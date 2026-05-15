Venezuela

Trump se refirió al modelo de chándal de Maduro que usó Marco Rubio rumbo a China: “Se veía muy bien”

El pasado martes, el jefe de la diplomacia estadounidense vistió un conjunto deportivo gris de una reconocida marca, el mismo modelo que llevaba el chavista cuando fue capturado por militares estadounidenses

Guardar
Google icon
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, desde el avión presidencial Air Force One (Steve Cheung/X)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, desde el avión presidencial Air Force One (Steve Cheung/X)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que su secretario de Estado, Marco Rubio, se veía “muy bien” en la foto viral en redes sociales en la que aparece con un atuendo similar al que llevaba Nicolás Maduro el día de su captura.

“Creo que se veía muy bien con ese conjunto. Miren, no sé si yo lo llevaría, pero pienso que se veía muy bien”, bromeó ante la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, de regreso a Washington tras reunirse en Pekín con el presidente chino, Xi Jinping.

PUBLICIDAD

El pasado martes, durante el vuelo hacia China, el jefe de la diplomacia estadounidense vistió un conjunto deportivo gris de la marca Nike, el mismo modelo que llevaba Maduro cuando fue capturado por militares estadounidenses en Caracas el 3 de enero.

El director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, le tomó una fotografía de pie, con gesto serio y las manos en los bolsillos, que se viralizó rápidamente y fue utilizada por cuentas cercanas al Gobierno para burlarse del depuesto líder chavista.

PUBLICIDAD

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sentado junto al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, asiste a una reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping (no aparece en la imagen), en el Gran Salón del Pueblo, en Pekín, China, el 14 de mayo de 2026. REUTERS/Maxim Shemetov/Pool
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sentado junto al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, asiste a una reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping (no aparece en la imagen), en el Gran Salón del Pueblo, en Pekín, China, el 14 de mayo de 2026. REUTERS/Maxim Shemetov/Pool

Preguntado en una entrevista con la cadena NBC en Pekín, Rubio negó que hubiera un mensaje oculto detrás de la imagen e incluso bromeó con que Maduro le “copió” el atuendo porque él lo adquirió primero.

“Él me copió porque yo ya lo tenía antes. No sé cuándo compró el suyo. Ni siquiera sabía que ese era suyo. En definitiva, es un traje cómodo. No lo sé. No había ningún mensaje. Ni siquiera sabía que me estaban tomando una foto”, dijo entre risas.

En las últimas semanas, Rubio ha aumentado su presencia en redes sociales, en medio de las crecientes especulaciones sobre una posible pugna con el vicepresidente, JD Vance, por la nominación presidencial republicana para las elecciones de 2028, a las que Trump no puede presentarse.

¡El secretario Rubio luce las Nike Tech ‘Venezuela’ en el Air Force One!”, escribió Cheung como texto que acompaña a la foto tomada en el avión presidencial que se dirige a China a propósito de la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, al gigante asiático, que dará comienzo este miércoles 13 de mayo y se extenderá hasta el día 15.

Este modelo de ropa deportiva que porta Rubio se corresponde con el que vestía Maduro en la primera imagen difundida tras su captura por parte de las fuerzas especiales norteamericanas. La misma fue publicada entonces, con idéntico chándal al que luce el secretario norteamericano, por el propio Trump en su red social.

Nicolás Maduro a bordo del ‘USS Iwo Jima’”, indicó el inquilino de la Casa Blanca en aquella publicación en la cual se veía al venezolano sujetando una botella pequeña de agua mineral, maniatado y con auriculares y un aparato que le impedía la visión, mientras permanecía de pie junto a un individuo del que solo se apreciaba que tenía impresas las iniciales de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) en el uniforme.

Marco Rubio - Nicolás Maduro partida chándal
Marco Rubio a la izquierda y Maduro a la derecha

Rubio ha sido una de las voces más críticas emergidas desde Washington contra la Administración de Maduro. Hoy también es visto como un posible candidato de los republicanos a los comicios presidenciales de 2028.

Tanto es así que el propio Trump, este mismo lunes, propuso a su vicepresidente, JD Vance, y al mismo Rubio como un “equipo ideal” de cara a las próximas elecciones presidenciales, si bien evitó decantarse por alguno de ellos.

