Uno de los referentes históricos de la Argentina es Mario Alberto Kempes, uno de los responsables de la adquisición del primer Mundial en la edición de 1978. En diálogo con Infobae, el Matador intentó averiguar una razón para el Fenómeno Pipa, pero su análisis se quedó a medio camino: "Cada vez que alguien me hace esa pregunta intento buscar una explicación, pero no encuentro una respuesta lógica. No se entiende que un jugador haga goles de lunes a lunes en Europa y cuando cruza el charco no la pueda meter. Parece que juega con arcos diferentes. A lo mejor no se siente cómodo, pero algo tiene que pasar. Un delantero que hace 3 goles el domingo y el jueves va a jugar con la Selección y no puede convertir no tiene mucho sentido".