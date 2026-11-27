Las duras declaraciones del arquero argentino Martínez contra el árbitro Jordy Alemán

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El arquero argentino Cristian Martínez cuestionó al árbitro Jordy Alemán después de recibir un golpe al finalizar la revancha de la final de la Copa Bolivia entre Real Potosí y Always Ready. “Tienen que decirle que pegue más fuerte, es un cagón”, lanzó el futbolista dentro del campo de juego, en medio de los reclamos de sus compañeros y mientras la Policía retiraba a la terna arbitral.

El incidente ocurrió el miércoles 25 de noviembre en el estadio Víctor Agustín Ugarte, en Potosí. Real Potosí igualó 0-0 como local, resultado que confirmó la consagración de Always Ready, que había ganado 3-1 el encuentro de ida. Tras el pitazo final, un grupo de jugadores del conjunto potosino se acercó a reclamarle al árbitro por algunas decisiones tomadas durante el partido.

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Las imágenes de la transmisión mostraron una discusión alrededor de Alemán. En ese contexto, el juez golpeó a Martínez, quien cayó al césped. La situación provocó la intervención de los efectivos de seguridad y de integrantes de ambos equipos, mientras los árbitros abandonaban el terreno de juego bajo custodia policial.

El guardameta argentino habló ante los medios pocos minutos después de la agresión. Aunque reconoció que los futbolistas protestaron por el arbitraje, negó haber tenido un contacto físico con el juez antes del golpe. Minutos después de ser agredido y con la euforia de lo vivido todavía latente, el arquero lanzó una repudiable declaración: “Ojalá que se le muera la mamá. Así le digo públicamente: ojalá que se muera la mamá. Y todo lo que hace mal ojalá que le vuelva. Le va a volver. El de arriba ve todo. Tranquilo”.

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“Yo soy un profesional y no pego a la gente. Vamos a ver si él es tan profesional y pega a la gente, a los jugadores”, expresó Martínez. Luego insistió: “Porque tiene el culo sucio, es fácil, es simple. Por eso pega, pero tienen que decirle que pegue más fuerte”.

El futbolista argentino sostuvo que el episodio podía perjudicar la imagen del fútbol boliviano por la difusión que alcanzaron los videos de la agresión. “Está a toda la vista, hermano. Por eso después, a nivel nacional, no crecen. La verdad, una lástima para el fútbol boliviano. Porque gente así ensucia todo el fútbol boliviano, porque esto va a salir a nivel mundial”, manifestó el futbolista.

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El arquero también se refirió al golpe que recibió en el rostro. Según relató después del partido, sufrió un corte menor en la boca, aunque descartó que hubiera quedado afectado por la agresión. “Me hizo sangrar la boca, pero ni me noqueó”, declaró.

Cristian Martínez detalló que el plantel de Real Potosí se acercó a la terna para expresar su desacuerdo con algunas decisiones. “Nosotros hemos ido a reclamar cosas en las que consideramos que se ha equivocado, pero ahí vemos la clase de profesional que es”, afirmó contra Jordy Alemán. El futbolista remarcó que no había agredido al árbitro. “Porque yo no lo agredí; obviamente reclamamos como lo hacen todos los equipos. Ojalá le den una sanción ejemplar”, sostuvo.

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La escena se produjo luego de un partido que ya había dejado reclamos del local. Real Potosí necesitaba revertir el 3-1 sufrido en El Alto para disputar el título, pero no logró quebrar el cero. Durante el segundo tiempo, el sistema de videoarbitraje anuló un gol de Always Ready a los 68 minutos por una infracción previa sobre Kevin Villegas, capitán del conjunto potosino.

Horas más tarde, el arquero argentino, con pasado en Boca Unidos (Corrientes), Vélez Sarsfield de San Ramón (Santiago del Estero), Atenas de Río Cuarto (Córdoba) y Deportivo Rincón (Neuquén), entre otros, difundió un comunicado en sus redes sociales y confirmó que no iniciará acciones judiciales ni presentará una denuncia ante los organismos deportivos contra Jordy Alemán. El portero de 29 años llegó a la institución de Potosí en marzo de 2025 y actualmente se encuentra en la órbita de Bolívar.

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“Tras lo sucedido al finalizar la final de vuelta de la Copa Paceña frente a Always Ready, donde recibí un golpe de puño por parte del árbitro Jordy Alemán Peralta, he decidido no iniciar acciones judiciales ni presentar denuncias ante las autoridades deportivas”, escribió Martínez.

El futbolista explicó que busca dejar atrás el episodio y evitar que la situación abra nuevos conflictos. Aun así, aclaró que estará disponible ante un eventual requerimiento de las autoridades que investiguen lo ocurrido.

“Mi intención es dar por superado este episodio y evitar que esta situación continúe generando conflictos, sin dejar de estar a plena disposición de las autoridades competentes para cualquier aclaración que corresponda”, agregó.

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En el mismo mensaje, el arquero priorizó la campaña que realizó Real Potosí en el torneo. El equipo llegó a la definición luego de eliminar a Nacional Potosí en semifinales, aunque no pudo revertir la diferencia conseguida por Always Ready en el primer partido de la final.

“Nada debe opacar la extraordinaria temporada que hemos realizado”, indicó Martínez. El arquero agradeció a sus compañeros, al cuerpo técnico, a los dirigentes y a los hinchas del club. También felicitó a Always Ready por el título.

Hasta ahora, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) no comunicó una decisión oficial sobre el accionar de Alemán. La decisión de Martínez de no denunciarlo no impide que las autoridades deportivas analicen el episodio de oficio a partir de las imágenes, los informes arbitrales y los descargos que puedan presentar los involucrados.

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