Trump se refirió al modelo de chándal de Maduro que usó Marco Rubio rumbo a China: “Se veía muy bien”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, desde el avión presidencial Air Force One (Steve Cheung/X)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que su secretario de Estado, Marco Rubio, se veía “muy bien” en la foto viral en redes sociales en la que aparece con un atuendo similar al que llevaba Nicolás Maduro el día de su captura.

“Creo que se veía muy bien con ese conjunto. Miren, no sé si yo lo llevaría, pero pienso que se veía muy bien”, bromeó ante la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, de regreso a Washington tras reunirse en Pekín con el presidente chino, Xi Jinping.

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El pasado martes, durante el vuelo hacia China, el jefe de la diplomacia estadounidense vistió un conjunto deportivo gris de la marca Nike, el mismo modelo que llevaba Maduro cuando fue capturado por militares estadounidenses en Caracas el 3 de enero.

El director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, le tomó una fotografía de pie, con gesto serio y las manos en los bolsillos, que se viralizó rápidamente y fue utilizada por cuentas cercanas al Gobierno para burlarse del depuesto líder chavista.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sentado junto al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, asiste a una reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping (no aparece en la imagen), en el Gran Salón del Pueblo, en Pekín, China, el 14 de mayo de 2026. REUTERS/Maxim Shemetov/Pool

Preguntado en una entrevista con la cadena NBC en Pekín, Rubio negó que hubiera un mensaje oculto detrás de la imagen e incluso bromeó con que Maduro le “copió” el atuendo porque él lo adquirió primero.

“Él me copió porque yo ya lo tenía antes. No sé cuándo compró el suyo. Ni siquiera sabía que ese era suyo. En definitiva, es un traje cómodo. No lo sé. No había ningún mensaje. Ni siquiera sabía que me estaban tomando una foto”, dijo entre risas.

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En las últimas semanas, Rubio ha aumentado su presencia en redes sociales, en medio de las crecientes especulaciones sobre una posible pugna con el vicepresidente, JD Vance, por la nominación presidencial republicana para las elecciones de 2028, a las que Trump no puede presentarse.

“¡El secretario Rubio luce las Nike Tech ‘Venezuela’ en el Air Force One!”, escribió Cheung como texto que acompaña a la foto tomada en el avión presidencial que se dirige a China a propósito de la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, al gigante asiático, que dará comienzo este miércoles 13 de mayo y se extenderá hasta el día 15.

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Este modelo de ropa deportiva que porta Rubio se corresponde con el que vestía Maduro en la primera imagen difundida tras su captura por parte de las fuerzas especiales norteamericanas. La misma fue publicada entonces, con idéntico chándal al que luce el secretario norteamericano, por el propio Trump en su red social.

“Nicolás Maduro a bordo del ‘USS Iwo Jima’”, indicó el inquilino de la Casa Blanca en aquella publicación en la cual se veía al venezolano sujetando una botella pequeña de agua mineral, maniatado y con auriculares y un aparato que le impedía la visión, mientras permanecía de pie junto a un individuo del que solo se apreciaba que tenía impresas las iniciales de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) en el uniforme.

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Marco Rubio a la izquierda y Maduro a la derecha

Rubio ha sido una de las voces más críticas emergidas desde Washington contra la Administración de Maduro. Hoy también es visto como un posible candidato de los republicanos a los comicios presidenciales de 2028.

Tanto es así que el propio Trump, este mismo lunes, propuso a su vicepresidente, JD Vance, y al mismo Rubio como un “equipo ideal” de cara a las próximas elecciones presidenciales, si bien evitó decantarse por alguno de ellos.

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“¿A quién le gusta JD Vance? ¿A quién le gusta Marco Rubio?”, preguntó el magnate republicano antes de estimar que el par de nombres “suena como una buena fórmula”, durante una cena con fuerzas de seguridad por la Semana Nacional de la Policía.

(Con información de EFE)

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