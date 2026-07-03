Romance, fantasía y thriller: 9 libros que prueban por qué la voz argentina gana cada vez más fanáticos

La literatura juvenil argentina atraviesa una expansión con autores locales que publican romance, fantasía, thriller, poesía y narrativa sobre salud mental - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La literatura juvenil argentina atraviesa un momento de expansión sostenida. Cada vez más autores locales publican historias que reflejan el habla, los paisajes y las emociones propias del país, y cada vez más jóvenes lectores encuentran en esas páginas algo que los representa.

El fenómeno no es casual: una generación de escritores que creció leyendo y que construyó comunidad en redes sociales antes de llegar a las librerías decidió contar sus propias historias, en su propio idioma y desde su propia experiencia.

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El resultado es una oferta diversa que abarca el romance, la fantasía, el thriller, la poesía y la narrativa de salud mental, con voces que van desde los 22 años hasta autoras con más de una década de trayectoria editorial. Estos son nueve títulos que dan cuenta de ese presente.

1. La noche que comencé a quererte — Agustina Buera

Agustina Buera regresa al universo de Nanai en La noche que comencé a quererte con una historia de amor entre Juana y Tomás

Agustina Buera es una escritora argentina que construyó su comunidad lectora en redes sociales antes de publicar su primera novela. Con este tercer título, regresa al universo de Nanai, un pueblo costero ficticio inspirado en las ciudades litorales del país, y retoma personajes de su obra anterior, Los atardeceres que perdimos.

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Juana llega a la casa de Tomás después de que el hogar donde todo se hizo pedazos se vuelve irreconocible: ese espacio que jamás pensó que podría ser un refugio termina siéndolo, y Tomás también. La historia narra cómo nace un amor suave, lento e inesperado, en el que la protagonista tarda en reconocer lo que tiene frente a sus ojos.

2. Más inmenso que el cielo — Ivana Kasper

Ivana Kasper debuta en la ficción romántica con Más inmenso que el cielo, una novela sobre Becca y Ethan publicada por Editorial Planeta

Ivana Kasper es comunicadora y referente en la promoción de la lectura en redes sociales a través de su proyecto @hoyestaparaleer, desde donde organizó clubes de lectura en Buenos Aires durante años. Con este debut literario, publicado por Editorial Planeta, dio el salto a la ficción romántica.

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La novela sigue a Becca y Ethan, dos personas que deben reconstruirse tras perder aquello que consideraban esencial en sus vidas. Narrada a dos voces, apuesta por personajes con heridas profundas y situaciones cotidianas reconocibles, sin descripciones físicas de los protagonistas —una decisión deliberada para priorizar la profundidad emocional.

3. Donde las mentiras sean eternas — Pamela Stupia

Pamela Stupia lleva su trayectoria en la literatura juvenil argentina hacia el thriller adulto con Donde las mentiras sean eternas

Pamela Stupia lleva más de una década publicando literatura juvenil en Argentina y tiene más de 14 libros en su haber. Con esta novela, da un salto hacia el thriller para adultos jóvenes con una atmósfera oscura y tintes románticos.

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La historia sigue a Amanda, una joven que regresa a Chicago tras la muerte de su abuela y se enfrenta a la desaparición no resuelta de su mejor amiga Rylee y al reencuentro con Cooper, el hermano de ella. El libro surgió de una pregunta del público en la Feria del Libro de 2023: “¿Qué género no te animarías a escribir?”. La respuesta fue inmediata —thriller— y el desafío, inevitable.

4. Hechizo de primavera — Anna K. Franco

Anna K. Franco presenta Hechizo de primavera como su primera novela de romantasy con Caleb y Yesir en un mundo de referencias culturales reales

Anna K. Franco es escritora, profesora de Literatura y editora argentina con más de una década de trayectoria que incluye ficción juvenil, romance adulto y ciencia ficción. Con este título, publicado por Del Fondo Editorial, presenta su primera novela de romantasy —la fusión entre romance y fantasía—, protagonizada por Caleb y Yesir, dos personajes que la acompañan desde los ocho años.

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Caleb es un guerrero del norte con una deuda de venganza; Yesir, una joven criada en un circo itinerante que ignora el poder que lleva en la sangre. El mundo que los rodea se construye sobre referentes culturales reales —China, Japón, Egipto, Persia e India— sin perder su carácter fantástico. “Me daba más miedo el público de fantasía que mi público fiel”, admitió en conversación con Infobae.

5. Venenos que obsesionan — Tiffany Calligaris

Tiffany Calligaris inicia una bilogía de fantasía oscura en Venenos que obsesionan con una investigación sobre artes ocultas en Glasgow

Tiffany Calligaris es una de las voces más reconocidas del fantasy latinoamericano, con una trayectoria que incluye sagas juveniles publicadas en varios países. Con esta primera entrega de una bilogía de fantasía oscura, ambientada en la lluviosa Glasgow, da un paso hacia un registro más adulto. Lucero Nieves y Benedict Knight son agentes de una sociedad secreta llamada la Corte de James, dedicada a investigar crímenes vinculados con las artes ocultas: pócimas, ilusiones y alquimia.

