Costa Rica

Discusión por choque terminó con un disparo y deja un hombre muerto en Costa Rica

Un conductor de 33 años falleció tras recibir un disparo en medio de una aparente riña provocada por un accidente de tránsito; alcalde Mario Redondo pidió fortalecer la educación emocional para evitar hechos violentos

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Un cuerpo cubierto por una sábana blanca yace en una carretera de asfalto gris. En primer plano, una cinta amarilla de seguridad con "NO PASAR" atraviesa la imagen.
Un hombre de 33 años murió tras recibir un disparo durante una discusión de tránsito en Cartago Occidental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una aparente discusión originada tras un accidente de tránsito terminó en tragedia la mañana de este martes en la provincia de Cartago en Costa Rica, luego de que un hombre de 33 años muriera tras recibir un disparo con arma de fuego en plena vía pública.

La víctima fue identificada por las autoridades judiciales con el apellido Granados, quien falleció en el sitio tras recibir un impacto de bala en su pierna izquierda.

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De acuerdo con la información preliminar brindada por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente fue reportado alrededor de las 6:45 a.m. en la carretera que conduce hacia Paseo Metrópoli.

Las primeras versiones que manejan las autoridades apuntan a que el hecho se habría desencadenado luego de un accidente de tránsito entre dos conductores.

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Según la información recabada por los investigadores judiciales, aparentemente uno de los vehículos habría colisionado al otro, situación que provocó que ambos hombres descendieran de sus automóviles para reclamar por lo sucedido.

Fue en ese momento cuando inició una discusión entre los involucrados que, por razones que aún permanecen bajo investigación, terminó escalando hasta un hecho violento.

Cámara de seguridad capta momento del enfrentamiento entre los dos conductores.

De acuerdo con el reporte preliminar del OIJ, en medio del altercado uno de los hombres habría sacado un arma de fuego y disparado contra el otro conductor.

Aunque la víctima recibió el impacto en una de sus piernas, la herida terminó provocándole la muerte en el sitio antes de que pudiera ser trasladado a un centro médico.

Tras recibir la alerta, agentes judiciales se trasladaron hasta la escena para iniciar las diligencias correspondientes y realizar el levantamiento del cuerpo.

El cadáver fue remitido a la Morgue Judicial, donde se le practicará la respectiva autopsia.

Mariano Hernández, cruzrojista, brinda detalles de la escena atendida.

La escena también fue procesada por agentes especializados del OIJ, quienes recolectaron evidencia balística y otros indicios necesarios para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades confirmaron además la detención de un hombre de apellido Mora, de 23 años, quien figura como sospechoso de haber realizado el disparo mortal.

El sujeto quedó a las órdenes del Ministerio Público mientras avanzan las investigaciones para determinar su situación jurídica.

Luego de conocerse el caso, el alcalde de Cartago, Mario Redondo, lamentó lo ocurrido y aseguró que el hecho refleja la necesidad de fortalecer la educación emocional y la prevención de la violencia en el país.

Según indicó el jerarca municipal, información preliminar obtenida a través de cámaras de seguridad permite observar parte del altercado ocurrido entre los conductores.

“Alrededor de las 6:40 de la mañana del día de hoy hemos sido informados de un incidente entre dos vehículos en el sector de la carretera que va hacia Paseo Metrópoli. Esto generó una discusión entre los conductores”, señaló Redondo.

El alcalde agregó que, aparentemente, uno de los involucrados habría intentado agredir físicamente al otro antes de que ocurriera el disparo.

“Se nos indica, por lo que se puede observar en cámaras, que uno trató de agredir al otro y el otro respondió usando un arma, disparándole en una pierna, lo que finalmente se complicó y acabó con la vida del otro conductor”, manifestó.

Redondo afirmó que situaciones como esta evidencian la necesidad de impulsar estrategias preventivas relacionadas con el manejo de emociones y la resolución pacífica de conflictos.

“La parte de la prevención en el manejo de emociones, gestionar eficientemente las emociones, generar o educar en alfabetización emocional es algo vital que tiene que hacerse desde los centros educativos y desde los hogares”, expresó.

Mario Redondo pidió fortalecer la educación emocional para evitar respuestas violentas ante conflictos. Cortesía: Semanario Universidad
Mario Redondo pidió fortalecer la educación emocional para evitar respuestas violentas ante conflictos. Cortesía: Semanario Universidad

Asimismo, insistió en que la violencia no debe normalizarse como respuesta ante conflictos cotidianos.

“Necesitamos que no se normalice la respuesta agresiva, la respuesta violenta ante cualquier tipo de discusión, cualquier diferencia o conflicto”, añadió.

El alcalde aseguró además que invertir en cultura de paz y educación emocional también representa una forma de fortalecer la seguridad ciudadana.

Mientras tanto, el OIJ mantiene abierta la investigación para determinar con exactitud cómo se desarrollaron los hechos y esclarecer todas las circunstancias que rodearon el homicidio ocurrido la mañana de este martes en Cartago Occidental.

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