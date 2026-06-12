Cultura

8 novelas de “enemies to lovers” que enganchan desde la primera página y no pasan de moda

La selección reúne fantasía, comedia y dramas de élite que comparten la misma dinámica entre rivales y que además se transformaron en series, películas y fenómenos editoriales

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Pintura acuarela de una joven y un hombre alcanzando el mismo libro en una estantería de madera. Sus manos se rozan y se miran intensamente con velas encendidas.
El trope enemies to lovers se consolidó como uno de los recursos más rentables del romance y BookTok impulsó su expansión entre los lectores - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trope “enemies to lovers” —o de enemigos a amantes— es uno de los recursos narrativos más antiguos de la literatura romántica y uno de los más rentables del mercado editorial actual. Y para aquellos que no entiendan qué es esto de trope: es un recurso, patrón o situación que se repite dentro de una historia con un propósito claro: hacer avanzar la trama o definir a sus personajes.

En este caso, la fórmula es precisa: dos personajes que se detestan, que compiten o que representan mundos opuestos se ven forzados a compartir espacio, tiempo o un objetivo común, y esa fricción constante termina por convertirse en atracción. La tensión que genera ese proceso —las miradas cargadas, el banter afilado, el momento en que el odio cede— es exactamente lo que BookTok, la comunidad lectora de TikTok, aprendió a empaquetar en videos de menos de un minuto.

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El hashtag #enemiestolovers acumula 3,4 millones de publicaciones en la plataforma, mientras que #BookTok supera los 140.000 millones de reproducciones, según datos de Business Insider. Esas cifras no son solo un termómetro cultural: son una señal de mercado que los sellos editoriales leyeron con atención. El romance fue el género que más creció en los últimos años, con tres ejercicios consecutivos al alza y más de 36 millones de copias impresas vendidas en 2022 en el mercado estadounidense.

TikTok, con su formato de video corto, aceleró ese proceso al cambiar la forma en que los lectores buscan y recomiendan libros: ya no por autor ni por género, sino por trope. Los ocho títulos que siguen son los que más veces aparecen cuando alguien escribe #enemiestolovers en el buscador.

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1. Alas de sangre — Rebecca Yarros

Portada del libro 'Alas de sangre' (Amazon)
El hashtag #enemiestolovers sumó 3,4 millones de publicaciones y TikTok cambió la recomendación de libros, que ahora se organiza por trope - (Amazon)

Violet Sorrengail entrenó toda su vida para ser erudita, pero su madre, una general del ejército, la obliga a postularse al letal Cuadrante de Jinetes de Dragones. Allí, Xaden Riorson, el despiadado líder de ala que odia a su familia, busca cualquier excusa para verla fallar. La tensión entre ambos es el motor de una saga de romantasy —fantasía épica con romance— que se convirtió en el fenómeno editorial más grande de los últimos años: el tercer volumen, Alas de ónix (2025), fue la novela adulta de venta más rápida en dos décadas, según registros de la industria.

Rebecca Yarros es esposa de un militar y madre de seis hijos, y trasladó esa experiencia a sus primeras novelas de romance contemporáneo antes de dar el salto a la fantasía. Le otorgó a Violet el síndrome de Ehlers-Danlos, trastorno genético del tejido conectivo que la propia autora padece, para dar visibilidad a las enfermedades crónicas en la literatura de acción.

Amazon MGM Studios tiene en desarrollo una serie para Prime Video. El productor Michael B. Jordan confirmó la orden de la serie en mayo de 2026 durante el Amazon Upfront. Lisa Joy (Westworld, Fallout) dirigirá el primer episodio. No hay fecha de estreno ni elenco anunciado.

2. Cariño, cuánto te odio — Sally Thorne

Cariño, cuánto te odio llevó el enemies to lovers al ámbito laboral y su adaptación cinematográfica se estrenó en 2021 con Lucy Hale y Austin Stowell
Cariño, cuánto te odio llevó el enemies to lovers al ámbito laboral y su adaptación cinematográfica se estrenó en 2021 con Lucy Hale y Austin Stowell

Lucy Hutton y Joshua Templeman son asistentes ejecutivos de los codirectores de una editorial fusionada. Comparten cubículo, se desprecian abiertamente y compiten por el mismo ascenso. La guerra fría laboral escala hasta una tensión sexual que ninguno de los dos puede ignorar.