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El sistema de magia nació de la fascinación de la autora por El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde de Stevenson, aunque sin llegar a hacer un retelling del clásico. “Me costó sentirme cómoda, porque estoy acostumbrada a cuidar un poco más el lenguaje”, reconoció ante Infobae sobre el cambio de registro hacia una atmósfera dark academia con temáticas universitarias más complejas.

6. La acusada de Codexia — Flor Núñez Graiño

Flor Núñez Graiño combina fantasía y derecho en La acusada de Codexia con una trama sobre magia probatoria, asesinato y dilemas éticos

Flor Núñez Graiño es abogada penalista y escritora argentina, y esa doble identidad es el corazón de su propuesta literaria. En esta novela, trasladó su experiencia profesional al género de la fantasía: Giada Borgelli es la alumna estrella de una academia legal que aspira a convertirse en Justicia del Rey, hasta que la acusan injustamente de asesinato durante el Carnaval de la ciudad. Su rival académico, Marco Vessini, termina siendo su defensor.

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El universo de Codexia combina magia probatoria, duelos jurídicos y secretos ocultos detrás de las máscaras del Carnaval, con una trama que reflexiona sobre la verdad, los prejuicios y los dilemas éticos. Núñez Graiño sostiene que en el género “el romance no es una historia paralela, es parte de la principal, y la fantasía no puede ser solo el escenario de fondo”, según le explicó a Infobae.

7. Cerezas y fuego — Florencia Dapiaggi

Florencia Dapiaggi publicó Cerezas y fuego, un poemario que explora el deseo, la identidad lésbica y la ruptura de tabúes desde el cuerpo

Florencia Dapiaggi tiene 22 años y ya lleva dos poemarios publicados. Este segundo título explora el deseo, la identidad lésbica y la ruptura de tabúes desde el cuerpo, con una voz directa y sin concesiones. Escrito entre los 18 y los 20 años, el libro está dividido en siete capítulos, cada uno asociado a una emoción y encabezado por una cita de una poeta que la inspira: Cristina Peri Rossi para el erotismo, Alejandra Pizarnik para la tristeza, Idea Vilariño para las contradicciones del amor y María Elena Walsh para la ternura.

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“Para mí este libro tiene dos partes, dos voces: una con miedo, con culpa de sentir, de ser, y otra que se va asomando de a poco, como una llama lenta que se va avivando”, describió ante Infobae. La poesía como acto de autoconocimiento y espacio de reconciliación con la identidad propia es el eje del poemario.

8. Hasta el próximo miedo — Carolina Sichel

Hasta el próximo miedo sigue a Julieta, que oculta su dolor mientras los mandatos de belleza y la presión social profundizan el conflicto con el cuerpo

Carolina Sichel es una joven autora argentina que convirtió su propia experiencia con un trastorno de la conducta alimentaria (TCA) durante la adolescencia en materia literaria. En esta novela, publicada por VRYA, Julieta aprendió a esconder su dolor bajo sonrisas y mentiras, mientras los mandatos de belleza y la presión social alimentan una insatisfacción permanente con el propio cuerpo.

Su vínculo con Pedro, un joven que atraviesa su propio duelo, abre una reflexión sobre la importancia de compartir los miedos. Sichel evitó deliberadamente el reduccionismo habitual en los relatos sobre TCA para retratar la complejidad emocional del proceso. “¿Qué me hubiera servido o con qué me hubiera gustado encontrarme en el momento que estaba justamente atravesando eso?”, fue la pregunta que le contó a Infobae que originó el libro.

9. Cumple de 15 — Santiago L. Speranza

Santiago L. Speranza presenta Cumple de 15, un thriller juvenil en el que una tormenta aísla una casa quinta, Morena desaparece y la celebración deriva en secretos familiares y suspenso

Santiago L. Speranza, nacido en 2002 y ex tenista universitario, presenta su sexta novela con un thriller juvenil de atmósfera claustrofóbica. Morena está por festejar sus quince años en una casa quinta alejada de la ciudad, el lugar perfecto para una noche de baile y diversión con sus compañeros de curso. Pero una tormenta corta la señal, el lugar queda aislado y la cumpleañera desaparece.

Lo que prometía ser la noche de su vida se convierte en una espiral de secretos familiares, peligro en la oscuridad y tensión que escala minuto a minuto. Publicado por Editorial El Ateneo, el libro tiene alrededor de 240 páginas y está recomendado a partir de los 12 o 13 años. La propuesta se inscribe en la tradición del suspenso de encierro, trasladada al contexto de una celebración adolescente argentina.