Sylvia Iparraguirre, Friedrich Nietzsche y Laura Esquivel coinciden en una selección de lecturas sobre la formación de los hábitos y las convicciones.

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Tres libros muy distintos entre sí, pero con un punto en común: todos giran en torno a cómo se forma aquello que damos por sentado. Esta semana las recomendaciones incluyen un ensayo que devuelve a Jorge Luis Borges a la Buenos Aires donde construyó su obra, una investigación filosófica que desmonta el origen de nuestras convicciones morales y una novela que regresa a uno de los personajes más queridos de la literatura latinoamericana.

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Sylvia Iparraguirre, Friedrich Nietzsche y Laura Esquivel comparten protagonismo en una selección que va de la crítica literaria a la filosofía y de ahí a la ficción con recetas de cocina. Borges y la tradición rioplatense, la moral como hábito histórico y el amor imposible de Tita son los hilos que tejen la lectura de esta semana.

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“Borges, un destino sudamericano”, de Sylvia Iparraguirre

El ensayo "Borges, un destino sudamericano" de Sylvia Iparraguirre restituye el vínculo de Jorge Luis Borges con la cultura rioplatense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“A mi admirado e irrepetible profesor de Literatura inglesa de la Universidad de Buenos Aires”, escribe Sylvia Iparraguirre en la dedicatoria de su último libro, Borges, un destino sudamericano**. No hace falta explicar quién era ese maestro. Borges vuelve a Buenos Aires** gracias al ensayo de la autora, que devuelve al escritor a la ciudad donde forjó su obra y desmonta la imagen de un autor desligado de la historia y la cultura rioplatense.

El libro nace de una experiencia lectora iniciada a los 15 años, reforzada después por el contacto directo con el escritor en las aulas y se sostiene sobre una convicción: sin esa ciudad, la obra de Jorge Luis Borges “se desmaterializa”. La consagración internacional instaló la figura del anciano ciego asociado a bibliotecas infinitas y problemas metafísicos. Iparraguirre propone otra imagen: la del joven que publicaba donde encontraba una oportunidad colaboraba en Crítica, en Sur y en la revista del gremio de los subterráneos, y compartía espacio con Roberto Arlt en las redacciones donde se discutía contra “lo viejo”.

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Lo que el ensayo llama “doble biblioteca” es clave: Borges pasaba de Ascasubi y el tango a Berkeley y Averroes; del Martín Fierro a las antiguas literaturas germánicas y los gnósticos. En sus ficciones convivían el compadrito orillero, una partida de truco, el tiempo circular y relatos vinculados con el islam**. Lo argentino y lo universal** no aparecían como polos enfrentados, sino como materiales del mismo trabajo.

La autora discute la idea de que el gran Borges comienza recién con los cuentos de los años treinta y cuarenta. En los libros de ensayos que luego repudió ya estaban sus preocupaciones por la tradición argentina, el idioma rioplatense y una libertad formal que borraba las fronteras entre cuento, ensayo, biografía y reseña. El propio escritor lo admitió en 1969: “Para mí, Fervor de Buenos Aires prefigura todo lo que haría después”. El rechazo a esas primeras obras se relacionaba con el tono insolente y el argentinismo provocador, pero las ideas centrales del joven de 25 años difícilmente habrían sido refutadas por el Borges maduro.

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La relación con la gauchesca atravesó toda su trayectoria: leyó el Martín Fierro a escondidas porque su madre se lo había prohibido, y volvió a él en “El fin”, publicado en 1953. A 40 años de su muerte, Iparraguirre encuentra que su imaginación sigue cerca del presente: la asociación entre El Aleph y Google, los tiempos paralelos vinculados con el multiverso y los debates de la crítica literaria confirman que su obra siempre “se escapa” y formula nuevas posibilidades.

“Aurora. Reflexiones sobre sobre la moral como prejuicio”, de Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche analizó el origen histórico de nociones como la culpa y el deber en su obra aforística "Aurora".

“Obrar moralmente no tiene nada de moral”, escribe Friedrich Nietzsche en Aurora. Reflexiones sobre los prejuicios morales, publicado en 1881. Y explica: “El someterse a las leyes de la moral puede deberse al instinto de esclavitud, a la vanidad, al egoísmo, a la resignación, al fanatismo o a la irreflexión. Puede tratarse de un acto de desesperación o de un sometimiento a la autoridad de un soberano. En sí, no tiene nada de moral”.

