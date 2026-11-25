Marcelo Cohen sobre Bioy Casares: el escritor que soñó con ser campeón de tenis, conoció a Borges a los 17 y encontró en lo sobrenatural su mayor obsesión (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El escritor Marcelo Cohen reúne en Fuera de sí (escritos sobre narrativa) una serie de ensayos, prólogos y artículos sobre narrativa escritos entre 1978 y 2020. El libro, publicado por Editorial Entropía, dentro de la colección apostillas, cuenta con compilación y prólogo de Juan F. Comperatore. Infobae Cultura publica el capítulo en torno a Adolfo Bioy Casares.

Además, los textos reunidos abordan la vida y la obra de narradores como Henry James, J. D. Salinger, Agota Kristof, Felisberto Hernández, William Faulkner, Italo Calvino, Roberto Bolaño y Haroldo Conti.

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En el prólogo, Comperatore afirma que Cohen comparte el “hallazgo intempestivo” que puede surgir del encuentro con la literatura y lo transforma en “una no menos entusiasta fruición de trocar cada descubrimiento en una alegría compartida”.

Cohen, nacido en Buenos Aires en 1951, es escritor y traductor. Publicó novelas, relatos y ensayos, y tradujo obras de William Shakespeare, Jane Austen, Henry James, Raymond Roussel, Fernando Pessoa, Italo Svevo, Clarice Lispector y James Ballard, entre otros autores.

Entre otras novelas publicó Algo más (Páprika); Gongue (Interzona Editora); Balada (Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara); Donde yo no estaba (Norma); El oído absoluto (Norma); Tristezas de una tarde de sábado (Ambrosía); Inolvidables veladas (Minotauro); El testamento de O’Jaral (Alianza Editorial); El sitio de Kelany (Ada Korn) e Insomnio (Muchnik).

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"Fuera de sí (escritos sobre narrativa)", editorial Entropía, de Marcelo Cohen (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bioy Casares, donde los fantasmas se reconcilian

Hace más o menos diez años, a propósito de una foto que le habían tomado, Adolfo Bioy Casares escribió que nunca se había avenido bien con sus perfiles. “Creo que el izquierdo”, escribió misteriosamente, “expresa alguna recóndita debilidad de mi espíritu, que me repele”. Respecto de esa debilidad sólo podemos especular; pero en cambio sabemos que, aunque a los quince años Bioy soñaba con ser ingeniero, director de cine y campeón mundial de tenis, acabó siendo escritor, y por cierto que no un escritor de la casta de los aventureros. En su estilo, al menos, no hay desgarraduras, ni desasosiego, ni oscuras promesas; toda urgencia se disuelve en una inconfundible soltura. Si hubiera que buscar algún punto de apoyo para explicarlo, no sería la debilidad. Como en todos los aspectos de su obra, Bioy parece haberlo encontrado a partir de un prudente eclecticismo.

Bioy Casares ha sido ecléctico con eficacia. Entre otras, sus fuentes incluyen a Stevenson y a Leibniz, a Murasaki y al Anónimo Sevillano, al doctor Johnson y a Dante, a los letristas de tango y a Gastón Leroux. (El eclecticismo es limitado: en ninguna de sus listas encontramos a Dostoievski, o a Thomas Mann, o al surrealismo). Con este bagaje dispar, que bien podría dar cuenta de todos los logros y limitaciones de la literatura argentina, Bioy ha desarrollado el lenguaje de sus fascinantes narraciones: un híbrido que “suena a conversado” y es en realidad una obra maestra de la persuasión.

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Saber cómo logra un maestro de lo fantástico convencernos de lo imposible es el objeto de la tercera parte de los estudios literarios del mundo. En la experiencia de Bioy, cuyos métodos en gran medida se basan en la claridad, hubo algunas contramarchas. Cuando tenía diecisiete años, en 1931, conoció a Borges; a la pregunta de qué escritores admiraba, nombró a Gabriel Miró, a Azorín y sobre todo a Joyce. Borges observó que “sólo en escritores entregados al encanto de la palabra encontraban los jóvenes literatura en cantidad suficiente”. A partir de entonces, el hijo de Adolfo Bioy (un rico hacendado) y María Casares (una bella mujer lectora de Marco Aurelio), que según sus confesiones había acumulado mil setecientas páginas manuscritas, se dedicaría a desterrar de sus preferencias todo exceso, todo descontrol. Las condiciones para adaptarse a esa disciplina no le fueron adversas. Las propiedades familiares incluían una estancia en la pampa húmeda y algunas casas, una de ellas cerca del mar. Parece ser que la tolerancia en el hogar era extrema, y que los primeros libros de Bioy, más tarde motivo de abjuración, fueron financiados por su padre. Y si nadie obstaculizó la vocación, el portero de la casa porteña de la familia se encargó de alentarla con una perspicaz logística: no sólo le presentaba al niño los personajes más estrafalarios del barrio, sino que lo llevaba a combates de box y a teatros de revista. Deportista, jovial, bien parecido, ese niño llegaría a ser un hombre afortunado en la amistad y el amor, capaz incluso de casarse con una excelente escritora, Silvina Ocampo, y convertir el matrimonio en un hecho propicio. El resto, que es mucho más, no es otra cosa que literatura. Quizás una anécdota: a los siete años le explicaron que por unas grietas de la tierra aparecían diablos que podían arrastrarlo al infierno: muy poco después sentiría el deseo de internarse en el espejo de tres cuerpos de la habitación de su madre, y con él la sospecha de que lo sobrenatural no siempre es abominable.

