El fortalecimiento del peso argentino hace menos atractivo venir a Chile a vacacionar.

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La pérdida de atractivo de las compras en Chile, producto del fortalecimiento de la moneda argentina y la menor brecha de precios, anticipa una temporada estival con menos visitantes desde el otro lado de la cordillera, razón por la cual el gobierno y el gremio turístico buscan potenciar otros mercados, especialmente el brasileño.

El cambio comenzó a hacerse evidente durante el verano de este año y las proyecciones para el período estival de 2027 anticipan una nueva contracción, asunto que genera preocupación considerando que Argentina constituye el principal mercado internacional de visitantes para Chile.

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A este escenario se agregan otros elementos que podrían influir en las decisiones de los turistas, entre ellos las dificultades de circulación por la ruta internacional que une Mendoza con Chile, los problemas de seguridad en algunos destinos del litoral chileno y las condiciones meteorológicas.

La subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, admitió que las expectativas para el verano 2027 no son muy alentadoras, pero recordó que “Argentina es nuestro principal mercado turístico internacional”, y que durante 2025 ingresaron al país más de 2,8 millones de turistas argentinos, resultado que representó “la tercera cifra anual más alta de nuestra historia”, según consignó Emol.

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El verano de 2025 fue histórico, con unos 2,8 millones de turistas argentinos.

Las cifras

Las estimaciones de la Subsecretaría de Turismo sitúan entre 724 mil y 860 mil el número de visitantes argentinos que podrían llegar a Chile entre diciembre de 2026 y marzo de 2027, cifras que de llegar a concretarse, implicarían un descenso de entre 14,2% y 27,8% respecto del período estival anterior.

“Más allá del cambio interanual, son cifras que confirman la importancia de este mercado para nuestro país, sobre todo por su aporte a la actividad económica de nuestras regiones”, indicó.

Para estimular las visitas, el Gobierno ha reforzado las iniciativas de promoción turística en Argentina, como la participación de Chile en la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires (FIT), instancia que reunió a representantes de destinos nacionales, establecimientos de alojamiento, operadores y empresas de distintas regiones.

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La autoridad también aseguró que se están impulsando medidas para mejorar la coordinación y agilizar los controles en el complejo fronterizo Los Libertadores, el principal punto de conexión entre ambos países.

Turistas brasileños disfrutan de la nieve en Farellones, Chile. REUTERS/Nicolas Cortes

La alternativa brasileña

Pero aunque la industria turística reconoce que la menor llegada de argentinos obliga a acelerar los esfuerzos para diversificar la oferta, advierten que esto no significa restarle importancia al país vecino.

Así lo aseguró la presidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), Mónica Zalaquett, quien sostuvo que “Argentina seguirá siendo fundamental para el turismo chileno. Es nuestro principal mercado emisor, por cercanía, conectividad y volumen de visitantes”.

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Zalaquett explicó que el crecimiento experimentado durante 2025 estuvo estrechamente relacionado con una coyuntura cambiaria particularmente favorable para los viajes de compras, y “al modificarse ese escenario, era esperable cierta moderación de esos flujos”, argumentó al medio citado.

En este contexto, Brasil aparece como uno de los mercados con mayores posibilidades de crecimiento, pues entre enero y agosto de este año llegaron a Chile más de 510 mil turistas brasileños y, durante julio y agosto sus visitas mensuales incluso superaron a las provenientes de Argentina.

La relevancia de este mercado también está relacionada con el nivel de gasto de sus visitantes y sus intereses turísticos. Entre los principales atractivos que ofrece Chile para este público figuran los centros de esquí, la naturaleza, la gastronomía, las viñas, las compras y las experiencias urbanas.

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“Brasil tiene condiciones para convertirse en un segundo gran motor del turismo receptivo”, planteó la dirigenta.

La estrategia de diversificación también contempla reforzar la promoción en Estados Unidos, Canadá y distintos países europeos. Aunque estos mercados aportan un número menor de visitantes, sus turistas suelen permanecer más tiempo en el país y realizar un gasto superior durante sus viajes.

Al cierre, Zalaquett insistió en que el objetivo no es sustituir el mercado argentino, sino desarrollar una estrategia que permita captar turistas desde distintos puntos del mundo.

“Argentina no se reemplaza. El desafío es que Chile tenga varios motores de crecimiento funcionando al mismo tiempo: recuperar el mercado argentino, acelerar Brasil y profundizar nuestra presencia en los mercados de larga distancia”, remató.

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