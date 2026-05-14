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“La constituyente que proponemos es para ampliar la Constitución del 91”: Petro insiste en reformas sociales

El presidente anunció nuevas resoluciones de orden público y defendió la idea de incluir un capítulo social en la Constitución

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FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció nuevas resoluciones de orden público y defendió la idea de incluir un capítulo social en la Constitución | REUTERS/Nacho Doce/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció nuevas resoluciones de orden público y defendió la idea de incluir un capítulo social en la Constitución | REUTERS/Nacho Doce/Foto de archivo

El presidente Gustavo Petro volvió a defender la idea de impulsar cambios constitucionales en Colombia y aseguró que su propuesta no busca derogar la Constitución de 1991, sino ampliarla con un nuevo capítulo enfocado en reformas sociales que, según afirmó, han sido bloqueadas durante décadas en el Congreso.

Las declaraciones fueron entregadas durante el más reciente consejo de ministros y reavivaron el debate político alrededor de una eventual asamblea constituyente.

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Según información conocida por Revista Semana, el mandatario insistió en que su propuesta pretende complementar la actual Carta Política y no reemplazarla, en medio de las críticas que han surgido desde sectores de oposición, juristas y dirigentes políticos por la posibilidad de modificar la Constitución.

Petro denuncia que el código fuente del software electoral colombiano sigue bajo control privado desde el año 2018, pese a orden judicial - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República
FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció nuevas resoluciones de orden público y defendió la idea de incluir un capítulo social en la Constitución | crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República

“La constituyente que proponemos es para ampliar la Constitución del 91 con un capítulo de reformas sociales”, afirmó Petro durante su intervención.

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El jefe de Estado sostuvo que ha conversado sobre la necesidad de incluir nuevas disposiciones relacionadas con temas sociales y aseguró que muchas de esas iniciativas no han avanzado en el Legislativo durante más de tres décadas.

“He hablado para ampliar la Constitución del 91 y no para derogarla”, expresó el mandatario frente a su gabinete ministerial.

Petro explicó que el objetivo sería incorporar un nuevo capítulo que permita incluir reformas y leyes que, según él, no han sido discutidas o aprobadas por el Congreso de la República desde la expedición de la Constitución de 1991.

El presidente aseguró que las reformas sociales han permanecido estancadas en el Legislativo durante años.

“Se amplíe con un capítulo que son las reformas sociales y las leyes que durante 34 años el Congreso de Colombia no ha querido ni discutir ni aprobar”, manifestó el mandatario durante el consejo de ministros.

Las declaraciones se producen en medio de un ambiente político marcado por la discusión sobre la posibilidad de convocar una asamblea constituyente, propuesta que ha generado preocupación en distintos sectores políticos y jurídicos del país.

Voces de oposición han advertido que una eventual constituyente podría abrir la puerta a modificaciones profundas en el sistema político e institucional colombiano.

Gustavo Petro en la IV Reunión en Defensa de la Democracia en Barcelona, España - crédito @infopresidencia/X
FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció nuevas resoluciones de orden público y defendió la idea de incluir un capítulo social en la Constitución| crédito @infopresidencia/X

Petro también anunció nuevas resoluciones relacionadas con orden público y competencias constitucionales.

Durante su intervención, el mandatario afirmó que expedirá nuevas resoluciones apoyadas, según dijo, en las facultades que le otorga la Constitución y en competencias relacionadas con el ámbito electoral.

“Voy a expedir unas resoluciones en virtud de mi competencia electoral, mi competencia constitucional dada por el pueblo”, señaló el presidente.

Aunque no entregó detalles específicos sobre el contenido de esas resoluciones, sus declaraciones volvieron a elevar la tensión política frente a las decisiones que el Gobierno nacional podría adoptar en medio de los debates institucionales que atraviesa el país.

El presidente rechazó las versiones sobre un supuesto incumplimiento de acuerdos internacionales.

En otro momento de su intervención, Petro negó que su administración esté desconociendo convenios internacionales relacionados con extradición.

“No es cierto que nos estamos pasando convenios internacionales”, afirmó el mandatario, respondiendo a cuestionamientos que han surgido desde distintos sectores políticos frente al manejo del Gobierno en temas de seguridad y negociación con grupos armados.

El jefe de Estado también aseguró que ha sostenido conversaciones con autoridades estadounidenses sobre estrategias para enfrentar el conflicto armado que persiste en varias regiones del país.

El presidente Gustavo Petro aumentó sus críticas al Senado colombiano tras el rechazo a la reforma del sistema de salud del Gobierno - crédito César Carrión/Presidencia de la República
FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció nuevas resoluciones de orden público y defendió la idea de incluir un capítulo social en la Constitución

Petro defendió nuevamente su estrategia frente al conflicto armado y aseguró que busca una fórmula más efectiva.

“He presentado una fórmula en la actual situación de conflicto armado del país, que me parece más eficaz que lo que se ha hecho antes”, concluyó el mandatario durante el consejo de ministros.

Las declaraciones del presidente se producen mientras continúan las discusiones alrededor de la Paz Total, la seguridad, las reformas sociales y el papel que podría tener una eventual constituyente dentro del proyecto político del Gobierno nacional.

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