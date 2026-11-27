La Argentina atravesará el primer episodio de calor intenso de la temporada con marcas de hasta 40 °C entre domingo y lunes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con máximas que podrían alcanzar los 40 °C en varias provincias y noches con temperaturas elevadas, la Argentina atravesará el primer episodio de calor intenso de la temporada.

El pico se concentraría entre el domingo y el lunes, antes de que las tormentas y el cambio de viento provoquen un descenso térmico en el centro del país.

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La meteoróloga Cindy Fernández explicó a Infobae que el evento será amplio y que ya se activaron alertas por temperaturas extremas para el norte de la Patagonia, sectores de La Pampa y el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

“Vamos a tener temperaturas de 35 a 40 grados desde Río Negro, Mendoza, La Pampa y provincia de Buenos Aires”, señaló.

En el oeste y noroeste, los registros podrían ser aún mayores. Fernández estimó que zonas de La Rioja y Catamarca superarían los 40 °C , mientras que para la Ciudad de Buenos Aires el domingo podría llegar a 35℃ ó 36℃.

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El domingo y el lunes concentrarán las marcas más altas

Una infografía de Infobae detalla el pronóstico de temperaturas de más de 40 grados en el noroeste de Argentina y el posterior descenso térmico previsto por el avance de tormentas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marcelo Madelón, meteorólogo del Servicio Meteorológico del Aeropuerto de Córdoba, atribuyó el ascenso de temperatura a la circulación de viento del norte y a la influencia del anticiclón del Atlántico Sur. Según su pronóstico, la Ciudad de Buenos Aires tendrá una máxima de 32℃ el viernes, 33℃ el sábado, 34℃ el domingo y 33℃ el lunes.

Las mínimas previstas también serán altas: 21℃ el sábado, 23℃ el domingo y 22℃ el lunes. Esa continuidad de noches cálidas aumenta el estrés térmico y reduce el alivio habitual después de la puesta del sol.

Para Madelón, el período reúne características de una “pequeña ola de calor” en Buenos Aires. El especialista explicó que, para considerar oficialmente una ola de calor, deben superarse durante al menos tres días consecutivos los umbrales de temperaturas máximas y mínimas definidos para cada localidad. El calor intenso por sí solo no alcanza: también deben mantenerse mínimas elevadas durante la noche.

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La definición formal depende de las mediciones registradas y de los parámetros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para cada ciudad. Por esa razón, la situación puede cumplir los criterios en algunas zonas y no en otras.

Altas temperaturas en Cuyo, el norte y Córdoba

El domingo se perfila como una de las jornadas más calurosas de noviembre, según los pronósticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Cuyo, el sábado se esperan máximas de 33℃ o 34℃ en Mendoza, que podrían ascender a 36℃ el domingo. San Juan podría convertirse ese día en uno de los puntos más cálidos, con valores de entre 38℃ y 39℃.

En el norte, Salta tendría máximas de 35℃ a 36℃ durante el fin de semana y podría alcanzar entre 37℃ y 38℃ el lunes. En el noreste, el calor se combinará con humedad y condiciones de inestabilidad.

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Córdoba también atravesará días de temperaturas altas, con 32℃ el sábado y alrededor de 34℃ entre domingo y lunes. Sin embargo, Madelón anticipó que hacia la tarde o la noche podrían formarse tormentas y chaparrones, que darán inicio a una semana más inestable y con marcas en descenso.

La costa atlántica tendrá un escenario distinto, aunque cálido para la época. En Mar del Plata se esperan máximas cercanas a 30℃ durante tres días consecutivos, con mínimas de 17℃ a 18℃.

La ciclogénesis prevista, sin efectos de temporal intenso

La ciclogénesis prevista favorecerá tormentas, aunque no se esperan los efectos de un temporal de alto impacto

Además del calor, el fin de semana estará marcado por tormentas en el noreste. Misiones se encontraba bajo alerta naranja, mientras que Chaco, Formosa y Corrientes tenían advertencias de nivel amarillo por precipitaciones, ráfagas, actividad eléctrica y posible granizo.

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En paralelo, se espera la formación de un centro de baja presión en el norte de la Patagonia. El proceso se conoce como ciclogénesis, es decir, la formación, desarrollo o intensificación de un sistema de baja presión. Estos sistemas pueden favorecer nubosidad, lluvias, tormentas y viento, aunque sus consecuencias varían según la intensidad y la interacción con otros factores atmosféricos.

Fernández aclaró que el proceso previsto no tendrá las características de las ciclogénesis asociadas a temporales de alto impacto.

“Técnicamente es una ciclogénesis, meteorológicamente hablando. Lo que pasa es que no es de las ciclogénesis que causan impacto”, precisó la especialista. Según anticipó, entre lunes y martes podrían producirse tormentas en el norte de la Patagonia y la región de Cuyo, propias de esta época del año.

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Descenso térmico escalonado desde el lunes

El alivio térmico llegará de forma escalonada y el jueves podría presentar condiciones otoñales en varias provincias (Europa Press)

El cambio de tiempo comenzará de manera escalonada. En Cuyo y parte del centro del país, las tormentas podrían aparecer desde el lunes. Para el Área Metropolitana de Buenos Aires, Madelón prevé que el martes ingresen viento del sur, lluvias y chaparrones, seguidos por un descenso de temperatura.

En el noreste, en cambio, el calor y la humedad continuarían hasta el martes. Las tormentas previstas para la noche podrían moderar las temperaturas, aunque el descenso sería menos marcado que en el centro del país.

La costa atlántica sentiría el cambio desde el miércoles. En Mar del Plata, las máximas podrían bajar a unos 18℃, con mínimas cercanas a 10℃. Madelón anticipó que el jueves se presentaría con rasgos otoñales en amplios sectores de la Argentina.

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