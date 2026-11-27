Nick Warren llega a Tucumán para tocar en el renovado Palacio de los Deportes

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El DJ y productor británico Nick Warren se presenta este sábado 28 de noviembre en el Palacio de los Deportes de San Miguel de Tucumán, en una fecha de Proyecto Aborigen que reunirá también a los artistas Alejo Fochi y Nicolás Viana.

La visita incorpora a Tucumán a la extensa agenda argentina de Warren, una figura asociada al desarrollo del progressive house desde la década de 1990. Con más de tres décadas de carrera, el músico de Bristol construyó un vínculo sostenido con el público del país a partir de sus giras y de una discografía que incluye trabajos solistas, el proyecto Way Out West y sus compilados para la serie Global Underground.

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La actuación tendrá lugar en el Palacio de los Deportes, ubicado en el Parque 9 de Julio. El recinto, inaugurado en 1977, fue sede de competencias deportivas y conciertos antes de atravesar años de inactividad. Desde 2024 volvió a incorporarse a la programación de eventos de la provincia tras una obra de recuperación.

Warren será el principal nombre de una noche que también contará con el santiagueño Alejo Fochi y el tucumano Nicolás Viana. La combinación busca incluir a representantes de la escena regional junto con un referente internacional del género.

El referente británico del progressive house actuará el 28 de noviembre junto con Alejo Fochi y Nicolás Viana, en una fecha organizada por Proyecto Aborigen y LaBoiteClub

El británico comenzó su trayectoria en la escena electrónica de Bristol y alcanzó proyección internacional en los años 90. En ese período se vinculó con Massive Attack y formó, junto a Jody Wisternoff, el dúo Way Out West. El proyecto editó discos como Way Out West y Intensify, además de una serie de sencillos que circularon entre el house, el breakbeat y la música electrónica de escucha.

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Su nombre quedó especialmente asociado a las compilaciones de Global Underground, una colección de sesiones registradas en distintas ciudades del mundo. Allí publicó entregas dedicadas a Budapest, Londres, Reykjavik y Buenos Aires, entre otras plazas. Sus sets se caracterizan por transiciones extensas y una selección que recorre variantes del house progresivo, el techno melódico y la electrónica ambiental.

La producción estará a cargo de Proyecto Aborigen y LaBoiteClub, iniciativas surgidas de la escena nocturna tucumana. LaBoiteClub abrió en 2004 y, con el paso de los años, amplió su actividad desde un club del microcentro de San Miguel de Tucumán hacia eventos de mayor escala.

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Según la organización, ese recorrido permitió convocar público de Santiago del Estero, Salta, Jujuy y Catamarca, además de la audiencia local. Entre los artistas que pasaron por sus programaciones figuran Boris Brejcha, John Digweed, Nina Kraviz, Sasha, Guy J, Korolova, Deborah De Luca y Stephan Bodzin. La agenda reciente de la productora también incluyó espectáculos fuera de la electrónica, con presentaciones de Andrés Calamaro y Guasones en 2025. La fecha de Warren suma ahora una nueva actuación internacional al calendario de espectáculos del norte argentino.