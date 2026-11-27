MASS 2026 acerca al público porteño una selección de películas de las últimas ediciones de los festivales de Málaga y San Sebastián, hasta el sábado 28 en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444, Villa Urquiza) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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MASS 2026, la muestra de cine español organizada por el Ministerio de Cultura porteño con el apoyo de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina presenta este fin de semana en el Centro Cultural 25 de Mayo de Villa Urquiza seis películas seleccionadas por los directores de los festivales de Málaga y San Sebastián. La programación gratuita, que comenzó el jueves, continúa este viernes y se extiende hasta el sábado con títulos que recorren el desamor, el fútbol femenino, dramas sociales y el flamenco contemporáneo. “Es una muestra muy representativa del cine español actual”, dijo en diálogo con Infobae Cultura José Luis Rebordinos, director saliente del Festival Internacional de Cine de San Sebastián (SSIFF), quien viajó especialmente a Buenos Aires para participar del encuentro.

Seis películas de Málaga y San Sebastián, con entrada gratuita

Las entradas son gratuitas y pueden reservarse en la web del Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444, Villa Urquiza); también habrá lugares disponibles en boletería desde dos horas antes de cada función, hasta completar la capacidad de la sala. La programación, que arrancó el jueves 26, presenta dos funciones diarias —a las 18 y a las 21 horas—.

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Este viernes a las 18 se proyecta Esta soledad (España, 2026, 110′), ópera prima en ficción de largo aliento de Javier Giner, conocido por la serie Yo, adicto. La película sigue a dos jóvenes que intentan reconstruir sus vidas en Bilbao tras cinco años de relación, mientras enfrentan la precariedad laboral y la dificultad de encontrar estabilidad emocional. Rebordinos la describió como “una película muy hermosa” sobre “una pareja que ya no están juntos, pero que siguen teniendo un sentimiento hermoso entre ellos”. La función será presentada por el propio Giner.

A las 21, la velada cierra con Pioneras: Solo querían jugar (España/Portugal, 2025, 106′), dirigida por Marta Díaz de Lope Díaz. Basada en hechos reales, la película reconstruye los intentos de un grupo de jóvenes y su entrenador por formar las primeras selecciones de fútbol femenino en España, enfrentando los prejuicios de la época. “Hoy la selección española es campeona del mundo. En aquel momento tuvieron que aguantar todo el machismo imperante”, señaló Rebordinos. La cinta ganó el premio del público en el Festival de Málaga, lo que para el director vasco es un aval inequívoco: “también es una película muy de público”. La presentarán en sala la directora y la actriz Sofía de Iznájar.

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Este sábado, la muestra se cierra con Iván & Hadoum (España/Alemania/Bélgica, 2026, 101′), de Ian de la Rosa, a las 18 —un drama sobre el amor y los conflictos de clase en los invernaderos de Almería—, y a las 21 horas con Jaleos (España, 2026, 78′), el documental de Isaki Lacuesta sobre el flamenco contemporáneo, que será presentado por el propio Rebordinos.

Mayalen Beloki, directora del Festival de San Sebastián a partir de 2027 (izq.) y José Luis Rebordinos, director durante 16 años de la prestigiosa competencia que se realiza en el País Vasco

Rebordinos deja la dirección del Festival de San Sebastián

José Luis Rebordinos está en Buenos Aires en el marco de su último año al frente del SSIFF —cargo que ejerce desde hace 16 años— y participará este sábado de la función de cierre de MASS 2026. Sobre su trayectoria al frente de San Sebastián, reflexionó: “Me quedo con muchos amigos en todo el mundo y con el trabajo, que me ha permitido conocer medio mundo”. Entre las ciudades que más lo marcaron mencionó a Buenos Aires y a Tokio. Rebordinos anticipó que, una vez que deje la dirección del festival a fines de este año, continuará ligado al sector. “Voy a seguir trabajando con cosas de cine español y latinoamericano. Las anunciaré en enero, pequeñitas, trabajando para amigos y en cosas que me supongan una responsabilidad mucho menor”, dijo. También confió que el tiempo libre lo destinará a leer —ya cayeron tres libros en su primera jornada porteña— y a caminar.

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Para cubrir su lugar, el consejo directivo del SSIFF designó a Mayalen Beloki, quien trabajó en el festival durante 17 años y ejerció como subdirectora durante 11. “Es una profesional como la copa de un pino, conoce el festival tan bien como yo”, afirmó Rebordinos, que aclaró no haber elegido él mismo a su sucesora sino propuesto su nombre al consejo. “Va a hacer una política de continuidad, pero adaptándola a los nuevos tiempos. Para eso me he ido yo, para que quien venga sea alguien con más capacidad de entender los nuevos tiempos”, añadió.

Consultado sobre qué diferencia al SSIFF de Cannes, Berlín o Venecia, recurrió a una definición que el propio festival reivindica: “Somos el más pequeño de los grandes”. Según explicó, esa escala permite que el encuentro conserve un carácter humano que los certámenes mayores han perdido. “Cannes es el festival más importante del mundo, todos tenemos que estar allí, pero es un festival más difícil de trabajar y donde son más difíciles las relaciones. San Sebastián todavía es el sitio donde la gente se puede juntar, puede ver películas, puede luego irse a cenar”, describió.

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Además, señaló que el festival funciona como termómetro de público para productores y distribuidores internacionales. Citó como ejemplo el pase de La bola negra —de Los Javis— en la sección Las Perlas: “Ganó el premio del público y ahí ya todos tuvimos conciencia de que la película en España iba a arrasar”. La cinta es hoy la más taquillera del cine español en muchos años y se perfila como candidata a varias nominaciones al Óscar, incluida la categoría de película internacional.