La novela debut de Sally Thorne, escritora australiana de Canberra que trabajó durante años en contratos administrativos del sector público, se tradujo a más de 25 idiomas.

Lucy se embarca en un despiadado juego de superación contra su frío y eficiente némesis Joshua, una rivalidad que se complica por su creciente atracción por él. (Prime Video)

La película se estrenó el 10 de diciembre de 2021, dirigida por Peter Hutchings y protagonizada por Lucy Hale y Austin Stowell. Recibió críticas generalmente positivas y está disponible en plataformas como Hulu.

3. El príncipe cruel — Holly Black

El príncipe cruel combinó romance, hadas y lucha por el poder en Elfhame, y Universal Pictures prepara su adaptación cinematográfica
El príncipe cruel combinó romance, hadas y lucha por el poder en Elfhame, y Universal Pictures prepara su adaptación cinematográfica

Jude Duarte es una humana secuestrada y llevada a vivir en Elfhame, el traicionero mundo de las hadas. El príncipe Cardan, arrogante y cruel, la somete a humillaciones constantes. Para sobrevivir, Jude se ve obligada a desafiarlo en un oscuro juego político que redefine quién tiene realmente el poder.

Holly Black, nacida en Nueva Jersey y criada en una casa victoriana donde su madre la alimentaba con historias de hadas y fantasmas, co-creó también la saga Las Crónicas de Spiderwick. Estudió Filología Inglesa y trabajó como editora médica antes de dedicarse a la literatura.

Universal Pictures adquirió los derechos cinematográficos y el proyecto quedó en manos del director Robert Eggers (Nosferatu, The Witch), con Michael De Luca como productor. No hay fecha de rodaje ni de estreno confirmada.

4. Asesino de brujas — Shelby Mahurin

Asesino de brujas trasladó el enemies to lovers a una Francia del siglo XVII inspirada por la magia, la religión y un matrimonio forzado
Asesino de brujas trasladó el enemies to lovers a una Francia del siglo XVII inspirada por la magia, la religión y un matrimonio forzado

En un mundo inspirado en la Francia del siglo XVII, Lou es una bruja oculta que vive robando y Reid es un cazador de brujas sagrado. Un escándalo público obliga a las autoridades de la Iglesia a casarlos. El enemigo jurado duerme en la misma cama, y Lou debe ocultar su magia mientras descubre el lado humano de su captor.

Shelby Mahurin creció en una granja de Indiana y su conexión con la naturaleza y su fascinación por las historias de magia y religión moldearon esta trilogía, que se convirtió en un fenómeno viral en BookTok.

5. La hipótesis del amor — Ali Hazelwood

La hipótesis del amor convirtió una falsa relación entre una doctoranda y un profesor de Stanford en un éxito de romance con película prevista para 2026.
La hipótesis del amor convirtió una falsa relación entre una doctoranda y un profesor de Stanford en un éxito de romance con película prevista para 2026.

Olive Smith, estudiante de doctorado en Stanford, entra en pánico y besa al primer hombre con el que se cruza para convencer a su amiga de que tiene pareja. Ese hombre resulta ser Adam Carlsen, profesor brillante y conocido por ser un tirano frío. Para sorpresa de Olive, Adam acepta mantener la farsa.

Ali Hazelwood es el seudónimo de una científica italiana con doctorado en neurociencia que vivió en Japón y Alemania antes de instalarse en Estados Unidos. Escribía fanfiction del universo de Star Wars mientras compaginaba su trabajo académico, y de esa práctica surgió la base de esta novela.

Amazon MGM Studios y MRC tienen en marcha una película para Prime Video dirigida por Claire Scanlon (Set It Up) y protagonizada por Lili Reinhart y Tom Bateman. El rodaje se realizó en Montreal entre julio y septiembre de 2025. El estreno está previsto para el 23 de septiembre de 2026.

