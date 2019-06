En las últimas horas, Matías Morla, apoderado de Diego Maradona, salió a desmentir versiones periodísticas que aseguraban que el "Diez" sufre Alzheimer. "Los estudios médicos que se le realizaron no dieron ningún indicio en ese sentido. En México, donde Maradona estuvo dirigiendo y al mando no sólo de un plantel de fútbol sino de un cuerpo técnico, el club también le realizó distintos chequeos de salud, algunos a cargo de psicólogos y psiquiatras, los que resultaron de manera satisfactoria y no se nos dio ninguna información médica vinculada al trascendido mediático", subrayó el comunicado.