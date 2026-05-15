México

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, fue detenido en Arizona: enfrenta cargos por recibir 100,000 dólares al mes del cártel de Sinaloa

La captura del ex funcionario se llevó a cabo en Arizona, Estados Unidos, y fue trasladado a Nueva York

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Gerardo Mérida Sánchez
Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa (Foto: Coordinación de Comunicación Social de Sinaloa)

El general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, fue detenido el pasado lunes 11 de mayo por autoridades de Estados Unidos en Arizona, según informó el periodista Carlos Loret de Mola en Latinus. Su primera audiencia está programada para este viernes.

La detención ocurrió pese a que el 7 de mayo un juez federal en Michoacán le había concedido un amparo para frenar su detención y eventual extradición a Estados Unidos. Mérida Sánchez ya fue trasladado a Nueva York, donde fue requerido por la justicia estadounidense.

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La fiscalía de Estados Unidos lo acusa de recibir 100,000 dólares mensuales en efectivo de parte de “Los Chapitos” a cambio de no interferir en las operaciones de tráfico de drogas del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con Latinus.

Por su parte, el periodista especializado en seguridad y narcotráfico, Luis Chaparro, aseguró que el ex funcionario no había sido detenido, sino que se había entregado a autoridades estadounidenses.

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“Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de seguridad pública de Rubén Rocha Moya se entregó a las autoridades de los Estados Unidos a inicios de la semana, así lo revelaron fuentes de Estados Unidos”, posteó el periodista.

El PAN de Puebla exige investigación por su encargo en la entidad

El 13 de mayo, la dirigencia estatal del PAN presentó denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Puebla y ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Exigen que se investigue el desempeño de Mérida Sánchez durante su gestión como comandante de la XXV Zona Militar en esa entidad.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Mario Riestra Piña, exigió que se investiguen posibles actos de omisión, encubrimiento o colusión con grupos delictivos en territorio poblano, así como el posible uso indebido de atribuciones relacionadas con la seguridad pública y la seguridad nacional.

En la denuncia ante la Sedena, el PAN solicitó que se abran investigaciones internas, administrativas, disciplinarias y de control sobre el periodo en que Mérida Sánchez ejerció como comandante de la XXV Zona Militar.

Acusado junto a Rocha Moya

El exfuncionario forma parte del grupo de diez personas que el Departamento de Justicia de Estados Unidos vinculó con el narcotráfico, entre quienes figura el gobernador de Sinaloa con licencia Rubén Rocha Moya.

Además de su cargo como secretario de Seguridad en Sinaloa y como comandante de la XXV Zona Militar en Puebla, Mérida Sánchez dirigió la Escuela Militar de Inteligencia, dependiente del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea.

De acuerdo con el documento oficial en el que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo formal la acusación contra los funcionarios de Sinaloa, se explica que Mérida Sánchez, desde septiembre de 2023 o alrededor de ese año, y hasta su renuncia, en 2024, recibió sobornos de Los Chapitos y a cambio, proporcionó a ellos mismos, entre otros elementos, notificaciones previas de las redadas de las autoridades del orden público en los laboratorios de drogas, para que Los Chapitos pudieran trasladar sus drogas y el equipo de laboratorio antes de las redadas.

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