El Chevrolet Onix en sus dos versiones, es el modelo con mayores ventas de los 10 autos más accesibles del mercado.

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En un mercado automotor golpeado por una caída de ventas de casi el 13 % a lo largo de 11 meses respecto de 2025, sigue siendo curioso el dato que se dio en octubre y que parece se repetirá en noviembre: los tres vehículos más vendidos entre todas las categorías son pick ups medianas, que tienen un precio promedio de alrededor de $ 60 millones, y no los autos más económicos de la oferta de 0 km, que casi no figuran entre los modelos más buscados.

De hecho, después de las Toyota Hilux, Volkswagen Amarok y Ford Ranger, tampoco aparece un vehículo accesible, sino la Ford Territory, un SUV del segmento C cuyos precios parten desde $ 48.800.000 y suben hasta poco más de $ 66.200.000.

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Recién el Fiat Cronos, el quinto auto en el ranking de patentamientos, es el auto accesible mejor posicionado en los últimos dos meses, aunque se mantiene segundo en el acumulado del año, a casi 9.000 autos de distancia de la Hilux y 1.100 unidades por delante de la Ranger.

En números totales del año, la Toyota Hilux lleva vendidas 28.918 unidades; el Fiat Cronos, 20.592; la Ford Ranger, 19.400; la Ford Territory, 18.647; y el Peugeot 208, 17.082. Luego vienen la Volkswagen Amarok, con 16.027; el Volkswagen Tera, con 13.453; la Chevrolet Tracker, con 12.151; y recién en noveno lugar aparece el primer vehículo que se posiciona entre los 10 autos más baratos del mercado: el Chevrolet Onix, con 11.963 unidades.

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El JMEV Easy 3, un compacto eléctrico de origen chino, fue el auto más barato del mercado por tres meses, sin embargo vendió menos de 400 unidades.

“La lista de los 10 autos más baratos no refleja la preferencia de los usuarios y menos hoy, con vehículos que se posicionan muy accesibles en precio como recurso para llamar la atención, pero no necesariamente se traduce en ventas”, explicó un importador a Infobae.

Los autos más accesibles

La lista de los diez modelos más accesibles mezcla autos eléctricos, híbridos y térmicos, y combina una mayoría de modelos convencionales con y sin baúl con una mínima presencia de SUV compactos.

En los últimos tres meses, el auto más económico había sido el JMEV Easy 3, un auto urbano (segmento A) 100 % eléctrico que importa el Grupo Antelo y que en noviembre subió de USD 16.900 a USD 17.900. Sin embargo, la suba del dólar oficial elevó su precio a tal punto que fue superado por el Hyundai HB20 y el Renault Kwid, que se venden en pesos y mantienen su valor desde comienzos de mes.

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El Hyundai HB20 pasó a ser el auto más barato del mercado ante la suba del dólar. Su nivel de ventas es promedio del ranking, por encima de las 4.000 unidades este año.

El Hyundai HB20 se comercializa en dos versiones, hatchback y sedán, y tiene un precio de $ 28.500.000. El Renault Kwid tiene dos versiones con el mismo precio de $ 28.580.000 y el JMEV Easy 3, de versión única, ahora pasó a costar $ 28.998.000 con una cotización de $ 1.620 por dólar.

Sin embargo, los volúmenes de ventas son completamente distintos en los tres casos. El Hyundai lleva vendidas poco más de 4.000 unidades, mientras que el Renault supera las 8.000 matriculaciones. En cambio, el JMEV lleva entregados este año 364 autos, con una suba que duplicó los volúmenes en septiembre y octubre, cuando había bajado su precio, y una nueva baja en noviembre a los valores previos, de unos 35 autos por mes.

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Algo similar sucedió con los otros dos autos que se venden en dólares en el ranking de los más económicos. El MG3 naftero tiene un precio de USD 21.900, que a comienzos de mes equivalían a $ 34.383.000 y ahora son $ 35.478.000. El Kaiyi X3, que cuesta USD 22.000, valía $ 34.540.000 y ahora cuesta $ 35.640.000.

El Renault Kwid está segundo por precio y tercero por volumen de ventas anual.

Otro caso emblemático es el de Volkswagen, que puso en el mercado una versión económica del exitoso Volkswagen Polo para poder ofrecer un vehículo a un precio competitivo con sus rivales de segmento: el Polo Robust, que permitió bajar el precio del Polo Track un 25 %.

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El Robust salió a la venta en agosto, cuando el promedio de patentamientos del Polo era de 700 unidades por mes, y rápidamente subió a 960 autos.

Sin embargo, luego bajó a 720 y 820 unidades en septiembre y octubre, y este mes está al 50 %, con los últimos tres días del período por delante. La marca señaló que, desde que se lanzó, el Polo Robust vendió 542 unidades en casi cuatro meses, lo que da un promedio de incremento al modelo de unos 135 autos por mes.

La llegada del Volkswagen Polo Robust le dio una inyección de unos 130 autos extra por mes al compacto de la marca alemana. (Volkswagen Argentina)

Los diez autos más baratos, con volúmenes de venta muy dispares

Hyundai HB20: $ 28.500.000 - 4.171 unidades Renault Kwid: $ 28.580.000 - 8.755 unidades JMEV Easy 3: USD 17.900 / $ 28.998.000 - 364 unidades Volkswagen Polo: $ 30.373.650 - 9.122 unidades Fiat Mobi: $ 30.440.000 - 3.133 unidades Chevrolet Onix: $ 33.607.900 - 11.963 unidades Citroën C3: $ 34.180.000 - 5.051 unidades Nissan Versa: $ 34.989.000 - 1.342 unidades MG3: USD 21.900 / $ 35.478.000 - 1.441 unidades Kaiyi X3: USD 22.000 / $ 35.640.000 - 6 unidades

En total, sobre un universo de 497.800 autos vendidos entre enero y noviembre, los 10 modelos más accesibles son 45.398 unidades, que representan el 9,1% del total.

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