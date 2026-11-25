Él solía ser diferente. Avengers: Doomsday, estreno 17 de diciembre. Solo en cines. (Marvel)

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Chris Evans mantuvo reuniones secretas con Marvel durante varios años para negociar su eventual regreso al Universo Cinematográfico Marvel (MCU), pese a asegurar públicamente que estaba retirado del personaje de Steve Rogers. La revelación surgió en un nuevo reportaje de Entertainment Weekly sobre Vengadores: Doomsday. El actor había dejado la franquicia en 2019 con Vengadores: Endgame, cuando su personaje decidió viajar al pasado para vivir junto a Peggy Carter. Desde entonces, Evans repitió en distintas entrevistas que se encontraba “feliz retirado” y “triste por no seguir con el equipo”. Los tráilers de Doomsday muestran ahora su regreso como uno de los elementos centrales de la película.

Según el equipo detrás de Doomsday citado por la publicación, Evans “tomó múltiples reuniones con Marvel en secreto en los años posteriores a Endgame”. Esto contradice las declaraciones que el actor dio a la prensa durante ese período sobre su alejamiento definitivo del personaje. ¿Por qué Chris Evans ocultó su posible regreso a Marvel? El propio actor y el equipo de Doomsday explican que la estrategia respondió a un compromiso con no filtrar información antes del estreno.

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Evans priorizó que el público descubriera su vuelta como Steve Rogers directamente en la sala de cine, sin adelantos ni confirmaciones previas durante años de especulación mediática. El coeditor de la película, Anthony Russo, fue consultado sobre las declaraciones esquivas de Evans a la prensa en ese tiempo. “Está muy comprometido con preservar la experiencia para la sala de cine”, explicó Russo en la nota. “Es como, ‘¿por qué comprometeríamos eso?’. De todos los involucrados, en cuanto al elenco, puede que sea el más comprometido con ese aspecto”.

Chris Evans regresa al UCM como Steve Rogers (Marvel)

La cena con Kevin Feige y la propuesta de Nomad

Evans recordó también una cena con el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, y el copresidente Louis D’Esposito, que tuvo lugar mientras el equipo todavía filmaba Endgame. En ese encuentro surgió la posibilidad de que el actor continuara en la franquicia bajo una identidad distinta. “Dijeron: ‘Nos encantaría seguir haciendo películas contigo. Steve ya no sería el Capitán América, sería Nomad’”, relató Evans. Nomad es la identidad alternativa que asume Steve Rogers tras renunciar al título y al escudo del Capitán América en los cómics y en distintas adaptaciones del personaje.

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El actor detalló que Marvel le envió una propuesta concreta para ese camino narrativo. “Me enviaron un pitch, y era un gran pitch. Realmente lo era”, afirmó Evans. Sin embargo, en ese momento consideró que no encajaba con lo que buscaba para su carrera. “Por la razón que sea, en ese momento, estaba muy contento con cómo habían terminado las cosas”, agregó el actor sobre su decisión de rechazar la oferta inicial de continuidad. “No sentía que fuera lo que estaba buscando hacer en ese momento”.

En Vengadores: Endgame, Steve Rogers eligió viajar al pasado para vivir una vida completa junto a Peggy Carter, interpretada por Hayley Atwell. Al final de la película, reaparece en el presente convertido en un hombre anciano para entregarle el escudo del Capitán América a Sam Wilson, interpretado por Anthony Mackie. Las nuevas imágenes de Doomsday muestran una situación distinta. Steve y Peggy aparecen jóvenes nuevamente y con un hijo, lo que genera interrogantes sobre qué mecanismo temporal utilizará la película para justificar ese regreso.

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