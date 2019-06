"Hola a todos los Maradonianos, que hay muchos en el país. Mienten, hablan de Alzheimer, no saben lo que quiere decir la palabra. Es muy jodida, la gente que tiene Alzheimer se muere. Yo no me estoy muriendo. Estos hijos de saben qué la tiran para crear confusión. Y a mí la confusión no me va. Esto es no saber hacer periodismo. Es querer hacer el camino más corto y ganarle al otro. Yo gané el primer puesto… jugando al fútbol", concluyó en su mensaje, el primero con su firma tras la andanada de versiones.