Los escritores argentinos Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los caprichos de la edición, o los comentarios a su obra, indican que Bioy ha escrito una serie de narraciones de amor y otra de narraciones fantásticas, pero en el fondo esta división no existe. Lo que casi toda la narrativa de Bioy sugiere es que existen infinitos mundos simultáneos y muy a menudo ajenos entre sí, por los cuales a veces transitamos de ida o vuelta al nuestro, y no siempre sabiéndolo. Entre la realidad de los sentidos y las que los sentidos nos niegan, el punto de encuentro es el destino, que es intransferible. Pero si el destino une lo separado, solamente el amor lo reconcilia, justamente porque está en el centro o afuera de todo, porque es lo más hondo. En un escenario múltiple donde todo es fantasmal, mera apariencia, el amor otorga una gracia cierta. Esta gracia puede aceptarse, pero también se puede rechazar. En La invención de Morel, el protagonista, que al principio la tiene vedada, acaba obteniéndola al incorporar su imagen al mundo de proyecciones por donde deambula la etérea Faustine. En El sueño de los héroes –la novela que resume todos los temas de Bioy–, Emilio Gauna pierde el amor y la vida para cerciorarse de que es un hombre valiente y verle la cara a su destino. Con las distintas maneras de comparecer o no a estas citas podría dibujarse un esquema que diera cuenta del mundo narrativo de Bioy, del mismo modo que los héroes de sus primeras novelas describen el funcionamiento de los enigmas que enfrentan. El esquema, con todo, no sería satisfactorio.

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Ocurre que las narraciones de Bioy tienen una cualidad menos reseñable que la de las experiencias científicas. Las coordenadas van siendo abolidas, mucho más en las obras de madurez, como si con los años Bioy hubiera descubierto que los factores del encuentro o el desencuentro son tan numerosos como inclasificables. Así, en un cuento paradigmático, “El gran Serafín”, la enfermedad de un profesor maduro, los dudosos augurios del fin del mundo en un pueblo junto al mar, la fatuidad de una dueña de pensión, la ingenuidad de su hija, la especulación inmobiliaria y los planes de un malvado de caricatura se combinan sin proporción aparente para confluir en un acto de temeraria grandeza. Nunca sabremos si el apocalipsis se acercaba o no en verdad; la imagen de un hombre enfrentando sus miedos le resta importancia.

Como en este cuento, en las mejores obras de Bioy los escenarios se describen con un engañoso realismo (Diario de la guerra del cerdo, que no es de las más notables, no escatima color local). Buena parte de su duradero efecto nace del choque entre la vividez de los paisajes, sobre todo los urbanos, y la falta de forma de lo desconocido. La palabra es horror, aunque no simplemente a lo monstruoso. El horror de los relatos de Bioy es a lo infinito que los sentidos alejan, a la crueldad que nos acosa desde lo irracional. Aun cuando no mata, lo incontrolado es para Bioy la muerte.

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Marcelo Cohen (Alejandro López)

Un aspecto del estilo atempera ese miedo: el deslumbrante uso del discurso indirecto, ligado a un amplio registro del habla coloquial. Un segundo aspecto, el recurso a las sentencias, intenta combatirlo. Pero lo que lo neutraliza, lo que hace de Bioy un escritor reconfortante y lo aleja de otras literaturas de terror, es el juego entre los tortuosos caminos de personajes hacia sus descubrimientos y la impecable mesura de la exposición, en más de un caso cronológica y fechada (Plan de evasión, Dormir al sol). Esta prolijidad es eficaz: en lo inmediato, porque seduce; una vez cerrado el libro, porque se vuelve irónica.

En esto desemboca la paradójica elección de Bioy. Si todo nos engaña, si el mundo que vemos “es una vestimenta”, la literatura está obligada a poner diseños: debe ser clásica. Parece claro que la idea que Bioy tiene de una poética del trasmundo descarta las vanguardias y desconfía de la experimentación. Uno de sus libros, una recopilación de ensayos, se llama no obstante La otra aventura. ¿Cuál es entonces la primera? Por el cuento “Reverdecer”, donde un hombre desconsolado por la muerte de la mujer querida acepta compartir su recuerdo con otro amante, deducimos que la primera aventura es el amor. Más allá de los individuos, el amor soslaya las debilidades. Sobre esto Bioy prefiere no indagar. Sus especialidades son el viaje fabuloso y la satisfacción posible.

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