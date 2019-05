"Cura de sueño es un término coloquial. Se trata de un mecanismo que trata de volver al equilibrio del ritmo sueño vigilia, ya que el sueño es una función vital para el ser humano -indica Waisburg-. En un cerebro sano todo se mantiene en orden y equilibrio, pero en esas situaciones lo que presenciamos está fuera del alcance de nuestro control y el sistema autónomo se sobrecarga y activa exageradamente por la sensación de impotencia". No obstante, el especialista aclaró que se refiere en términos generales y no en el caso puntual de Diego, ya que no está al tanto de los detalles del procedimiento que está atravesando.