6. Farsa de amor a la española — Elena Armas

Farsa de amor a la española sigue a Catalina Martín, que miente sobre un novio en Nueva York y acepta que Aaron Blackford finja ser su pareja en la boda de su hermana en España
Farsa de amor a la española sigue a Catalina Martín, que miente sobre un novio en Nueva York y acepta que Aaron Blackford finja ser su pareja en la boda de su hermana en España

Catalina Martín mintió a su familia diciéndoles que tiene novio en Nueva York y ahora debe llevarlo a la boda de su hermana en España. Desesperada, acepta la oferta de Aaron Blackford, su altivo e insufrible rival de trabajo, para que finja ser su pareja durante el viaje.

Elena Armas, ingeniera química nacida en Madrid, escribió su debut directamente en inglés para el mercado internacional. El libro acumuló 100 millones de vistas en BookTok, ganó el Goodreads Choice Award al mejor debut de 2021 y se publicó en más de 25 idiomas.

BCDF Pictures adquirió los derechos cinematográficos y contrató al director Peter Hutchings —el mismo de The Hating Game— para adaptar la novela. No hay fecha de producción ni de estreno anunciada.

7. De ex a ex — Rachel Lynn Solomon

De ex a ex presenta a Shay Goldstein y Dominic Yun, que crean un programa de radio con una falsa expareja para salvar la emisora de la crisis
De ex a ex presenta a Shay Goldstein y Dominic Yun, que crean un programa de radio con una falsa expareja para salvar la emisora de la crisis

Shay Goldstein lleva una década como productora de radio y choca constantemente con Dominic Yun, un periodista recién graduado y arrogante. Para salvar la emisora de la crisis, crean un programa donde una supuesta expareja da consejos de amor al aire. Obligados a fingir que fueron novios, la tensión del micrófono empieza a transformarse en algo real.

Rachel Lynn Solomon, escritora nacida en Seattle, trabajó como periodista de radio pública y productora de medios antes de dedicarse a la literatura, experiencia que dotó a la novela de una autenticidad técnica poco habitual en el género.

8. Save Me (saga Maxton Hall) — Mona Kasten

Save Me, de la saga Maxton Hall, enfrenta a Ruby Bell, becada en un internado privado de Inglaterra, con James Beaufort tras el hallazgo de un secreto de su familia
Save Me, de la saga Maxton Hall, enfrenta a Ruby Bell, becada en un internado privado de Inglaterra, con James Beaufort tras el hallazgo de un secreto de su familia

Ruby Bell llegó a Maxton Hall, el internado privado más exclusivo de Inglaterra, gracias a una beca. James Beaufort es el heredero de una familia poderosa que lo tiene todo. Cuando Ruby descubre un secreto que podría destruir la reputación de los Beaufort, James hace lo imposible para silenciarla. Lo que empieza como una guerra de poder entre dos mundos opuestos —el dinero y el mérito, el privilegio y el esfuerzo— deriva en una tensión que ninguno de los dos sabe cómo detener.

La trilogía, compuesta por Save Me, Save You y Save Us, fue publicada originalmente en Alemania en 2018 y vendió más de tres millones de copias solo en ese país antes de expandirse a más de veinte mercados.

Mona Kasten nació en Hamburgo en 1992, estudió gestión de bibliotecas e información y se dedicó por completo a la escritura tras el éxito de su primera novela, Begin Again. La saga Maxton Hall la consolidó como uno de los fenómenos editoriales más grandes del mercado germanoparlante y como una de las autoras de romance con mayor proyección internacional de los últimos años.

La trilogía Maxton Hall de Mona Kasten vendió más de tres millones de copias en Alemania desde 2018 y luego se expandió a más de veinte mercados Crédito: YT/Prime Video México

La serie adaptada de esta historia es uno de los mayores éxitos de Prime Video a nivel global. La serie Maxton Hall — The World Between Us se estrenó el 9 de mayo de 2024 y se convirtió de inmediato en la producción internacional original más vista en la historia de la plataforma, con el número uno en más de 120 países.

Protagonizada por Damian Hardung como James y Harriet Herbig-Matten como Ruby, fue renovada para una segunda temporada —basada en Save You— que se estrenó el 7 de noviembre de 2025. En junio de 2025, Amazon confirmó una tercera temporada, cuyo rodaje ya concluyó.

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