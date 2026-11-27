Los organizadores implementaron la votación popular tras la dimisión del jurado evaluador antes de la apertura del evento

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La India ganó el León del Público al mejor pabellón nacional de la Bienal de Venecia, mientras que el artista nacido en Chicago, Nick Cave, fue nombrado mejor artista de la exposición principal de la Bienal —los premios más importantes de la edición de este año de este gran evento artístico—. En cualquier otra edición, estos galardones se denominan Leones de Oro y los otorga un jurado compuesto por expertos del mundo del arte. Sin embargo, este año, el jurado dimitió poco antes de la inauguración de la Bienal en mayo, y los organizadores optaron rápidamente por recurrir al voto del público.

Decenas de artistas se retiraron entonces de los concursos en solidaridad con el jurado, aunque sus nombres siguieron apareciendo en las papeletas, por lo que no quedó claro si los visitantes eligieron realmente a la India y a Nick Cave como sus favoritos. Una portavoz de la Bienal no respondió de inmediato a una solicitud para conocer el desglose de los votos del público.

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Quién es el “otro” Nick Cave

Nick Cave (nacido en 1959 en Fulton, Missouri; vive y trabaja en Chicago) es un artista visual, escultor y performer estadounidense formado en fibra textil en la Cranbrook Academy of Art, donde obtuvo su maestría en 1989. Se lo conoce sobre todo por sus Soundsuits, esculturas portátiles confeccionadas con abalorios, botones, lentejuelas, pelo de colores y rafia, que cubren por completo el cuerpo humano y lo transforman en una figura a la vez protectora y espectacular. Su trabajo explora la tensión entre la belleza y el dolor, y examina de qué modo la sociedad se encuentra tanto unida como dividida. Representado por la galería Jack Shainman de Nueva York, recibió la Medalla de Oro del American Craft Council por su maestría artesanal y fue distinguido en 2025 con el Smithsonian Visionary Award. Su obra se ha exhibido en instituciones como el Museum of Contemporary Art de Chicago, MASS MoCA y, más recientemente, el Smithsonian American Art Museum, que presentó su instalación Mammoth.

En la 61ª Exposición Internacional de Arte de la Biennale di Venezia, titulada In Minor Keys y concebida por la curadora Koyo Kouoh, Cave presentó la serie Two Points in Time – At Once, un recorrido procesional dentro y fuera del Arsenale que combina bronces monumentales con instalaciones de técnica mixta, entre ellas bandejas metálicas de época, flores pintadas sobre objetos domésticos y autorretratos en bordado de punto de cruz. La pieza central, Amalgam (Origin), es una figura de gran escala que domina el puerto del Arsenale y remata en una corona de ramas, flores y pájaros. La obra se organiza en siete etapas que aluden a las fases del duelo y alternan registros monumentales e íntimos para sostener distintos niveles de dolor y, al mismo tiempo, abrir espacio al recuerdo y la celebración. Por esta obra, Cave recibió el León de los Visitantes 2026 al mejor participante, galardón que se define exclusivamente por votación del público asistente a la muestra, entre mayo y noviembre.

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Polémica en la Bienal de Venecia 2026

La Bienal de Venecia, cuya primera edición se celebró en 1895 y que es uno de los eventos más importantes del mundo del arte, consta de dos partes: una exposición colectiva en la que participan más de 100 artistas y docenas de exposiciones en los pabellones nacionales.

El jurado suele otorgar dos premios León de Oro: uno al mejor pabellón y otro al mejor participante en la exposición colectiva. Pero las cosas se descarrilaron cuando el jurado de esta edición, compuesto por cinco miembros, anunció que no tendría en cuenta a ningún artista que representara a un país cuyos dirigentes estuvieran siendo investigados por la Corte Penal Internacional por acusaciones de crímenes contra la humanidad.

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Los miembros del jurado no mencionaron ningún país en concreto, pero tanto Israel como Rusia iban a enviar artistas a Venecia. En 2023, la Corte Penal Internacional dictó una orden de detención contra el presidente ruso Vladimir V. Putin por las acciones de su país en Ucrania, y al año siguiente dictó otra contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu,, acusado de crímenes de guerra en Gaza.

Poco después del anuncio del jurado, Belu-Simion Fainaru, el escultor que representaba a Israel, declaró en una entrevista con The New York Times que había consultado a abogados sobre la decisión del jurado. A continuación, sus miembros dimitieron sin dar más explicaciones, y la Bienal anunció el cambio a una votación pública. Posteriormente, se envió por correo electrónico a los visitantes de la Bienal de este año un enlace para que pudieran votar por su pabellón y artista favoritos.

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En junio, los artistas responsables de 39 de los 100 pabellones nacionales de este año anunciaron que no querían optar a los premios y pidieron a la Bienal que retirara sus nombres de la lista de candidatos. Entre ellos se encontraban algunos de los participantes más destacados, como Miet Warlop, en representación de Bélgica, y Florentina Holzinger, en representación de Austria con un pabellón en el que se mostraba a una mujer desnuda montada en una moto acuática. Más de 60 de los 109 artistas de la exposición principal también se sumaron al boicot.

La Bienal se negó a modificar sus papeletas, pero afirmó que ignoraría los votos emitidos a favor de los artistas que se habían sumado al boicot a la hora de calcular los ganadores. Unas 714 000 personas visitaron la edición de este año, que se celebró del 9 de mayo al 22 de noviembre, según informó la Bienal el domingo en un comunicado de prensa.

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Fuente: The New York Times

[Fotos: Marco Bertorello/ AFP / The New York Times]