La salud de Diego Maradona continúa bajo la lupa mediática. Primero, el "Diez" decidió no continuar en Dorados de Sinaloa (club que le había ofrecido dos años de contrato) para practicarse las intervenciones pendientes en su hombro izquierdo y su rodilla derecha. Luego, surgieron las versiones que indicaban que padece "principio de Alzheimer", que fueron desmentidas por Matías Morla, apoderado del ex capitán de la selección argentina. "Los estudios médicos que se le realizaron no dieron ningún indicio en ese sentido", transmitió en un comunicado.