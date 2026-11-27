La entrenadora personal, flamante pareja del conductor, estuvo en Dale Match, por Infobae en Vivo, y contó detalles de la relación

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Ágata Lescano y Marcelo Tinelli están juntos desde hace poco más de un mes, pero su primer encuentro ocurrió mucho antes. La entrenadora personal contó que conoció al conductor hace alrededor de 17 años, en una cena en la que no pasó nada entre ellos, y relató que durante los años siguientes volvieron a cruzarse de manera esporádica.

La pareja participó de Dale Match, el ciclo que Tinelli conduce por Infobae en Vivo, y allí Lescano se refirió al llamado “hilo rojo” que ambos mencionaron en las redes sociales al hacer público su vínculo. Ante la consulta de Anita Martínez, integrante del panel del programa, la deportista ubicó el comienzo de esa historia mucho antes del actual romance.

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Tinelli, por su parte, intervino poco durante ese tramo de la charla. Y se puso algo nervioso ante una consulta de ella: “Gordi, ¿cuento la verdad?”, le dijo la entrenadora personal. A lo que él, entre bromas, la dejó avanzar con el relato.

“El hilo rojo viene hace como 17 años”, afirmó Lescano. La conductora quiso conocer más sobre aquel primer encuentro y ella dio algunos detalles, aunque evitó precisar el lugar. “Cena, cena. Tuvimos una... nada, charla. Ahí nos conocimos. No pasó nada”, explicó.

La personal trainer sostuvo que, después de esa comida, mantuvieron contactos aislados y sin un vínculo amoroso. “A veces, en algún verano, nos cruzamos en Uruguay, en algún evento”, recordó. Frente a las insistencias de los integrantes de la mesa sobre el sitio del primer encuentro, Lescano respondió con humor: “En un lugar. No vamos a hacer publicidad”.

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El conductor ya había confirmado que el noviazgo recién comenzó hace “un mes y días”, al hablar públicamente de su presente sentimental. En esa oportunidad, explicó que la imagen que compartió junto a Lescano durante un almuerzo en La Paternal no respondió a una estrategia para oficializar el vínculo. “Estábamos en una parrilla, estábamos ahí, ya está”, afirmó.

Lescano junto a Tinelli en una de las primeras fotos que compartió la pareja

La frase con la que Tinelli la conquistó durante el reencuentro

Durante la charla en Dale Match, Lescano también contó cómo fue el momento en que la relación empezó a tomar otro rumbo. Según su relato, una amiga la invitó a tomar un café y le prometió llevarla a un sitio especial. Tinelli se encontraba en una mesa cercana.

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“Mi amiga dijo: ‘Vení, yo te traigo el mejor. ¿Quién te espera con un café tan rico?’. Y Marce estaba en la mesa de al lado”, relató la campeona de bikini fitness. Entonces, el conductor le hizo una propuesta que ella señaló como determinante: “Ah, ¿te traen el café más rico?. Yo te puedo dar un café mejor”.

“Y ahí, ahí me conquistó”, reconoció Lescano entre risas. En otra entrevista, la deportista contó que al comienzo avanzó con cautela, hasta que Tinelli le planteó una definición más directa: “Mirá, vamos a jugar el partido, sacamos todos los jugadores de la cancha”.

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Quién es Ágata Lescano, la nueva novia de Marcelo Tinelli

Lescano tiene 37 años, es entrenadora personal y fue campeona argentina y sudamericana de bikini fitness. En sus redes sociales, donde reúne a más de 27.000 seguidores, presenta su trabajo bajo la idea de “fitness consciente para mujeres reales”.

Lescano compite y es campeona de la disciplina bikini fitness

Además de su actividad ligada al deporte, canta y toca la guitarra. También es madre de un hijo y contó en la presentación de su proyecto profesional que, luego de una separación, regresó a la Argentina con el niño y reconstruyó su camino laboral a partir del entrenamiento.

En diálogo con Puro Show, Lescano definió el presente de la pareja con una frase breve: “Estamos felices”. También sostuvo que el acercamiento con Tinelli se dio de manera natural y que ambos están “enganchados”. La historia que, según ella, había comenzado con una cena 17 años atrás, encontró su momento recién ahora.

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