"No jugó, pero seguramente el técnico debe estar dándole vueltas al partido, estuvo tres veces arriba del marcador. Buffarini ha hecho un buen partido porque Martínez no la tocó en 120 minutos y ha sido determinante para ellos, pero ellos tienen la suerte de que aparece Nacho y hace esa jugada increíble; ya lo demostró con otra pared que salió a un costado,

nosotros no tuvimos esa suerte, la de tener un jugador que diga 'acá la pelota no se pierde más, a mí me hacen foul, no me la sacan más'. Boca nunca pudo poner nervioso a River, nunca controló la pelota, nunca pudo frenar el partido en el buen sentido".