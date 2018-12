"Tampoco me vendan que el otro equipo es una maravilla. Tiene un grandísimo jugador como Nacho Fernández, que es un jugador diferente. El partido iba a los penales si no nos expulsaban un jugador -por Barrios-. Tampoco pensemos que nos ganó Guardiola, no nos cagaron a bailes", dijo en Fox Sports Radio. Incluso, se animó a recordar el descenso de River a la B Nacional: "No es lo mismo jugar un partido por ganar una Copa que uno por no descender. Me parece que es mucha la diferencia. Es difícil opinar porque nosotros nunca tuvimos que estar en ese lugar, ni vivimos esa situación. Espero que nunca nos toque".