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Con esa provocación, el filósofo alemán abre una investigación sobre el origen histórico de los valores: por qué ciertas creencias —la culpa, el deber, la compasión— llegaron a percibirse como naturales e inevitables, y qué fuerzas quedaron ocultas detrás de esa apariencia de evidencia.

Compuesto principalmente en Génova entre finales de 1880 y mayo de ese año, el volumen continúa la escritura aforística de Humano, demasiado humano y coloca al lector frente a cientos de fragmentos que, en lugar de construir una teoría única, van desarmando creencias que el tiempo ha convertido en costumbre. La pregunta que atraviesa todo el libro: ¿cómo ciertos juicios morales llegaron a parecer tan naturales que dejaron de necesitar justificación?

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La operación central del libro consiste en devolverle historia a aquello que parece no tenerla. Nietzsche deja de preguntar si una acción es correcta o incorrecta y pregunta, en cambio, qué necesidad produjo la norma que la juzga y qué clase de conducta favorece. Los prejuicios morales del subtítulo son exactamente eso: creencias que han adquirido tanta estabilidad que su procedencia ya no resulta visible.

La culpa, el deber y la compasión dejan de ser transparentes cuando Nietzsche pregunta qué hábitos intervienen en su formación. Una persona puede experimentar culpa sin lograr explicar el origen de la prohibición que infringió, porque buena parte de las condiciones que producen ese sentimiento fueron construidas por una comunidad antes de que ella existiera. El libro anticipa así varios problemas que Nietzsche desarrollará con mayor amplitud en La genealogía de la moral.

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La crítica de la compasión es uno de los puntos donde Aurora establece una distancia clara respecto de Arthur Schopenhauer, cuya filosofía había marcado los primeros años del autor. Allí donde Schopenhauer encontraba en la compasión una vía para superar el egoísmo, Nietzsche comienza a verla como un sentimiento que también puede contener una satisfacción vinculada con el propio poder o con la necesidad de intervenir sobre la vida ajena.

La elección formal no es decorativa. Cada fragmento puede aislar un comportamiento menor y conducir después hacia el problema más amplio de quién obtiene poder mediante esa valoración, mientras otro vuelve sobre el mismo asunto desde un ángulo diferente. En 1887, Nietzsche añadió un prefacio donde describió la labor emprendida en el libro como subterránea, confirmando su lugar dentro de un proceso de investigación que continuaría en La gaya ciencia y en las obras de madurez.

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“El diario de Tita”, de Laura Esquivel

Laura Esquivel recurrió al formato del diario íntimo para explorar los conflictos de su protagonista en "El diario de Tita". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Veinticinco años después de la publicación de Como agua para chocolate, Laura Esquivel regresa al universo de la familia De la Garza con El diario de Tita, la segunda entrega de una trilogía que completa Mi negro pasado. Publicado en 2016, el libro recupera a la protagonista de aquella novela que conquistó a más de 7 millones de lectores y la devuelve convertida en adulta, sin la protección de su abuela y al frente de la casa familiar.

La premisa de partida es la misma que marcó Como agua para chocolate: por tradición familiar, Tita debe cuidar a su madre y esa obligación la condena a no casarse. La condena se vuelve especialmente dolorosa cuando se enamora de Pedro, un joven que, consciente de las reglas, se casa con la hermana de Tita para poder mantenerse cerca de ella. De ese triángulo surge una historia de amor oculto, dramas familiares y una relación imposible que atraviesa toda la vida de la protagonista.

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La forma del diario íntimo permite a Esquivel adentrarse en el mundo interior de Tita con una cercanía que la novela anterior, narrada desde afuera, no podía ofrecer. Las entradas van desplegando emociones, recuerdos y confesiones que construyen un retrato más personal del personaje, aunque mantienen el tono y los elementos que definieron el primer libro.

Las recetas de cocina de comienzos del siglo XX salpican el relato y conservan el vínculo con Como agua para chocolate. La gastronomía sigue siendo en manos de Tita mucho más que nutrición: el chocolate aparece como reconfortante del espíritu, y determinados platos conservan para ella un poder curativo que la autora teje con naturalidad dentro de la trama. Esa continuidad entre ambas novelas es uno de los elementos que da coherencia a la trilogía.

El diario de Tita va en consonancia con el relato de la primera novela —incluso en un giro final que no anticipa y que, sin embargo, resulta coherente con todo lo anterior. Para los lectores que crecieron con Esquivel, el libro ofrece el placer de reencontrarse con personajes que ya forman parte de la memoria afectiva. Para quienes se acercan por primera vez, es una puerta de entrada a un universo donde el amor, la cocina y las ataduras familiares se entremezclan con la misma intensidad de siempre.