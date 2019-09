Finalmente, se refirió a la decisión de dejar a Tevez en el banco de suplentes y de hacerlo ingresar a 15 minutos para el final: "Son decisiones tácticas. Carlos es un muy buen jugador, que está en un muy buen momento. Pero él o De Rossi no son veloces y en una transición nos hubiese costado más el partido. Además, venía de jugar 90 minutos ante Liga de Quito por la Copa. Yo había visto que iba a ser un partido con mucha intensidad y, cuando bajó la presión, la idea era poner jugadores con buen pie y con velocidad. Puse a Villa, a Bebelo (Reynoso) y a Tevez para poder sorprender a River. Dentro de mi ideario de estrategia estaba eso. Contra Paranense no lo puse a Tevez y no me dijeron nada, contra Liga de Quito en la ida, tampoco. Son decisiones que uno toma en función del partido. Todos estamos por Boca Juniors y todos deben estar dispuestos para saltar a la cancha".