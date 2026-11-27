El formato de calendario de adviento literario propone la lectura de un capítulo diario entre el 1 y el 25 de diciembre - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los calendarios de adviento dejaron de ser solo chocolates detrás de una ventanita. El formato, que nació en los países del norte de Europa, llegó a la literatura con una propuesta que invierte la lógica habitual de lectura: en lugar de devorar un libro de un tirón, el lector abre un capítulo por día, desde el 1 hasta el 24 o el 25 de diciembre, y deja que la historia avance al mismo ritmo que la cuenta regresiva hacia las fiestas. Cada entrega suele venir sellada o cerrada para resistir la tentación de adelantarse, un pequeño ritual que convierte la espera en parte del placer de leer.

La brevedad de los capítulos diarios facilita la preservación del hábito de lectura ante los compromisos habituales de fin de año - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diciembre suele ser, paradójicamente, uno de los meses más difíciles para sostener el hábito de lectura. Las despedidas de fin de año, los compromisos laborales, los encuentros familiares y la organización de las fiestas ocupan buena parte del tiempo libre, y las novelas extensas quedan relegadas para enero. El formato de adviento resuelve ese problema desde su propio diseño: al reducir la lectura a un capítulo breve por jornada, garantiza un espacio mínimo pero constante, apenas unos minutos al día, que alcanza para sostener el hábito sin competir con la agenda saturada de la época.

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Los libros con formato de calendario de adviento proponen la lectura de un capítulo por día durante la cuenta regresiva hacia la Navidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia, consolidada ya en mercados como el británico o el francés, desembarcó con fuerza en el último año en el mundo hispanohablante, con autoras que debutan en el formato y sellos que lo convierten en apuesta editorial fija de la temporada. El resultado es un catálogo que combina el romance clásico de las fiestas con el misterio, la repostería de lujo y hasta la primera incursión argentina en esta estructura. Siete títulos recientes muestran la variedad de ese universo, pensado para leerse de a poco, capítulo por capítulo, hasta la llegada de la Nochebuena.

1- “Secret Santa” - Sophie Jomain

La escritora francesa Sophie Jomain presentó 'Secret Santa', una historia navideña articulada en torno a un voluntariado y el amigo invisible

Fannette aparenta tener una vida perfecta, pero se siente perdida y sin propósito, hasta que decide sumarse a un voluntariado para darle un giro a su rutina de diciembre. Allí conoce a Romeo, un estudiante de medicina de bajos recursos, y cuando el amigo invisible navideño los empareja en el intercambio de regalos, ambos empiezan a pasar cada vez más tiempo juntos. Secret Santa, de Sophie Jomain, construye a partir de ese acercamiento una historia que combina la búsqueda de un rumbo propio con el nacimiento de un amor atravesado por el espíritu festivo.

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Jomain, escritora francesa nacida en 1975, estudió arqueología y se especializó en la Galia romana y celta antes de dedicarse a la escritura. Debutó en 2010 con la saga de fantasía juvenil Las estrellas de Noss Head, ambientada en Escocia, y desde entonces combinó la fantasía y el new adult con relatos de temporada pensados para el formato de lectura diaria, entre ellos Un corazón por Navidad y 31 días para enamorarte. El libro forma parte del lanzamiento de novelas de adviento que el sello VRYA preparó para diciembre, con una ambientación navideña que atraviesa cada escena y una trama que explora el propósito de vida, la empatía y la amistad desde un registro emocional profundo.

2- “Amor, croissants y un cadáver” - Anouk Filippini

Anouk Filippini combinó el misterio de un crimen en la alta pastelería de París con el romance en 'Amor, croissants y un cadáver'

Suzanne logra, contra todo pronóstico, un lugar en la cocina de Amanda Tuile, la repostera más famosa del mundo, pero su sueño se complica cuando su mentora aparece asesinada y ella resulta ser la última persona que la vio con vida. En Amor, croissants y un cadáver, Anouk Filippini combina el romance festivo con el suspenso policial: Suzanne deberá investigar el crimen junto a sus compañeros para limpiar su nombre, mientras intenta descifrar el ingrediente secreto de un tradicional tronco navideño.

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Filippini, escritora y traductora francesa nacida en Montpellier en 1973, comenzó a escribir a los ocho años con una máquina de escribir que le regaló su padre y, con el tiempo, construyó una carrera que combina la narrativa infantil y juvenil con el romance y el thriller. Además de su trabajo como traductora del italiano, figura como guionista de producciones televisivas francesas como La stagiaire y Les invisibles, y es autora de la serie Las influencers, entre otros títulos. Ambientada en la alta pastelería de París, la novela entrelaza el misterio, la química entre los protagonistas y la atmósfera de lujo gastronómico en un formato pensado para leerse un capítulo por día.

3- “Lo que brilla entre nosotros” - Ivana Kasper

La comunicadora Ivana Kasper se convirtió en la primera autora argentina en publicar una novela con la estructura de calendario de adviento

June odia la Navidad: las fiestas le recuerdan todo lo que ya no está, la silla vacía en la mesa familiar, la sensación de que algo nunca vuelve a estar completo. Cole, su vecino de enfrente en el piso ocho de un edificio antiguo, es exactamente lo opuesto: convierte el pasillo compartido en una postal navideña y encuentra en diciembre el único momento del año en que las personas que ama están todas juntas. Lo que brilla entre nosotros, de Ivana Kasper, construye a partir de esa diferencia un mes de encuentros que ninguno de los dos busca, hasta que el 25 de diciembre algo los detiene y los obliga a enfrentar todo lo que venían evitando.

