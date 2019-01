Pese a la "falta de consideración" de parte del "Mellizo" en su última etapa, Tevez dijo que "siempre" respetó a Guillermo y que por amor a Boca soportó situaciones que en otro club no las soportaría. "Yo estoy en el club que amo y quiero, por eso permitía cosas que quizá en otro momento no iba a permitir. Para no entrar en conflicto, me comí muchas cosas que en otro club no me comería", confesó.