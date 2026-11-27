El ex ministro de Defensa de Bolivia, Javier Zavaleta

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La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de aprehensión contra el exministro de Defensa Javier Zavaleta, miembro del Gobierno del expresidente Evo Morales (2006-2019), en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la adquisición de radares franceses para el control del espacio aéreo. El Ministerio Público también solicitó activar una alerta migratoria para impedir que el exfuncionario salga del país mientras se desarrolle el caso.

La decisión fue anunciada este jueves por la Procuraduría General del Estado (PGE), que señaló que la orden fue dispuesta por el fiscal Franklin Antonio Alborta, de la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, después de que Zavaleta no se presentara a declarar en la fecha prevista, pese a haber sido notificado con anticipación.

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El abogado defensor de Zavaleta acudió a la convocatoria y presentó un certificado médico, fechado el mismo día, para justificar la ausencia de su defendido. La Fiscalía dispuso citar al profesional que emitió el documento para verificar su autenticidad y ordenó ejecutar la aprehensión inmediata del exministro.

La investigación, conocida como el “caso radares”, se refiere a la contratación y ejecución del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo, un proyecto iniciado en 2016 para la adquisición de 13 radares a la empresa francesa Thales. La denuncia incluye presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

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Viste de la fábrica de radares Thales en Francia, 1 de febrero de 2023. REUTERS/Gonzalo Fuentes

El contrato, firmado en agosto de 2016 por unos 191 millones de euros, contemplaba además la instalación de centros de control, sistemas de comunicación y otros componentes destinados a mejorar la vigilancia del espacio aéreo boliviano. Sin embargo, una auditoría interna identificó observaciones técnicas en 11 de los 13 radares: nueve presentaban deficiencias de funcionamiento y dos estaban fuera de servicio.

De acuerdo con información de la Procuraduría, el proyecto habría ocasionado un daño económico superior a los 1.478 millones de bolivianos, equivalentes entonces a unos 128 millones de dólares. También se observaron siete modificaciones contractuales que ampliaron el plazo de ejecución de los 31 meses inicialmente previstos a un total de 98 meses.

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El Ministerio de Defensa presentó el 15 de octubre una querella penal contra 19 personas, entre ellas cuatro exministros que estuvieron al frente de esa cartera durante los gobiernos de Morales, Jeanine Áñez (2019-2020) y Luis Arce (2020-2025). Además de Zabaleta, figuran Reymi Ferreira, Luis Fernando López y Edmundo Novillo, así como exfuncionarios, mandos militares y representantes de la compañía francesa.

El exministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, fue aprehendido en octubre por este caso. (Foto de archivo: AP/Juan Karita)

Novillo, que fue ministro durante el Gobierno de Arce, fue aprehendido por este caso a finales de octubre después de prestar su declaración informativa ante la Fiscalía en La Paz.

La causa se suma a otros procesos abiertos en octubre contra antiguos integrantes de los gobiernos de Morales, Áñez y Arce por presuntas irregularidades en la gestión pública. Entre ellos figura el de la exministra Teresa Morales, investigada por supuestas omisiones en la atención de requerimientos de información durante su gestión al frente de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

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