le da bola y cuando están en vivo no lo saluda, no sé qué pica tiene”, afirmó Peña.

En cuanto al clima entre ambos, Flor Peña fue explícita: “Marley se cagó de la risa, fui yo, él no dijo nada, pero lo odian”, declaró, marcando la tensión percibida en el ambiente televisivo. Marley opinó a El Nueve: “He estado nominado miles de veces y que una vez no te nominen no pasa nada”.

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De cara al futuro, Marley subrayó la importancia de mantener una mirada equilibrada frente a premios y controversias mediáticas. Sostiene que la percepción personal no debe verse alterada por las fluctuaciones propias del ambiente televisivo.