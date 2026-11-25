Ivana Kasper publicó la novela Lo que brilla entre nosotros bajo el formato de calendario de adviento, una estructura inédita en la literatura argentina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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“A mí no me gusta la Navidad. Entonces es como qué gracioso estar escribiendo algo navideño cuando no me gusta”, confesó Ivana Kasper sobre el desafío de escribir Lo que brilla entre nosotros, su segunda novela de romance, que llega a librerías este diciembre en formato de calendario de adviento: veinticinco capítulos, uno por día, hasta Navidad. De hecho, es la primera autora argentina que pública una historia con estructura, ya que en Europa y Estados Unidos es una de las tendencias editoriales del último tiempo.

El formato de adviento replica en la literatura la lógica de los tradicionales calendarios de diciembre, esos que marcan la cuenta regresiva hasta el 25 con una ventanita, un chocolate o una sorpresa diaria. Trasladado a un libro, el mecanismo consiste en dividir la historia en veinticinco capítulos breves, uno para cada jornada entre el 1 y el 25 de diciembre, de modo que el lector avanza al ritmo del calendario real y no de un tirón.

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Ivana Kasper publicó la novela Lo que brilla entre nosotros bajo el formato de calendario de adviento, una estructura inédita en la literatura argentina

No se trata solo de una estructura narrativa: condiciona también el aspecto físico del libro, porque cada capítulo debe ajustarse a una extensión acotada para que coincida con los pliegues de impresión de las páginas, un límite técnico que la autora debió sortear durante la escritura. “¿Cómo hago yo para escribir esto en esta cantidad de palabras? Entonces fue como un desafío muy grande, pero que me encantó haberlo hecho”, explicó en diálogo con Infobae.

Kasper, comunicadora y referente en la promoción de la lectura a través de su proyecto @hoyestaparaleer, debutó en la ficción en mayo con Más inmenso que el cielo, presentado en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

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Para esta segunda novela, el desafío no fue solo narrativo sino de organización: tuvo apenas tres meses para completar el proyecto y se impuso fechas límite para cada etapa, desde el armado de la escaleta hasta la entrega y la edición. “Fue parte de organizarme, que por suerte en ese sentido lo hago muy bien”, señaló.

La edición de preventa de Lo que brilla entre nosotros agotó la totalidad de sus ejemplares en poco tiempo - (Gentileza de la autora)

El camino no estuvo libre de tropiezos: en un momento tuvo que descartar todo lo escrito y empezar de nuevo. “Hubo una parte en la que tuve que borrar todo y volver a empezar, y fue muy duro también, pero la verdad es que me gustó mucho y hoy lo volvería a hacer sin dudas”.

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Aunque la propuesta del formato se originó desde la editorial, la idea de la trama nació de una situación cotidiana. “Yo vivo en un edificio y bajando el ascensor dije, ché, ¿qué pasa si los protagonistas de la historia en alguna situación les sucede algo en ese ascensor?”. Desde el inicio tuvo claro que quería invertir el estereotipo habitual del trope grumpy sunshine en sus personajes principales: June y Cole. En vez de que él fuera el gruñon y testarudo que rechaza la Navidad, es ella.

Esa inversión no fue casual. “Soy yo. Tiene cositas mías claramente”, admitió la autora al reconocer que proyectó en June su propia relación con la Navidad. “Creo que nos debe pasar a muchos que cuando uno crece se pierde un poco la magia de la Navidad, de los regalos, de Papá Noel. Y es toda esta situación de juntar a la familia y a veces perdiste gente o no sentís la misma magia”, explicó sobre los motivos de su distancia con la fiesta, de la que se declaró admiradora de El Grinch.

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La autora resalta que su objetivo es conectar con los lectores a través de emociones auténticas y situaciones cotidianas, temas centrales del género romántico

El personaje de Cole, en cambio, reúne todos los clichés de quienes aman la Navidad, desde los suéteres temáticos hasta la estética que asocia con las películas de navideñas estadounidenses. Pero Kasper evitó dejarlo en la superficie: tanto él como June comparten, desde lugares opuestos, el mismo motivo profundo detrás de su vínculo con las Fiestas. “Es un libro que le va a gustar a los dos públicos, la gente que no le gusta y a la gente que le gusta la Navidad”, comentó la escritora.

Pese al pedido explícito de su editor y sus seguidores de no hacer llorar a los lectores en una historia pensada para el espíritu navideño, la autora no descartó la carga emocional. “No podía poner algo sentimental en la historia porque está en mi sangre. Yo busco que la historia que lea, del género que sea, me transmita algo”, sostuvo. El libro, fiel a su formato de adviento, está pensado para leerse de a un capítulo por día, una propuesta que Kasper destacó como un atractivo adicional frente al cansancio generalizado de diciembre: “Es un libro corto, que me parece que está bueno para la época, que estamos todos como medio quemados en diciembre, y el hecho de ir abriendo un capítulo por día es como ese mini objetivo diario”.

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La propuesta editorial plantea la lectura de un capítulo por jornada entre el primero y el veinticinco de diciembre - (Gentileza de la autora)

El proceso de escritura también la llevó a revisar su propia relación con las Fiestas. “Pude entender por qué a ella no le gusta la Navidad y decir, bueno, capaz que es un poquito lo que me pasa a mí. Ahora estoy como: ‘bueno, capaz que me gusta un poco más la Navidad’”, reconoció.

La recepción de sus historias sigue siendo, según la autora, algo que no termina de dimensionar. La edición en preventa de Lo que brilla entre nosotros se agotó en poco tiempo, un dato que convive con la inseguridad propia del proceso creativo. “El impostor constantemente es como, bueno, no lo va a comprar nadie, no lo va a leer nadie o no le va a gustar a nadie. Porque cada vez, bueno, la gente ya lo compró, ahora lo tiene que leer. Entonces es pánico”, admitió.

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La escritora trabaja en un proyecto derivado de Más inmenso que el cielo enfocado en la relación entre Asher y Nora - (Gentileza de la autora)

Esa misma sensación atraviesa el vínculo que construyó con sus lectores desde el debut de Más inmenso que el cielo: “Me emociona un montón ver cómo la gente elige mis historias. Habiendo tanta oferta de autores nacionales e internacionales, tantos libros, elige el mío. Es lo que más me emociona”, señaló la escritora.

De cara al futuro, Kasper adelantó que trabaja en un spin-off de Más inmenso que el cielo, centrado en Asher y Nora, personajes secundarios del primer libro: el mejor amigo del protagonista y la hermana de este.

El proyecto implica otro desafío declarado: escribir una historia de amigos que se enamoran, un trope que, según admitió, no le gusta particularmente. “Si te gustas con la otra persona, ¿qué te cuesta decírselo? Vamos a escribir un friends to lovers que me guste porque es difícil”, planteó la autora entre risas. Asimismo, por más fan que sea del género, descartó ahora incursionar en el thriller romántico por respeto a los referentes ya consolidados del género en el mercado nacional e internacional.

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Consultada sobre cómo definiría el espíritu de su nuevo libro, comentó: “Es la película navideña en la que ya sabés cómo va a terminar, pero que disfrutás en el proceso de verla o leerlo y que te va a hacer sonreír, te va a hacer reír y que también te va a hacer emocionar”.