La hija mayor de Pinochet sostiene que los cobros están prescritos y que una parte de los bienes fue traspasada a su hermano, Marco Antonio.

Guardar

La Tesorería General de la República (TGR) reactivó su ofensiva judicial para conseguir que Lucía Pinochet Hiriart, hija mayor de Augusto Pinochet, pague los impuestos pendientes por los bienes que heredó del exdictador.

El organismo presentó un nuevo requerimiento la semana pasada ante el 15° Juzgado Civil de Santiago, en el que solicita se ratifiquen los rechazos a las reclamaciones administrativas formuladas por Pinochet Hiriart, con el objetivo de avanzar en el cobro de la deuda.

PUBLICIDAD

La posición de la Tesorería es que las obligaciones tributarias no han prescrito y que corresponde a Pinochet Hiriart hacerse cargo de ellas, considerando que aceptó formalmente la herencia en 2009.

La disputa legal partió en 2015, cuando el Servicio de Impuestos Internos (SII) estableció que la heredera debía pagar tributos equivalentes al 7,14% del patrimonio recibido. La tasación de los bienes superó los $5.047 millones (USD 4,9 millones) y generó una obligación tributaria inicial de $46,6 millones (USD 45 mil), cifra que posteriormente llegó a los $100 millones (USD 96 mil) al incorporar intereses y sanciones.

La determinación fue impugnada por la contribuyente, quien en 2022 acudió al Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago para cuestionar el monto exigido. Entre sus argumentos sostuvo que los cobros estaban prescritos, que la sucesión registraba pasivos y que una parte de los bienes había sido traspasada a su hermano, Marco Antonio Pinochet Hiriart.

PUBLICIDAD

Sin embargo, sus planteamientos fueron desestimados tanto por el tribunal tributario como por la Corte de Apelaciones de Santiago.

La heredera llevó posteriormente la controversia hasta la Corte Suprema mediante un recurso de casación, cuya resolución todavía está pendiente. En paralelo, las gestiones de cobro de la Tesorería estuvieron paralizadas durante varios años por distintas resoluciones judiciales.

Dicha suspensión llegó a su fin el pasado 10 de noviembre, cuando terminó la última medida que impedía continuar con el procedimiento, abriendo nuevamente la posibilidad de exigir el pago.

El exdictador dejó una fastuosa herencia que ha sido motivo de disputa entre sus herederos.

Los bienes incluidos en la herencia

El inventario utilizado por el SII para calcular los impuestos comprende siete propiedades, entre ellas la conocida residencia de El Melocotón, ubicada en San José de Maipo, además de inmuebles en Valparaíso y Viña del Mar.

PUBLICIDAD

La tasación también incorporó cuatro vehículos, participaciones en sociedades, acciones de empresas, depósitos y otros instrumentos bancarios.

Entre los antecedentes que han generado controversia figuran dos vales vista por USD 5 millones y otro por USD 1 millón. Estos documentos fueron considerados dentro del patrimonio hereditario, aunque Lucía Pinochet Hiriart ha cuestionado su inclusión y sostiene que nunca recibió esos recursos.

Con la nueva presentación de la TGR, el 15° Juzgado Civil de Santiago deberá determinar si corresponde mantener el rechazo de las objeciones administrativas y permitir que avance el cobro de los impuestos. Mientras tanto, la Corte Suprema todavía debe resolver el recurso que busca establecer si el cálculo efectuado por el SII se ajustó a la legislación vigente.

PUBLICIDAD

Así las cosas, a casi 20 años de la muerte de Augusto Pinochet, la controversia por su herencia continúa en los tribunales.