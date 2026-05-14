Receta de helado de aceite de oliva, un postre sofisticado y delicioso para preparar en casa

Receta de helado de aceite de oliva (Magnific)

El buen tiempo trae consigo una de las mejores costumbres gastronómicas, la de disfrutar de helados artesanales con riquísimos sabores refrescantes. Aunque los clásicos como vainilla, fresa y chocolate nunca fallan, existen cientos de variedades y combinaciones diferentes, algunas de ellas tan inesperadas que en un principio harían dudar a muchos. Es el caso del helado de aceite de oliva virgen extra, un sabor sorprendente pero delicioso que seguro que fascinará a los paladares más exquisitos.

Lejos de resultar extraño, este ingrediente otorga al postre una textura notablemente suave y sedosa, con un sabor sofisticado y lleno de matices. Además, es un postre riquísimo y diferente que podemos preparar en casa, consiguiendo así el sabor que buscamos. En este sentido, es importante elegir el aceite adecuado, pues el perfil aromático del helado puede variar entre matices afrutados, notas amargas o incluso un leve picor, aportando así un equilibrio inusual y muy atractivo.

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El secreto está en seleccionar la variedad de aceituna que mejor se adapte a la experiencia buscada. Para quienes prefieran un sabor delicado, pueden optar por aceites suaves como el de Arbequina, que aporta un toque afrutado y menos intensidad. En cambio, para los paladares en busca de una experiencia más audaz, el aceite de Picual ofrece una mayor intensidad. Su perfil robusto transforma el helado en un postre con carácter, ideal para quienes desean algo diferente y que perdure en la memoria.

Con estos consejos, es posible disfrutar de un postre casero de lo más original, perfecto tanto para sorprender a nuestros invitados como para animar las tardes de calor con un irresistible toque gourmet.

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Receta de helado de aceite de oliva

El helado de aceite de oliva es un postre cremoso, elaborado a base de leche, nata, azúcar y yemas, aportando el toque final con un buen aceite de oliva virgen extra. Se prepara como una base tradicional de helado, infusionando el aceite cuando la crema está tibia, para conservar todo su aroma.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 5 horas (incluyendo el congelado) Preparación activa: 30 minutos Tiempo de cocción: 10 minutos Reposo y congelado: 4 horas 20 minutos



Ingredientes

250 ml de leche entera

250 ml de nata líquida para montar (mínimo 35 % MG)

100 g de azúcar

4 yemas de huevo

80 ml de aceite de oliva virgen extra (de sabor suave y frutado)

1 pizca de sal

Cómo hacer helado de aceite de oliva, paso a paso

Calienta la leche y la nata en un cazo, sin que llegue a hervir. En un bol, bate las yemas con el azúcar y la pizca de sal hasta que la mezcla blanquee. Vierte lentamente la leche caliente sobre las yemas, removiendo para evitar que cuajen. Devuelve la mezcla al cazo y cocina a fuego bajo, removiendo sin parar, hasta que espese ligeramente (como una crema inglesa). ¡No dejes que hierva! Retira del fuego y deja templar 5 minutos. Añade el aceite de oliva virgen extra en hilo, batiendo suavemente hasta conseguir una emulsión homogénea. Deja enfriar la mezcla por completo a temperatura ambiente, luego lleva a la nevera al menos 2 horas. Vierte la mezcla en un recipiente y congela, removiendo cada 30 minutos durante 3 horas para evitar cristales de hielo. Sirve el helado ligeramente atemperado para disfrutar al máximo su textura cremosa y aroma.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones generosas.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 320 kcal aprox.

Grasas: 27 g

Hidratos de carbono: 19 g

Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El helado se puede conservar en el congelador hasta 2 semanas en un recipiente hermético. Para disfrutar de su sabor y textura óptimos, sácalo 10 minutos antes de consumir.

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