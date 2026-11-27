Guillermo Storni, el "generalista": vida empresarial, deporte y la "presencia omnipresente" de Alfonsina (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Guillermo Storni reúne más de cinco décadas de experiencias en Stornitelling. Memorias de un generalista, un libro que atraviesa la empresa, la docencia, el deporte y la historia familiar. La novedad editorial, publicada por Club House Publishers, organiza en clave cronológica los distintos roles del autor: “el estudiante, el profesor, el profesional, el rugbier, el fanático del Rojo, el hijo, el padre, el amigo”. Llega a las librerías la primera semana de diciembre.

La idea, contó Storni a Infobae Cultura, surgió de una insistencia que escuchó en distintos ámbitos de su vida: “Voces amigas me decían: ‘Esto tendrías que escribirlo’”. Hasta entonces, esas sugerencias apuntaban a relatos sobre áreas específicas. En el libro, en cambio, “reaparecen muchas de ellas, no siguiendo un orden temático específico, sino simplemente cronológico”.

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“Estas vidas siempre avanzaron de manera simultánea”, afirmó sobre ese cruce de actividades e identidades. El autor explicó que decidió llevar ese material de la conversación al papel cuando sintió que “era el momento de transformar esos relatos de una memoria oral a una memoria escrita”. Licenciado en Administración por la Universidad Católica Argentina (UCA), desarrolló parte central de su carrera en el Grupo Arcor, trabajó también en Unilever y Águila Saint y se desempeña como consultor en marketing estratégico. Fue docente universitario entre 1969 y 2017 y recibió la distinción de profesor emérito de la UCA.

Nieto de Alfonsina Storni, Guillermo Storni dedica un capítulo a la poeta y otro a su padre, Alejandro Alfonso, el único hijo de la escritora. “La presencia de Alfonsina en nuestra familia fue omnipresente y, por supuesto, en mi libro tenía que estar”, dijo. Según relató, comenzó a conocer en profundidad la vida y la obra de su abuela “por la cercanía”, pero también por sus padres, interesados en “mantener vivo ese legado”.

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"Stornitelling: memorias de un generalista", de Guillermo Storni (Imagen Ilustrativa Infobae)

El volumen incorpora una fotografía de 1948 en la que aparece en brazos de su abuelo materno durante la inauguración del monumento a Alfonsina Storni en Mar del Plata, diez años después de la muerte de la autora. Storni definió ese homenaje como uno de los “activos tangibles” que ayudaron a conservar “la memoria intangible” de la poeta. También recuerda las visitas familiares a La Recoleta, donde ella permaneció hasta 1963, y el posterior traslado de sus restos a la Chacarita.

“Para mí la primavera no tiene un recuerdo oscuro de esos octubres”, señaló Storni, que vinculó esa estación con “una primavera americana como la que eligió Alfonsina para partir”. El libro también recupera los homenajes de su infancia, además de imágenes de una visita a Colonia, Uruguay, sitio que el autor identifica como predilecto de su abuela. “Desde niño hasta estos días, [Alfonsina está] omnipresente en mis memorias, en el recuerdo y la admiración”, sostuvo.

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El rugby ocupa otro tramo de ese recorrido: Storni fue socio fundador del Club San Cirano e integrante del Consejo Directivo de la Unión Argentina de Rugby (UAR). Ante la publicación, dijo que espera que el libro “entretenga, que guste, que se deje leer”. Consideró que habrá lectores atraídos por la historia familiar y otros interesados en sus experiencias como profesor, deportista, fundador de un club o profesional del marketing. Ya había publicado Markear. El marketing de Arcor en acción.

El autor espera, además, que quienes lo conocen por una actividad determinada puedan “descubrir al otro Storni”: “al hijo de Alejandro, al nieto de Alfonsina, al padre, al esposo, al que ha pasado, como todo ser humano, luces y sombras”. Sobre la idea que da título al volumen, aclaró: “Sin pretender ser un ensayo sobre las ventajas y los beneficios del generalista, es simplemente una faceta importante que yo considero de mi personalidad”. “Que conozcan también al generalista”, concluyó.

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