“¿A quién le gusta JD Vance? ¿A quién le gusta Marco Rubio?”, preguntó el magnate republicano antes de estimar que el par de nombres “suena como una buena fórmula”, durante una cena con fuerzas de seguridad por la Semana Nacional de la Policía.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Donald TrumpMarco RubioNicolás Maduro

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Concejo Municipal de Caracas condecoró al jefe del temido colectivo chavista “La Piedrita”

El término “colectivo” se ha convertido en el nombre que identifica a los grupos paramilitares que apoyan a la entidad gubernamental

El Concejo Municipal de Caracas condecoró al jefe del temido colectivo chavista “La Piedrita”

Un incendio afecta a una planta de gas operada por PDVSA en el Lago Maracaibo: al menos dos trabajadores resultaron heridos

Una fuerte explosión precedió al fuego, lo que llevó a una rápida evacuación y a la movilización de equipos de emergencia

Un incendio afecta a una planta de gas operada por PDVSA en el Lago Maracaibo: al menos dos trabajadores resultaron heridos

Venezuela y Estados Unidos evaluaron planes para reconstruir una red eléctrica “confiable” en el país sudamericano

La reunión entre el ministro de Energía Rolando Alcalá y el encargado de negocios estadounidense John Barrett se llevó adelante en medio de denuncias ciudadanas por interrupciones del servicio en varias regiones. Opositores cuestionan la efectividad de los planes para normalizar el suministro energético

Venezuela y Estados Unidos evaluaron planes para reconstruir una red eléctrica “confiable” en el país sudamericano

Líderes y ex presos políticos inician una “gran cruzada” para relanzar a la oposición en Venezuela

Los dirigentes, que hasta hace semanas se encontraban en las cárceles, se reunirán en el estado Táchira, bastión de la disidencia, con la mirada puesta en unas eventuales elecciones

Líderes y ex presos políticos inician una “gran cruzada” para relanzar a la oposición en Venezuela

Las desapariciones forzadas en Venezuela crecieron un 196 % en 2025

La persistencia de la impunidad y la ausencia de garantías judiciales marcaron el año más crítico para la sociedad venezolana bajo vigilancia internacional

Las desapariciones forzadas en Venezuela crecieron un 196 % en 2025
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Encuesta AtlasIntel: Abelardo de la Espriella se despegó de Paloma Valencia y apunta a la segunda vuelta con Iván Cepeda

Encuesta AtlasIntel: Abelardo de la Espriella se despegó de Paloma Valencia y apunta a la segunda vuelta con Iván Cepeda

Cirujano que atendió a Yulixa Toloza “hasta ahora estaba aprendiendo” a hacer lipólisis láser, reveló amiga de la víctima

Sheinbaum sostiene llamada con Trump en medio de tensión por caso Rocha Moya y muerte de agentes de la CIA en Chihuahua

Chivas vs Cruz Azul: dónde y cuándo ver la vuelta de la semifinal del Clausura 2026

El Niño costero provoca alza histórica de temperaturas en el Perú, según Senamhi

INFOBAE AMÉRICA

El fenómeno de El Niño podría fortalecerse en las próximas semanas y alcanzar categoría extrema

El fenómeno de El Niño podría fortalecerse en las próximas semanas y alcanzar categoría extrema

Una fotografía del ojo podría anticipar el riesgo de osteoporosis, según un estudio

El sarampión puede transmitirse antes y después de los síntomas, alerta virólogo salvadoreño

“El 85% de lo que consumimos es producción nacional”, afirma Abinader en acto por el Día del Agricultor en RD

El Congreso de Guatemala iniciará proceso para elección del nuevo contralor general de cuentas

ENTRETENIMIENTO

Jermaine Jackson es condenado a pagar millones de dólares por agresión sexual en 1988

Jermaine Jackson es condenado a pagar millones de dólares por agresión sexual en 1988

Ciudad Gótica recibe nuevos personajes para “The Batman: Part II”

La caída de una ganadora del Óscar: la controversia que rodea a Buffy Sainte-Marie

Cómo la honestidad y las colaboraciones forjaron la carrera de Mariah Carey como una de las grandes compositoras del pop

Sin papel ni rastro: el método secreto de Taylor Swift para convocar a su boda con Travis Kelce