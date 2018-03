Además, los días en la intimidad con el Doctor formaron otro capítulo inolvidable en su carrera. "Bilardo nos quería tener atentos hasta cuando estábamos comiendo. Yo le tenía miedo al comienzo. En mi primer entrenamiento, cuando dieron la lista de los 22 convocados, sabía que tenía que ir al predio de Empleados de Comercio, pero fui a River… Cuando me vio el Bambino vestido para entrenar me dijo ¿Negro qué hacés acá? Andate a Ezeiza que te llamaron para jugar el Mundial", relata con la imitación correspondiente a la voz que caracteriza a Veira y continúa: "Me fui con mi auto y cuando llegué era muy tarde. Le quise explicar a Bilardo pero no me dio ni bola. Encima explicó un trabajo y yo estaba en la luna… cuando vi que le pegó un puntazo a la pelota y se me quedó mirando, entendí que me estaba dando indicaciones a mí. En cuanto me dijo ¿Pibe qué hacés? (también imitando la voz del entrenador) Corrí más rápido que un Fórmula 1″.