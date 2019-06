Esa búsqueda de energía colectiva no le quitó la mirada aguda para detectar los problemas del equipo. "Es muy malo el momento, muy malo. Si anoche ese cuerpo técnico se fue a dormir, me volvería loco. Tienen que haber pasado la noche reunidos, los cuatro (además de Scaloni, sumó a Walter Samuel, Roberto Ayala y Pablo Aimar), para ver qué hacés", subrayó. "No tenemos equipo, no podemos armar un equipo. No veo esos dos o tres tipos capaces de parar la pelota. Es un equipo mudo", fue tajante.