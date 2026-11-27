Por qué Paula Chaves se fue de Olga

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La salida de Paula Chaves de Tapados de laburo, uno de los ciclos de Olga, tuvo una explicación más amplia que la que había dado al momento de despedirse. La conductora contó que dejó el programa porque ya no se sentía cómoda con el formato ni con los temas que debía abordar al aire.

A cuatro meses de haber dado un paso al costado, la modelo habló de su decisión durante una entrevista con José María Listorti en Blender at Night. Allí remarcó que su experiencia en el canal de streaming fue positiva, aunque advirtió que en el último tramo le resultaba difícil adaptarse a los cambios que atravesaba la propuesta.

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La conductora habló con José María Listorti y dio detalles de la decisión que tomó cuatro meses atrás

Chaves había comunicado su salida en julio de 2026 y, en aquel momento, había mencionado los viajes programados y otros proyectos laborales como razones para alejarse. Ahora, sin embargo, explicó que existía una cuestión personal detrás de esa determinación: no encontraba un lugar propio dentro de la dinámica que había tomado el programa.

La conductora recordó con afecto su primer año en el ciclo y destacó el vínculo que construyó con el equipo. “El primer año estuvo muy bueno, la pasé muy bien. Yo no me quedo donde no la pasé muy bien”, sostuvo durante la charla.

Paula Chaves había anunciado su salida en julio de 2026, pero ahora contó los motivos personales detrás de la determinación

Sin embargo, aclaró que esa buena relación no alcanzaba para sostener su continuidad. “Ellos, un amor. En Olga siempre me trataron espectacular, pero yo no me estaba sintiendo cómoda”, señaló Paula Chaves.

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La artista formaba parte de Tapados de laburo junto a Luli González y otros integrantes del equipo. Según relató, con el paso de los meses comenzó a sentir que le costaba involucrarse en determinadas conversaciones y acompañar el ritmo que el envío exigía para seguir adelante.

“Me estaba costando meterme en los temas, hablar de ciertas cosas. No me sentía cómoda y sentía que estaba frenando al resto”, explicó. Para Chaves, el conflicto no se vinculaba con un mal clima laboral, sino con una diferencia entre aquello que el programa requería y lo que ella podía ofrecer desde su lugar.

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La modelo explicó que la renovación del programa influyó en su decisión de dar un paso al costado

La conductora también mencionó que el ciclo atravesaba una etapa de cambios. “Tal vez tenía que ir para un lado donde iba el programa. Se estaba buscando un nuevo rumbo, entró Cami Fortunato...”, indicó. De esa forma, dio a entender que la renovación de la propuesta fue otro factor que la llevó a revisar su participación.

Durante la entrevista, Chaves puso el foco en la exigencia de amoldarse a una modalidad que ya no sentía natural. “Me tenía que empezar a aggiornar en un formato nuevo y empezar a forzar cosas que no estoy en una edad para forzar ciertas cosas”, afirmó.

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La modelo eligió entonces no prolongar una situación que le generaba incomodidad. “Yo no me quedo donde no la pasé muy bien”, había dicho al recordar su recorrido en el programa.

Paula Chaves reveló que dejó Olga porque ya no se sentía cómoda con el formato de Tapados de laburo

La salida del ciclo se produjo en julio, cuando Paula Chaves habló de compromisos vinculados con viajes y de la posibilidad de analizar nuevas propuestas. Esos motivos formaban parte de su agenda, pero la conversación con Listorti completó el panorama sobre la determinación que tomó.

Lejos de plantear un retiro de los medios, la conductora explicó que quiere encontrar un espacio laboral en el que pueda sentirse identificada con lo que hace. “Quiero laburar de lo que me haga sentir bien, en donde me sienta cómoda y donde yo realmente me pueda mostrar y sentirme como soy yo”, expresó.

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La declaración marca el rumbo que pretende para su próxima etapa. Tras su experiencia en el streaming, Chaves busca un proyecto que le permita conservar la espontaneidad que considera central en su trabajo, sin tener que acomodarse a una dinámica que no comparte.