La banda había incorporado a Dana Cabrera como cantante a fines del año pasado

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La banda Agapornis comunicó que se quedó sin cantante en un momento de alta actividad, con presentaciones ya pactadas para los próximos meses. Sin mencionar el nombre de la artista ni explicar los motivos de la decisión, el grupo informó en Instagram que trabaja para resolver la situación “cuanto antes”.

“Nos quedamos sin cantante”, escribió la formación sobre una placa negra con letras rojas. El mensaje definió la situación como una sorpresa para sus integrantes y remarcó que ocurre “con tantos shows confirmados por delante”.

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En el texto que acompañó la publicación, la banda pidió acompañamiento a sus seguidores. “Después de tantos años juntos, les pedimos lo mismo de siempre: que nos banquen como lo hicieron desde el primer día. Estamos trabajando para resolverlo cuanto antes”, señalaron. También prometieron comunicar las novedades apenas estén definidas.

La cantante que deja el grupo es Dana Cabrera, quien formaba parte de la actual etapa de Agapornis. El comunicado, sin embargo, evitó mencionar de manera directa su identidad y no precisó si habrá una despedida formal, quién la reemplazará ni cómo se reorganizarán las fechas ya anunciadas.

Agapornis informó la complicada situación que atraviesa en su cuenta de Instagram

El origen del inesperado anuncio de Agapornis

El periodista Fede Flowers, notero de LAM, dio una versión sobre el trasfondo de la salida a través de una publicación en su cuenta de X. Según escribió tras hablar con uno de los integrantes de la banda, Cabrera se iría “sorpresivamente” a vivir a Italia.

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“Escándalo en Agapornis: otra vez sin cantante”, comenzó Flowers. Luego aseguró que la vocalista aún participaría de compromisos previstos para este fin de semana, entre ellos una gira por Neuquén y la zona sur de la provincia de Buenos Aires, antes de viajar fuera del país.

El periodista añadió que los músicos están preocupados por la continuidad de la agenda: “De acá a fin de año tienen más de 30 shows”, sostuvo en su mensaje. Esa cifra no fue detallada ni confirmada públicamente por el grupo en su comunicado.

La banda había compartido una foto con Dana Cabrera hace tan sólo cinco días

La información difundida por Flowers permite entender la urgencia expresada por la banda, que puso el foco en las presentaciones ya contratadas. Hasta el momento, Agapornis no publicó un cronograma actualizado ni informó si alguno de esos recitales sufrirá cambios.

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La pregunta sobre quién tomará el micrófono quedó abierta entre los seguidores. En las redes comenzó a circular la posibilidad de un regreso de Melina Lezcano, una de las voces más reconocidas de la historia del conjunto, pero no existe una confirmación pública de la cantante ni de Agapornis sobre esa alternativa.

Dana Cabrera se iría a vivir a Italia, según trascendió

Lezcano fue una figura central durante los años de mayor exposición del grupo, que se hizo conocido por sus versiones de canciones populares y luego incorporó repertorio propio. Por eso, las especulaciones sobre una eventual vuelta cobraron fuerza tras el anuncio.

La salida de Dana Cabrera reabre un desafío para una formación que deberá sostener una agenda cargada mientras define su próxima voz. La banda adelantó que comunicará novedades cuando tenga resuelta la situación y pidió a su público que mantenga el acompañamiento en esta etapa.

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