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Kasper, comunicadora argentina y referente de la promoción lectora a través de su proyecto @hoyestaparaleer, se convirtió en la primera autora del país en publicar una novela bajo el formato de calendario de adviento. “A mí no me gusta la Navidad. Entonces es como qué gracioso estar escribiendo algo navideño cuando no me gusta”, confesó la autora a Infobae sobre el desafío de escribir una historia festiva desde una distancia personal con la fecha. Kasper, que debutó en mayo con Más inmenso que el cielo, tuvo apenas tres meses para completar el proyecto y debió ajustar cada capítulo a una extensión acotada por los pliegues de impresión del libro: “¿Cómo hago yo para escribir esto en esta cantidad de palabras? Entonces fue como un desafío muy grande, pero que me encantó haberlo hecho”, explicó. La edición en preventa agotó la totalidad de sus ejemplares en poco tiempo.

4- “Un deseo por Navidad: 24 días para enamorarte” - Varios autores

Seis autores de novela romántica en español escribieron los textos de 'Un deseo por Navidad', la segunda antología de adviento de RBA Lit

Seis autores de la novela romántica en español se reunieron para escribir Un deseo por Navidad, la segunda antología de adviento del sello RBA Lit tras el éxito de Cuenta atrás para el amor. Raquel Arbeteta, Jon Azkueta, Paula Gallego, Nerea Llanes, Aloma Martínez y Rodrigo Paniagua firman, esta vez, una historia extendida cada uno a lo largo de varios capítulos, hasta completar los 24 días de lectura que propone el calendario.

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El proyecto recorre distintos subgéneros del romance a través de sus seis autores. Arbeteta explora especialmente la novela histórica y ya había publicado un relato navideño en la antología anterior, Nuestro cuento de Navidad, además de Entre dos finales. Azkueta, que dio sus primeros pasos en Wattpad y ganó dos veces los premios Wattys, se mueve entre la comedia romántica y el misterio en libros como 69 segundos para conquistarte y El último amanecer de agosto. Gallego, apasionada de los monstruos y la fantasía, es autora de las sagas Gaueko, Hikari y Crónicas de Lilium, esta última su incursión en la literatura middle grade.

Llanes trabaja entre romantasy y dark urban fantasy, con las bilogías La academia y la formada por Magia de nieve y hielo y Conjuro de noche y estrellas, además de la trilogía ¿Qué harías?. Martínez, estudiante de dirección de cine y series y apasionada de la magia, publicó en 2024 El síndrome de la chica con suerte y se adentró después en la mitología griega con Obsidiana y su continuación, Ofrenda. Paniagua, escritor, actor y creador de contenido, debutó en la narrativa con Puro capricho, una historia de romántica contemporánea cargada de drama y secretos. El volumen completo supera las 400 páginas, con capítulos diseñados para dejar siempre ganas de continuar al día siguiente.

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5- “Un amor de diciembre” - Lauren Asher

La autora Lauren Asher incursionó en la ficción de temática festiva con la publicación de 'Un amor de diciembre'

Catalina Martínez debe oficiar de dama de honor en la boda de su hermana, que se casa nada menos que con su ex, y para peor tiene que lidiar con Luke Darling, el padrino y mejor amigo del novio, al que no logra dejar de evitar. Un amor de diciembre, de Lauren Asher, convierte ese incómodo reencuentro en una historia de atracción inesperada: Catalina solo permanecerá en Lake Wisteria durante los días que dure la boda, pero eso no impide que Luke decida intentar conquistarla antes de que se marche en enero.

Asher, autora con más de 2.500.000 de ejemplares vendidos y habitual en las listas de The New York Times y USA Today, debutó con la serie autopublicada Dirty Air, ambientada en el mundo de la Fórmula 1. Un amor de diciembre es su primera novela navideña y también su primer formato de adviento.

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6- “Una Navidad a punto de nieve” - Cynthia Kafka

La novela 'Una Navidad a punto de nieve', de Cynthia Kafka, traslada una historia de romance a una estación de esquí

Una joven que ama hornear pasteles y galletas se muda a la montaña para aprender a esquiar y, sobre todo, para descubrir quién es, lejos de la universidad y de la relación que acaba de dejar atrás. En Una Navidad a punto de nieve, Cynthia Kafka enfrenta a su protagonista con Ben, uno de sus compañeros de piso, en una guerra declarada que, como suele suceder en el género, esconde una atracción cada vez más difícil de ignorar.

Kafka, que trabajaba como profesora de primaria cuando empezó a escribir en 2017, construyó su carrera a partir de un blog personal antes de convertirse en autora de novela romántica autopublicada. Esta es su primera obra en llegar a España, con el clásico desarrollo enemies to lovers como motor de una trama ambientada en una estación de esquí, publicada por el sello TBR Editorial.

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7- “¡Ya llega la Navidad!” - Claudia Bordin

El libro para el público infantil '¡Ya llega la navidad!', ilustrado por Claudia Bordin, incorpora ventanas con actividades y códigos de Spotify

A diferencia del resto de los títulos de esta selección, pensados para un público adulto, ¡Ya llega la navidad! propone una experiencia de adviento para los lectores más chicos. El libro, con ilustraciones a cargo de Claudia Bordin, combina el formato de ventanas interactivas con una estructura de 22 páginas en un tamaño grande, pensado para que la exploración táctil forme parte de la lectura: detrás de cada ventana aparecen instrucciones para armar adornos navideños, recetas típicas, reglas de juegos, cuentos y poesías.

Bordin, ilustradora y diseñadora formada en Milán y fundadora del proyecto Mondo Mombo, trabaja habitualmente en ilustración infantil, diseño de patrones y gráfica editorial para editoriales y agencias de comunicación. El libro suma, además, códigos de Spotify que permiten escuchar canciones navideñas típicas mientras se recorren las páginas, una propuesta pensada tanto para chicos a partir de los cuatro años como para familias que buscan un ritual de lectura compartido durante diciembre.