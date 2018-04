El último cachetazo recibido por Argentina ante España generó dudas de cara a la competición. No obstante, el ex mediocampista que estuvo presente en los siete cotejos de México 86 y también sumó cuatro en Italia 90, respaldó al entrenador: "Sampaoli me parece un tipo con mucha capacidad, charlé muy pocas veces con él, pero lo sé porque me cuentan. Es laburador y tiene una idea definida. Si ha cambiado, es porque los técnicos tienen que hacerlo".